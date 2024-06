Nonostante il crollo del 9,8% del leasing strumentale operativo Grenke migliora

Nel primo semestre del 2024, GRENKE Italia ha registrato una crescita significativa del 23%, consolidando la propria posizione di leader nel settore del noleggio operativo strumentale. Questo risultato straordinario è stato ottenuto nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato il mercato del leasing strumentale operativo, il quale ha subito una drastica riduzione del 9,8%, attestandosi a un valore totale di circa 13 miliardi di euro. GRENKE Italia ha chiuso il 2023 con una stabilità finanziaria, mantenendo un fatturato di 316 milioni di euro, e continua a guidare il mercato grazie all’importante contributo del settore IT, che rappresenta il 63% del suo business a livello nazionale.

Il successo di GRENKE Italia nel primo semestre del 2024 può essere attribuito a una serie di fattori chiave, tra cui la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato, l’innovazione tecnologica e una strategia mirata di crescita.

In particolare, il segmento dei contratti di leasing operativo tra 25.000 e 50.000 euro e i comparti delle attrezzature per ufficio e delle apparecchiature elettromedicali hanno registrato una crescita superiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Crescita Sostenibile nel Noleggio Operativo

La crescita del 23% di GRENKE Italia nel primo semestre del 2024 rappresenta un risultato eccezionale in un contesto di mercato caratterizzato da una generale diminuzione. Questo risultato è stato possibile grazie a una strategia di espansione mirata e a un forte focus sull’innovazione tecnologica.

GRENKE Italia ha saputo sfruttare le opportunità offerte dal mercato, specialmente nel settore IT, che ha raggiunto il 63% del suo business a livello nazionale. Questo settore ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo della posizione di leadership dell’azienda, particolarmente nel segmento dei contratti fino a 25.000 euro.

Il Managing Director Administration di GRENKE Italia, Francesco Vittadini, ha sottolineato come il noleggio operativo rappresenti una grande opportunità per le aziende che desiderano investire e crescere in modo sostenibile.

A differenza dell’acquisto, il noleggio operativo consente di non vincolare capitali e di non incidere sull’indebitamento aziendale, offrendo un vantaggio competitivo significativo. Questo modello di business ha permesso a GRENKE Italia di mantenere una crescita costante e di affrontare con successo le sfide del mercato.

Inoltre, alcuni segmenti specifici hanno registrato numeri in crescita nonostante la diminuzione generale del mercato. Ad esempio, nei contratti di leasing operativo nella fascia tra 25.000 e 50.000 euro e nei comparti delle attrezzature per ufficio e delle apparecchiature elettromedicali, c’è stato un incremento superiore al 30% rispetto all’anno precedente.

Questi risultati evidenziano la capacità di GRENKE Italia di individuare e sfruttare le opportunità di mercato, garantendo una crescita sostenibile e una posizione di leadership.

Il Ruolo del Settore IT nella Crescita di GRENKE Italia

Il settore IT è storicamente il più importante per GRENKE Italia, rappresentando il 63% del suo business a livello nazionale. Questo settore ha contribuito in modo decisivo a sviluppare la posizione di leadership dell’azienda nel segmento dei contratti fino a 25.000 euro (small ticket). Tra i beni più noleggiati, si evidenziano le attrezzature con un incremento del 267%, i dispositivi di sicurezza con un aumento del 28% e i prodotti per la salute e il benessere con una crescita del 34%.

Il country manager di GRENKE Italia, Aurelio Agnusdei, ha sottolineato come il noleggio operativo sia un facilitatore della digital transformation delle imprese. Questo strumento consente alle aziende di dotarsi delle tecnologie più aggiornate e performanti, mantenendo un vantaggio competitivo senza dover fare investimenti immediati.

Inoltre, il noleggio operativo permette la deducibilità fiscale del costo affrontato, rendendolo una scelta sempre più popolare tra le piccole e medie imprese italiane.

L’importanza del settore IT per GRENKE Italia è evidente anche dai risultati raggiunti in termini di crescita e sviluppo. Il noleggio di telefonia mobile è aumentato del 21%, la strumentazione per realizzare reti ha registrato un incremento del 37%, i sistemi di allarme sono cresciuti del 41% e gli impianti fotovoltaici hanno visto un aumento del 213%. Questi risultati evidenziano la capacità di GRENKE Italia di rispondere alle esigenze del mercato e di offrire soluzioni innovative e competitive.

Prospettive Future per GRENKE Italia

Le prospettive future per GRENKE Italia sono molto promettenti, grazie alla solida base costruita nel primo semestre del 2024 e alla continua innovazione nel settore del noleggio operativo. L’azienda continuerà a focalizzarsi sul settore IT, che rappresenta una parte significativa del suo business, e a espandere la sua presenza in altri segmenti di mercato in crescita.

La strategia di GRENKE Italia prevede di sfruttare le opportunità offerte dalla digital transformation e di continuare a sviluppare soluzioni innovative per le piccole e medie imprese.

Inoltre, GRENKE Italia intende rafforzare la propria posizione di leadership attraverso una continua espansione e una strategia mirata di crescita. L’azienda prevede di aumentare il numero di contratti stipulati e di espandere la propria presenza in nuovi segmenti di mercato.

Questo approccio permetterà a GRENKE Italia di mantenere una crescita sostenibile e di continuare a essere un punto di riferimento nel settore del noleggio operativo.

In conclusione, il primo semestre del 2024 ha rappresentato un periodo di crescita significativa per GRENKE Italia, nonostante le difficoltà del mercato del leasing strumentale operativo.

Grazie a una strategia mirata, all’innovazione tecnologica e a una forte capacità di adattamento, GRENKE Italia è riuscita a consolidare la propria posizione di leader nel settore del noleggio operativo strumentale.

Le prospettive future sono molto promettenti, con l’azienda che continuerà a focalizzarsi sul settore IT e a espandere la propria presenza in nuovi segmenti di mercato, garantendo una crescita sostenibile e una posizione di leadership.