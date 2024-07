Monica Magnoni in Rocket Sharing Company come CMO e Events Officer

Rocket Sharing Company: Monica Magnoni è la nuova CMO

Il 24 luglio 2024 segna una data importante per Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan. L’azienda, conosciuta per la sua innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha annunciato l’ingresso di Monica Magnoni nel ruolo di Chief Marketing & Events Officer.

Un’esperienza consolidata nel marketing e nella comunicazione

La nomina di Magnoni rappresenta un tassello cruciale nel piano di crescita e di espansione del Rocket Sharing Club, una community in continua evoluzione che in soli diciotto mesi dalla sua nascita ha già attirato l’adesione di oltre 130 aziende.

Con una carriera costellata da successi nei settori del marketing e della comunicazione strategica, Monica Magnoni è chiamata a ridefinire e rafforzare la strategia di marketing del Club attraverso partnership strategiche e nuove strategie di sviluppo.

Un profilo di alto livello manageriale

Monica Magnoni porta con sé un bagaglio di competenze maturate in oltre vent’anni di carriera. Dopo aver iniziato in Gruppo Autogrill e Giorgio Armani, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia in ambito comunicazione che commerciale, Magnoni ha proseguito il suo percorso come advisor per diverse multinazionali.

Il suo focus su brand positioning, digital marketing, customer engagement e experience design l’ha resa una figura di spicco nel settore. Ha lavorato in agenzie di comunicazione tra Milano e Roma, ricoprendo posizioni chiave come Marketing & Communication Manager in H2H e Chief Relationship Officer nel Gruppo Roncaglia, fino a diventare Chief Experience Officer nel Gruppo Spencer & Lewis.

La sua passione per creatività e tecnologia l’ha portata a co-fondare Experiency nel 2021, un creative tech studio specializzato in marketing esperienziale Web3. Tra i suoi clienti si annoverano nomi prestigiosi come Bulgari, Ania, Loro Piana, Pulsee Luce&Gas e Grandi Stazioni Retail.

La sfida in Rocket Sharing Company, società quotata in Borsa Italiana

Il ruolo di Chief Marketing & Events Officer in Rocket Sharing Company rappresenta una sfida entusiasmante per Monica Magnoni. Il suo compito sarà quello di ridefinire la direzione marketing ed eventi, rafforzando il posizionamento del Rocket Sharing Club attraverso partnership strategiche e implementando nuove strategie di sviluppo.

Il Rocket Sharing Club: una piattaforma digitale innovativa

Il Presidente e CEO Luigi Maisto ha espresso grande fiducia nella nuova CMO, sottolineando come la sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le sfide future e trasformare il Club in una realtà sempre più grande e capace di coinvolgere un numero crescente di aziende.

La stessa Magnoni ha dichiarato di essere entusiasta di unirsi a Rocket Sharing Company, attratta dall’energia e dalla passione che animano l’azienda.

Un modello di business unico in Italia ed Europa

Rocket Sharing Company ha sviluppato un innovativo marketplace proprietario denominato “Rocket Sharing”, che mira a facilitare l’incontro tra consumatori e store fisici/online attraverso un sistema di incentivazione che permette di accumulare voucher da utilizzare in tutto il circuito del marketplace.

Questo approccio crea un sistema di sharing economy che beneficia sia i consumatori che le aziende aderenti. Il Rocket Sharing Club, parte integrante di questa visione, offre agli imprenditori e agli start-uppers l’opportunità di sviluppare il proprio business accedendo a training specifici e scambiando servizi in sei aree verticali: Finance, Marketing & Sales, Training Networking & Live Workshops, Blockchain & Technological Solutions, Business Opportunity e Luxury Concierge.

La crescita del Rocket Sharing Club

A meno di un anno dall’IPO, avvenuta nel febbraio 2022, Rocket Sharing Company ha perfezionato l’acquisizione del 51% di Stantup Service, una società tecnologica dedicata alla consulenza e formazione nel mercato libero dell’energia con un focus sullo start-up di nuovi reseller.

Questa acquisizione ha l’obiettivo di sfruttare le sinergie ed espandere l’offerta della controllata in altri settori. Con l’ingresso di Monica Magnoni, la strategia di crescita del Rocket Sharing Club si arricchisce di una nuova prospettiva, puntando a consolidare il proprio posizionamento e ad ampliare la community di aziende aderenti.

L’arrivo di Monica Magnoni in Rocket Sharing Company segna un punto di svolta per l’azienda e per il Rocket Sharing Club. Con la sua vasta esperienza e la sua passione per il marketing e la comunicazione, Magnoni è pronta a guidare la strategia di crescita e a rafforzare il posizionamento del Club.

La sua nomina rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di Rocket Sharing Company, che continua a innovare e a espandere il proprio marketplace, creando valore per consumatori e aziende. Il futuro del Rocket Sharing Club appare promettente, con nuove sfide e opportunità all’orizzonte.