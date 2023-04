MILAN FINTECH SUMMIT: ANNUNCIATA LA QUARTA EDIZIONE

Sara’ il 9, 10 E 11 OTTOBRE 2023 STAY TUNED!

▷ Tokenizza subito la tua azienda in Svizzera: CLICCA QUI ORA!

L’evento realizzato da Fintech District e Business International – Fiera Milano quest’anno si terrà all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre

Nonostante il contesto economico e geopolitico che stiamo vivendo, il Fintech italiano ha dimostrato nel 2022 di essere resiliente, raccogliendo oltre 900 milioni di euro, secondo i dati del Politecnico di Milano, e facendo crescere il numero delle nuove realtà operanti nel settore portandole a più di 630 realtà.

Dati che sottolineano come Embedded Finance e Banking-as-a-Service, abilitando realtà di tutte le industry a offrire servizi finanziari, si stanno affermando come modelli di riferimento per la nascita di nuovi business, creati nel segno della collaborazione per rispondere a un utente finale evoluto. Risultato?

Il fintech è ormai parte della nostra vita! Spesso invisibile, è sempre più pervasivo e integrato nell’esperienza quotidiana di tutti. Ci sono, però, ancora settori inesplorati e operatori che non hanno ancora compreso appieno il modello e i vantaggi. Come accelerare la tendenza? Qual è l’impatto dell’Open Collaboration e dell’Embedded Finance sul settore finanziario tradizionale?

Questi i punti di partenza della quarta edizione del Milan Fintech Summit, l’evento internazionale promosso e organizzato da Fintech District e Business International – Fiera Milano, con il supporto del Comune di Milano tramite Milano&Partners, previsto il prossimo 9, 10 e 11 ottobre 2023 all’interno degli spazi dell’Allianz MiCo

– Milano Convention Centre.

I risultati dell’ultima edizione – oltre 120 relatori italiani ed internazionali, tra cui 5 unicorni, e la partecipazione di oltre 1.100 persone (+67% rispetto all’edizione precedente) – hanno spinto i promotori a puntare sull’evento con sempre maggiore forza e decisione. Importanti quindi le novità di quest’anno:

NUOVI OBIETTIVI: confermare il ruolo di Milano come capitale dell’innovazione a livello europeo e accendere i riflettori sul resto del Paese; portare l’ecosistema fintech italiano – ormai maturo – nella prossima fase evolutiva; rafforzare l’interesse e gli investimenti da parte di player internazionali.

NUOVA LOCATION: all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre si riuniranno esperti da tutto il mondo, CEO delle eccellenze Fintech italiane e internazionali, player finanziari, Istituzioni e investitori.

NUOVO FORMAT: un Welcoming Party e, a seguire due giorni di dibattito, incontri, appuntamenti nell’area espositiva. Sarà a breve attiva la call internazionale per gli speaker provenienti dalle fintech e, novità del 2023, una call per incumbent che possono proporsi per raccontare sul palco i migliori progetti di open collaboration e innovation.

Da gennaio 2024, inoltre, il Milan Fintech Summit inizierà un roadshow nel resto d’Italia per promuovere non solo l’eccellenza meneghina, ma valorizzare anche le innovative capacità e potenzialità dell’interno territorio peninsulare.

NUOVA ISPIRAZIONE: l’edizione 2023 si ispirerà alla letteratura internazionale: ogni sessione farà riferimento al titolo di un libro o racconto noto, a partire dal claim principale “Tomorrowland is here”. Agli speaker sarà chiesto di condividere il proprio libro preferito per creare la TBR del #MFS.

Clelia Tosi, Head of Fintech District, commenta: “I dati mostrano un ecosistema Fintech italiano ormai maturo da tutti i punti di vista: numero di realtà, solidità, capacità di attrarre investimenti. L’Open Innovation si conferma la strada per una vera trasformazione del settore finanziario. Rimangono però elementi su cui lavorare e nuove sfide da porsi: Milano deve continuare a guidare l’innovazione, ma è il momento di accendere i riflettori anche sulle eccellenze del resto del Paese; sono necessari una burocrazia meno invasiva e incentivi agli investimenti. Serve poi una strategia di sistema per attrarre e trattenere talenti.

La mission di Fintech District è promuovere iniziative che supportino lo sviluppo dell’ecosistema e la cultura fintech, Il Milan Fintech Summit ha questa finalità. L’incontro e il confronto tra tutti gli stakeholder è fondamentale per una crescita sana e costante del settore, siamo certi che la nuova edizione dell’evento, come accaduto in passato, avvicinerà il fintech italiano verso gli obiettivi posti e verso traguardi sempre più importanti”.

Carlo Antonelli, direttore di Business International – Fiera Milano ha dichiarato: “La quarta edizione di un evento come il Milan Fintech Summit è la conferma che l’Italia non si è fermata, ma anzi sta navigando a gonfie vele, nonostante l’incertezza economica e geopolitica che stiamo vivendo da mesi. La capacità innovativa delle nostre imprese e della filiera del Finance Technology italiano ha superato ormai qualunque aspettative.

Lo testimoniano i due unicorni che sono nati nel 2022 e che abbiamo avuto ospiti proprio nella scorsa edizione della manifestazione. Un segnale forte, questo, che sottolinea ancora una volta come l’eccellenza innovativa dei nostri talenti è e deve rimanere il vero motore per guardare al futuro e alla crescita della nostra economia. Per questo in questa nuova edizione del MFS abbiamo scelto di ampliare i nostri orizzonti e anche propri i nostri spazi espositivi, entrando in una location di grande prestigio come è quella dell’Allianz MiCo.

A testimonianza dell’impegno di Fiera Milano nel sostenere un settore come quello del fintech che sempre di più rappresenta un esempio di sviluppo e crescita per il nostro sistema Paese”.

Per ulteriori dettagli www.milanfintechsummit.com

***

Fintech District

Fintech District è la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech in Italia. Agisce con l’obiettivo di creare le migliori condizioni affinché tutti gli stakeholder (startup, istituzioni finanziarie, aziende corporate, professionisti, Istituzioni, investitori) possano operare in sinergia e trovare opportunità di crescita locale ed internazionale. Le realtà che scelgono di aderire hanno in comune la propensione ad innovare e la volontà di sviluppare collaborazioni basate sull’apertura e la condivisione. La Community conta oggi +250 realtà fintech e numerosi corporate member che scelgono di partecipare alla creazione di progetti di open innovation collaborando con le fintech. Fintech District ha inoltre relazioni con equivalenti innovation hub all’estero per moltiplicare le opportunità di investimento e cooperazione, affermando il proprio ruolo di porta d’accesso e riferimento del mercato italiano. Nato nel 2017, il Fintech District ha sede a Milano nel Palazzo COPERNICO ISOLA FOR S32, in Via Sassetti 32. Fintech District è parte di Fabrick.

Business International – Fiera Milano SpA

Nata nel 1987, Business International oggi è la divisione di Fiera Milano SpA dedicata al mondo della formazione e della consulenza d’impresa. La business unit propone ogni anno oltre 150 eventi tra convegni, seminari e corsi rivolti ai top manager di aziende nazionali e internazionali di grandi dimensioni, con anche un ventaglio di soluzioni di networking pensate per consolidare e aggiornare il proprio sistema di relazioni professionali e la possibilità di realizzare report e survey per analizzare i principali trend che impattano il management delle aziende. https://www.businessinternational.it/

Con il supporto di Milano&Partners

Milano&Partners è l’agenzia di promozione ufficiale della città di Milano. È un’associazione fondata dal Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, creata per attivare collaborazioni e partnership con imprese locali, marchi globali, università, istituzioni culturali e altri enti pubblici. Con il brand YesMilano l’agenzia promuove Milano nel mondo per attrarre nuovi visitatori, talenti e investimenti per la città.