Lo stop al patto anti-inflazione danneggerà le famiglie italiane? Ecco come difendersi dal carovita e dagli aumenti.

Stop al patto anti-inflazione, bonus bollette fino a marzo: come cambiano gli aiuti alle famiglie nel 2024

Nel panorama economico italiano, il 2024 inizia con significativi cambiamenti nei sostegni alle famiglie e nella politica dei prezzi. La fine del “Patto anti-inflazione,” un accordo tra il governo e le associazioni della distribuzione e del commercio, rappresenta uno di questi cambiamenti rilevanti. Dopo anni di prezzi calmierati su una vasta gamma di prodotti e generi alimentari, il protocollo d’intesa è giunto al termine il 31 dicembre 2023. Secondo quanto dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, l’obiettivo prefissato è stato raggiunto, quindi il trimestre del “carrello tricolore” non verrà rinnovato.

Tuttavia, mentre un accordo cessa di esistere, ne spunta un altro. La Manovra 2024 ha confermato il bonus per le bollette di luce e gas, ma solo per il primo trimestre dell’anno, destinato alle famiglie con un ISEE non superiore ai 15.000 euro. Questo contributo sarà erogato secondo le stesse modalità già in vigore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il bonus sociale elettrico, insieme all’analogo bonus sociale del gas, è un’iniziativa mirata a ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie per l’energia elettrica e il gas naturale quando si trovano in condizioni di disagio economico o fisico.

In parallelo a queste novità, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deciso di posticipare la fine del mercato tutelato dell’elettricità dal primo aprile al primo luglio. Questa estensione di tre mesi è finalizzata a garantire un’informazione più accurata agli utenti sul passaggio al mercato libero e a fornire alle banche, che gestiscono i pagamenti delle bollette direttamente dai conti correnti dei cittadini, i necessari dettagli sui nuovi fornitori di energia.

Un altro aspetto che merita attenzione nel 2024 è l’aumento delle tariffe autostradali. Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri nel decreto “Milleproroghe,” le tariffe subiranno un adeguamento in base all’aumento previsto dell’inflazione, pari al 2,3% secondo le stime della Nadef per l’anno in corso. Questa misura, simile alla vecchia scala mobile, è in vigore fino alla fine di marzo 2024. Successivamente, le tariffe saranno decise in base ai Piani economico-finanziari, che le società concessionarie autostradali non sono ancora riuscite a elaborare.

Ma quali saranno gli impatti concreti di queste variazioni per le famiglie italiane? Il Codacons segnala che il 2024 porterà aumenti significativi nei costi della vita quotidiana, dall’alimentazione alle bollette, dalla telefonia all’assicurazione auto. Con l’inflazione già alle stelle, l’aumento dei prezzi rappresenta una sfida notevole per i bilanci familiari.

Tra gli aumenti dei prezzi, spicca l’addio al mercato tutelato dell’energia, con un incremento previsto dei costi energetici che potrebbe arrivare a pesare fino a mille euro in più all’anno per ogni famiglia italiana. Secondo l’associazione dei consumatori, il conto potrebbe aumentare addirittura di 974 euro a nucleo familiare nel corso del nuovo anno. Inoltre, ci si aspetta un significativo aumento dei costi legati ai servizi di telefonia fissa, mobile e internet. Assoutenti stima un aumento complessivo di 770 milioni di euro a partire da gennaio 2024, con le tariffe dei servizi di rete fissa, mobile e internet destinate a salire nel corso dell’anno.

In sintesi, il 2024 si apre con importanti cambiamenti nel panorama economico italiano, con la fine del Patto anti-inflazione, l’approvazione del bonus bollette solo per il primo trimestre, e l’aumento delle tariffe autostradali. Le famiglie italiane dovranno affrontare sfide economiche significative, con un aumento dei costi che colpirà diversi aspetti della loro vita quotidiana. Resta da vedere come le famiglie si adatteranno a questa nuova realtà economica e come il governo risponderà alle crescenti preoccupazioni dei cittadini riguardo all’aumento dei prezzi.