Riunione della Fed di oggi: ecco cosa potrebbe probabilmente accadere e non è buono

Riunione della Fed: Prospettive e Impatti sui Mercati

Oggi, 13 dicembre, si svolge l’ultima riunione del 2023 della Federal Reserve (Fed), con grande attesa da parte dei mercati e degli analisti. Le previsioni sono che i tassi di interesse resteranno fermi al 5,5%, mantenendo il livello raggiunto con l’ultimo aumento a luglio, il più alto dal 2001. Questo meeting riveste un’importanza cruciale, in quanto fornisce indicazioni non solo per il prossimo anno, ma anche per le strategie a lungo termine della banca centrale.

L’Influenza dell’Inflazione e le Prospettive per il 2024

I dati sull’inflazione di novembre negli Stati Uniti indicano un lieve aumento mensile, superiore alle aspettative, con un raffreddamento annuale al 3,1% che non convince pienamente su un trend verso la deflazione. Gli indici core rimangono sopra il target del 2%, suggerendo che la Fed potrebbe mantenere un tono aggressivo nelle sue comunicazioni.





Le proiezioni macroeconomiche, insieme al cosiddetto “dot plot”, che delineano la traiettoria prevista dei tassi di interesse, saranno decisivi. Gli investitori sono particolarmente interessati a capire quando e di quanto la Fed potrebbe tagliare i tassi nel 2024.

Impatti sui Mercati Globali

Le borse mondiali, il dollaro e le obbligazioni reagiscono sensibilmente alle indicazioni della Fed. Ogni dichiarazione del presidente Powell può innescare significativi movimenti di mercato, sia in positivo che in negativo. Pertanto, questa riunione è vista come un momento chiave che potrebbe determinare le tendenze dei mercati per il prossimo anno.

Previsto Mantenimento del Tasso e Strategie Future

La maggior parte degli analisti prevede che la Fed manterrà il tasso attuale, riflettendo una posizione prudente e attendista. Questo atteggiamento è confermato da recenti dichiarazioni di Powell, che ha sottolineato come le discussioni sui tagli dei tassi siano ancora “premature” e che il FOMC è pronto a inasprire ulteriormente la politica se necessario. Il mercato obbligazionario sta attualmente scontando una probabilità elevata che la Fed mantenga il suo obiettivo di tasso sui Fed Funds compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

Le Proiezioni Macroeconomiche della Fed

La Fed aggiornerà anche le sue proiezioni di crescita economica a lungo termine. A settembre, ha previsto una crescita del PIL dell’1,5% nel 2024, un tasso di disoccupazione del 4,1% e un’inflazione core PCE al 2,6%. Secondo gli analisti, le nuove proiezioni potrebbero vedere un leggero aumento della disoccupazione e un aggiustamento verso il basso dell’inflazione.

In conclusione, questa riunione della Fed è cruciale per comprendere le prospettive future dell’economia statunitense e l’andamento dei mercati globali. Le decisioni e le comunicazioni di oggi influenzeranno non solo il resto del 2023, ma anche le strategie economiche per il 2024.

