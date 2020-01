La Cina sta lavorando per mettere a punto le sue prime regole per coprire le operazioni bancarie solo online, al fine di ridurre al minimo il rischio nel settore finanziario e attirare giocatori tra cui istituti di credito esteri, hanno detto tre persone con conoscenza diretta della questione.

Le linee guida potrebbero anche sostenere gli stranieri con operazioni cinesi esistenti come Citigroup Inc, HSBC Holdings PLC e Standard Chartered PLC consentendo loro di creare piattaforme bancarie digitali separate, hanno affermato.

L’inquadramento delle regole deriva dal fatto che l’uso delle informazioni da parte delle aziende e le tecnologie di intelligenza digitale e artificiale hanno trasformato il panorama dei servizi finanziari in Cina, dall’elaborazione dei pagamenti alla vendita di prodotti di investimento.

Circa una dozzina di gruppi, tra cui gli stranieri, sono in trattative con le autorità di regolamentazione cinesi sulle nuove regole e hanno mostrato interesse nel lancio di operazioni di banca digitale, ha affermato una persona che è stata coinvolta in tali discussioni con il watchdog bancario.

Le regole consentirebbero loro di collaborare con aziende tecnologiche per piattaforme di banca digitale indipendenti, ha affermato la persona.

Le banche dovrebbero essere autorizzate a possedere quote di maggioranza in iniziative bancarie esclusivamente online, ha detto la gente, mentre il governo avanza con la sua strategia di facilitare l’accesso degli stranieri ai vasti mercati finanziari della Cina.

Il quadro, che coprirà tra l’altro le unità bancarie online esistenti di Alibaba Group Holding Ltd e Tencent Holdings Ltd, costituirà la prima mossa globale della Cina per standardizzare la sorveglianza del settore bancario digitale in rapida crescita.

Altre economie asiatiche, tra cui Hong Kong e Singapore, stanno inaugurando banche solo digitali.

Dal 2014 la Cina ha concesso in licenza quattro banche solo online, tra cui WeBank sostenuta da Tencent, Alibaba derivata MYbank e AiBank, supportata dall’operatore del motore di ricerca Baidu Inc e China Citic Bank Corp Ltd.

La People’s Bank of China e la China Banking and Insurance Regulatory Commission non hanno risposto alle richieste fax di commento di Reuters. Le persone hanno rifiutato di essere identificate in quanto i piani normativi sono riservati.

Un portavoce di Citi ha dichiarato che la banca rivedrà le regole quando saranno pubblicate e che la propria attività bancaria di consumo in Cina era già stata digitalizzata.

HSBC ha rifiutato di commentare le regole, ma ha affermato che accoglierebbe con favore qualsiasi mossa che abbia continuato ad aprire i mercati finanziari nella Cina continentale, e cercherebbe sempre nuove opportunità di espansione lì.

StanChart, AiBank, MYbank e WeBank hanno rifiutato di commentare.

Ad agosto, la banca centrale ha annunciato che stava sviluppando un piano triennale per il settore delle tecnologie finanziarie. Deve ancora pubblicare piani o fornire un calendario per farlo.

Finora il settore online ha fatto poca strada verso le attività bancarie quotidiane, con attività delle quattro banche online che ammontavano a $ 56 miliardi alla fine del 2018, hanno mostrato gli ultimi dati ufficiali, che rappresentano lo 0,15% delle attività bancarie totali della Cina.