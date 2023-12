Addio al Mercato Tutelato dell’Energia: Cosa C’è da Sapere prima che sia troppo tardi per passare al mercato libero

1. Il Contesto Attuale del Mercato Tutelato Nel panorama energetico italiano, il 2023 segna un punto di svolta con l’annunciata fine del mercato tutelato del gas e dell’energia elettrica. Secondo ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), una famiglia tipo ha speso, tra dicembre 2022 e novembre 2023, 1.431 euro in bollette di gas, il 17% in meno rispetto all’anno precedente. Questa riduzione è attribuibile principalmente al calo del prezzo del gas naturale, sebbene gli oneri generali e la tariffa per il trasporto rimangano invariati.

2. Transizione al Mercato Libero Dal 10 gennaio 2024, si assisterà alla chiusura del mercato tutelato del gas per i clienti domestici non vulnerabili, e dal 1° aprile 2024, anche il mercato dell’energia elettrica seguirà lo stesso percorso. Questa mossa spinge gli utenti a orientarsi verso il mercato libero dell’energia. La scelta di aderire al mercato libero, però, dipende da fattori specifici come i consumi individuali e le abitudini di utilizzo.

3. Come Identificare la Propria Situazione Per capire se si è ancora nel mercato tutelato o se si è già passati a quello libero, è fondamentale leggere attentamente la bolletta. La dicitura “servizio di tutela” per il gas e “servizio di maggior tutela” per l’energia elettrica indica la situazione attuale dell’utente.

4. Passaggio al Mercato Libero: Una Guida Per passare al mercato libero, gli utenti possono aderire a una delle numerose offerte proposte dai fornitori di energia. Per fare una scelta informata, è utile consultare comparatori gratuiti online, come quello offerto da ARERA, che permettono di confrontare diverse offerte basandosi sui propri consumi.





5. Conseguenze del Mancato Passaggio al Mercato Libero Se un utente non passa al mercato libero entro le date stabilite, nel caso del gas, il suo servizio sarà erogato con condizioni economiche e contrattuali simili alle offerte Placet di gas naturale a prezzo variabile per 12 mesi, prima di dover necessariamente passare al mercato libero. Per l’energia elettrica, coloro che non avranno ancora effettuato la transizione saranno soggetti a un servizio a tutele graduali della durata di tre anni, durante i quali la fornitura continuerà ad essere garantita da venditori selezionati attraverso procedure concorsuali.

L’Evoluzione del Mercato Energetico in Italia

1. Il Panorama Energetico Pre-Liberalizzazione Prima della liberalizzazione del mercato energetico in Italia, avvenuta nel 1999 con il governo D’Alema e il ministro Bersani, il settore era dominato da aziende pubbliche monopoliste. La liberalizzazione ha introdotto la concorrenza nel mercato, permettendo alle imprese di energia di proporre offerte personalizzate ai clienti, sia famiglie che aziende.





2. Il Ruolo dell’ARERA L’ARERA regola il mercato tutelato stabilendo i prezzi e le condizioni contrattuali ogni tre mesi. Ciò contrasta con il mercato libero, dove i prezzi sono determinati dai fornitori. Al momento, il 65% delle famiglie italiane ha scelto il mercato libero, mentre il 35% rimane nel mercato tutelato.

3. La Politica Europea e il Futuro del Mercato Energetico L’Unione Europea spinge per la chiusura del mercato tutelato per favorire la concorrenza e migliorare il servizio. La differenza tra essere un utente in un settore monopolistico pubblico e un cliente in un settore privato concorrenziale è significativa.

4. L’Importanza della Concorrenza La concorrenza è fondamentale, specialmente quando il prodotto o servizio offerto è simile tra diversi fornitori. Ciò è evidente nel settore telefonico, dove la concorrenza ha portato a servizi migliori e più accessibili.

5. Riflessioni Finali Il passaggio al mercato libero rappresenta un cambiamento significativo per i consumatori italiani. La scelta informata e la comprensione delle proprie esigenze sono cruciali per navigare in questo nuovo panorama energetico.