La Pandemia di Coronavirus Covid-19 potrebbe distruggere il predominio del dollaro?

Per i governi, combattere la pandemia di coronavirus è come combattere una guerra.

Durante una conferenza stampa televisiva questa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è definito un ” presidente del tempo di guerra “.

Ora, sta diventando più chiaro che il bilancio economico del virus, come in una guerra, è probabilmente terribile. Solo negli Stati Uniti, la scorsa settimana sono stati registrati 3,3 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione. Deutsche Bank prevede che le perdite di posti di lavoro nel paese potrebbero superare i 15 milioni, con l’Europa che si avvicina a un livello simile. I paesi stanno preparando pacchetti di aiuti e stimoli a trilioni di dollari , estendendo bilanci del governo già fortemente indebitati. Le banche centrali guidate dalla Federal Reserve americana hanno promesso un sostegno pressoché illimitato ai mercati finanziari. Gli investitori sono volati verso la sicurezza in dollari USA e, in tal modo, hanno ridotto le valute dei mercati emergenti , infliggendo ulteriori danni economici ad alcuni dei paesi più poveri del mondo.

Quindi, con i funzionari che iniziano a immaginare cosa potrebbe servire per ricostruire le economie danneggiate e riportare la società a una parvenza normale, la speculazione sta aumentando il fatto che i cambiamenti sismici potrebbero essere in vista del sistema monetario globale – un fenomeno che storicamente si è verificato a seguito di guerre mondiali.

Pensa a Bretton Woods , lo storico raduno nel 1944 in una località montuosa nel New Hampshire, che ha fissato il modello per il sistema attuale e ha consolidato il regno lungo il secolo del dollaro come valuta dominante del mondo.

“A questo punto non escluderei nulla”, afferma Markus Brunnermeier, professore di economia dell’Università di Princeton che ha consigliato il Fondo monetario internazionale, la Federal Reserve Bank di New York e l’European Systemic Risk Board.

Mettere in discussione il dominio del dollaro

Ancor prima che il coronavirus colpisse, alcuni economisti e funzionari monetari si stavano facendo domande su se il sistema basato sul dollaro potesse durare fino agli anni ’20 .

Una delle preoccupazioni è che la politica monetaria negli Stati Uniti – azioni della Fed per massimizzare l'occupazione domestica e mantenere stabili i prezzi – riverbera attraverso i paesi di tutto il mondo, spesso sellandoli con una maggiore inflazione ogni volta che le loro valute si indeboliscono rispetto al dollaro; mentre gli esportatori di materie prime o manufatti potrebbero diventare più competitivi, i consumatori avvertono il pizzico di prezzi più alti per i beni importati. Un altro fattore è che così tante materie prime come petrolio, rame e oro hanno un prezzo in dollari, lasciando produttori tra cui Russia, Brasile e Sudafrica in balia dei mercati dei cambi.

Il presidente della Bank of England Mark Carney ha lanciato l’idea di una ” valuta egemonica sintetica “, possibilmente basata su nuove tecnologie di asset digitali , per ridurre l ‘”influenza dominante” del dollaro sul commercio globale. La Cina, la seconda economia più grande del mondo, ha fatto progressi con una versione digitale del suo yuan che potrebbe essere utilizzata più ampiamente nel commercio globale. Facebook, il social network, ha proposto l’anno scorso di creare il proprio token di pagamento , la bilancia. Bitcoin , lanciato nel pieno della crisi finanziaria del 2008-09, offre un’altra alternativa.

“Alla fine supereremo questa crisi”, ha affermato Tim Shaler, ex gestore del portafoglio del fondo obbligazionario Pimco, che ora è capo economista di iTrust Capital , che consente ai clienti di acquistare criptovalute e oro fisico attraverso i loro conti pensionistici. “Se c’è la possibilità di creare una valuta digitale non legata a nessuna economia domestica, potrebbe esserci un’opportunità per qualcuno di capirlo.”

La helicopter Money della Fed lanceranno migliaia di miliardi

Non sorprende che la Federal Reserve stia intervenendo così profondamente nei mercati statunitensi durante un periodo di crisi. Quel playbook “quantitative easing” (QE) è stato messo in atto dall’ex presidente della Fed Ben Bernanke, che ha ottenuto il soprannome di “Helicopter Ben” grazie alla sua difesa per aver spinto il sistema finanziario con grandi quantità di denaro quando necessario. Nel giro di pochi mesi nel 2008, da agosto a dicembre, il bilancio della Fed è raddoppiato in dimensioni di oltre $ 2 trilioni. Negli ultimi anni è raddoppiato di nuovo a oltre $ 4 trilioni di dollari.

Lunedì, la banca centrale americana, ora guidata dal presidente Jerome Powell, ha sottoscritto un impegno senza precedenti per acquistare obbligazioni in quantità illimitate a supporto dei mercati, rilanciando al contempo i programmi di prestito di emergenza QE dell'era 2008 a banche bancarie, rivenditori di Wall Street e persino società con liquidità fresca. I nuovi sforzi potrebbero portare rapidamente il bilancio della Fed a nord di $ 8 trilioni di dollari, afferma Stephen Cecchetti, che ha diretto il dipartimento economico e monetario presso la Bank for International Settlement di Basilea, Svizzera, nei primi anni del 2010.

Mercoledì scorso, i legislatori di Washington stavano negoziando un pacchetto di aiuti da 2 trilioni di dollari, ma la società di ricerca sugli investimenti Evercore ISI ha previsto questa settimana in un rapporto che potrebbero essere necessari altri 3 trilioni di dollari. Alcuni dei buoni del Tesoro emessi per finanziare l’aumento dei disavanzi del bilancio del governo USA potrebbero essere assorbiti dalla Fed.

“La banca centrale deve far parte della macchina da guerra”, ha dichiarato Cecchetti, ora professore di economia internazionale all’Università di Brandeis.

La minaccia inflazionistica del dollaro

Nonostante il diluvio di nuovi dollari, la valuta americana è salita nelle ultime settimane ai suoi livelli più forti in tre anni. L’inflazione è ridotta, e la debolezza dell’economia significa che i prezzi negli Stati Uniti non saranno spinti al rialzo in qualunque momento presto.

Ma i trilioni della Fed potrebbero alla fine portare a un aumento dell’inflazione. Potrebbe anche esserci una rinnovata protesta per il fatto che tali iniezioni di denaro non fanno altro che salvare i banchieri e i ricchi, con pochi benefici che vanno alla classe media o inferiore – simili alle argomentazioni del movimento Occupy Wall Street che seguì la crisi del 2008.

Al di fuori degli Stati Uniti, le banche centrali potrebbero emergere dallo shock del coronavirus con un forte appetito per l’indipendenza dall’influenza americana sul sistema monetario globale.

“Sarà interessante vedere come andrà a finire quando avremo almeno due importanti attori finanziari che emergeranno da questo”, ha dichiarato Omer Ozden, CEO di RockTree Capital, una banca mercantile con esperienza nella tecnologia blockchain. “La Cina avrà i suoi pensieri e potrebbe prendere una direzione diversa da, diciamo, un’organizzazione globale in stile Bretton Woods”.

Mondo senza fiducia, sistemi senza fiducia

È altamente improbabile che il sistema monetario globale vedrebbe un accordo negoziato sulla falsariga dell’accordo di Bretton Woods, a cui si sono uniti 44 paesi, ha affermato Edwin Truman, membro anziano del Peterson Institute for International Economics che ha supervisionato la divisione internazionale della Federal Reserve finanziamento dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’90.

Lo stile sfacciato, lo stile a ruota libera e gli impulsi protezionistici negli ultimi anni hanno alienato gli ex alleati in Europa e la sua campagna sulle mura di confine ha aumentato le tensioni con il Messico. Ha demonizzato la Cina nella guerra commerciale dello scorso anno e recentemente ha definito il coronavirus il "virus cinese".

“Una delle grandi sfide di oggi, a differenza del 2008-2009, è che lo stato della cooperazione nazionale è piuttosto basso”, ha detto Truman. “Per fare, collettivamente, un grande cambiamento nel sistema, le persone dovrebbero essere d’accordo e tutti sembrano lottare per se stessi”.

Per George McDonaugh, CEO e co-fondatore di KR1, con sede a Isle of Man, una società di investimento in criptovaluta quotata in borsa, è il grattacapo dei “soldi degli elicotteri” che potrebbe in definitiva sollevare critiche fondamentali sull’attuale sistema monetario. Profondi tagli dei tassi di interesse e iniezioni di moneta della banca centrale in quantità sempre crescenti sembrano essere diventate la soluzione predefinita ogni volta che una crisi del mercato colpisce ogni 7-11 anni.

Le iniezioni di denaro della trilione di dollari della Fed durante la crisi finanziaria del 2008 hanno fatto poco per indebolire il dominio del dollaro negli anni successivi, ma questa volta potrebbe essere diverso.