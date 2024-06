La Nuova Campagna Pubblicitaria per Sostenere le Piccole e Medie Imprese Italiane di Banca Ifis

Banca Ifis ha recentemente lanciato una nuova campagna pubblicitaria dal titolo “Siamo il credito per la tua azienda”, che rappresenta un’importante iniziativa nel loro percorso di posizionamento del brand. Questa campagna, destinata alle piccole e medie imprese italiane, sottolinea l’impegno di oltre quarant’anni della banca a fianco di queste realtà economiche fondamentali per il Paese. La strategia di comunicazione si articola attraverso diversi canali, tra cui TV, stampa, web, e mezzi di trasporto, per garantire una copertura omogenea e capillare sul territorio nazionale. L’obiettivo è consolidare ulteriormente il brand Banca Ifis, il cui valore ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, superando i 200 milioni di euro nel 2023.

Il Cuore della Campagna: Vicinanza alle PMI

La nuova campagna pubblicitaria di Banca Ifis si concentra sul payoff “Siamo il credito per la tua azienda”, un messaggio chiaro e diretto che rispecchia l’approccio della banca nei confronti delle piccole e medie imprese italiane. Attraverso un trattamento stilistico innovativo e l’uso di illustrazioni evocative, la campagna intende rappresentare la vicinanza della banca alle PMI, evidenziando il ruolo cruciale di Banca Ifis nel supportare e accelerare la crescita delle aziende.

Ogni soggetto creativo della campagna utilizza il digital bloom, il logo caratteristico di Banca Ifis, come elemento chiave per simboleggiare questa missione di crescita e supporto. La campagna sarà visibile su vari canali, inclusi TV, stampa, web, autobus urbani e treni Frecciarossa, per raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

Il Processo di Rebranding e la Crescita del Valore del Marchio

Dal 2019, Banca Ifis ha intrapreso un significativo processo di rebranding che ha portato a una crescita notevole del valore del marchio. Questo percorso, ispirato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio e guidato da Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing, Public Affairs e Sostenibilità, ha permesso alla banca di entrare nella classifica delle Top 500 Banking Brands.

Il rebranding ha incluso numerose iniziative strategiche in vari settori, tra cui sostenibilità ambientale e sociale, valorizzazione dell’arte e della cultura, e promozione dello sport. Grazie a queste iniziative, il valore del brand Banca Ifis ha superato i 200 milioni di euro nel 2023, segnando una crescita del 63% dal 2019.

Iniziative di Sostenibilità e Impatto Sociale

Uno degli aspetti centrali del percorso di rebranding di Banca Ifis è stato il forte impegno verso la sostenibilità sociale. Nel 2022, la banca ha lanciato Kaleidos, il Social Impact Lab, che raccoglie iniziative ad alto impatto sociale in tre aree principali: sostegno ai territori, promozione della cultura come driver di sviluppo sostenibile e inclusione, e benessere delle persone.

Questo progetto prevede un piano di investimenti di 7 milioni di euro nel triennio 2022-2024, con oltre 30 iniziative già realizzate. Grazie al modello di “Misurazione d’Impatto”, sviluppato in collaborazione con Triadi, Banca Ifis è in grado di quantificare e monitorare l’impatto sociale generato dai suoi progetti, traducendo obiettivi astratti in risultati concreti e tangibili.

Valorizzazione dell’Arte e della Cultura

Parallelamente alle iniziative di sostenibilità, Banca Ifis ha lanciato Ifis art, un brand dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Tra i progetti più significativi vi è il recupero e restauro di “The Migrant Child” di Banksy, una delle poche opere dell’artista presenti in Italia.

Ifis art ha anche dato vita al Parco Internazionale di Scultura, che rappresenta un case study internazionale per la corporate collection e la responsabilità culturale e sociale. Queste iniziative testimoniano l’impegno di Banca Ifis nel promuovere l’arte e la cultura come elementi essenziali per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale.

Supporto allo Sport come Strumento di Inclusione Sociale

Lo sport rappresenta un altro pilastro della strategia di branding di Banca Ifis. Da tre anni, la banca sostiene i giovani atleti italiani con borse di studio erogate tramite il CONI, applicando un modello di misurazione d’impatto per quantificare il valore sociale generato. Ogni euro investito nella formazione dei giovani atleti produce un impatto sociale pari a 3,3 euro.

Inoltre, Banca Ifis supporta il Torneo Ravano di Genova, il principale evento sportivo europeo per le scuole primarie, e ha realizzato un nuovo campo da calcio per l’Istituto Opera Don Bosco Sampierdarena di Genova. A livello professionistico, la banca è Main Jersey Sponsor di U.C. Sampdoria dal 2021, comparendo sulle maglie di tutte le squadre del club.

Gli Osservatori di Banca Ifis: Strumenti di Analisi e Valorizzazione

Infine, Banca Ifis ha sviluppato una serie di osservatori tematici per approfondire i fenomeni economici e sostenere le PMI italiane. Tra questi vi sono l’Economia della Bellezza, che valorizza il patrimonio naturalistico e industriale italiano; l’Ecosistema della Bicicletta, che analizza la filiera del ciclismo; e l’Osservatorio sullo Sport System italiano, che offre dati utili per la pianificazione di progetti strategici nel settore sportivo.

Gli Impact Watch, infine, evidenziano i nuovi trend della sostenibilità sociale e ambientale, offrendo prospettive per la transizione sostenibile delle PMI.

La nuova campagna pubblicitaria di Banca Ifis rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento del brand e nel supporto alle piccole e medie imprese italiane. Attraverso una comunicazione omnicanale e iniziative mirate in vari settori, la banca continua a rafforzare il suo ruolo di partner strategico per l’economia reale del Paese, promuovendo valori di sostenibilità, inclusione e crescita.