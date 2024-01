La beffa del Gas: i prezzi scendono ma le bollette salgono. Ecco come difendersi dagli aumenti.

Energia: Prezzi del Gas in Calo, Ma le Bollette Non Scendono – Ecco perchè succede.

Nel panorama energetico odierno, uno dei principali argomenti di discussione riguarda i prezzi del gas e le conseguenze che questi avranno sulle bollette dei consumatori. In apertura di settimana, i mercati europei del gas hanno assistito a una notevole diminuzione dei prezzi del metano, portando sollievo agli utenti che speravano in una riduzione delle spese energetiche. Tuttavia, nonostante questa tendenza al ribasso, sembra che le bollette dei consumatori non seguiranno lo stesso trend.

Il Calo dei Prezzi del Gas

Le contrattazioni sui mercati del gas hanno determinato una significativa riduzione del prezzo al Ttf di Amsterdam nei contratti con scadenza a febbraio, che si attesta a 33,475 euro per megawattora, registrando un ribasso del 3,114%. Questo calo dei prezzi è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui un clima relativamente mite fino a questo punto e le scorte di gas ancora abbondanti. La domanda di gas è stata notevolmente inferiore rispetto all’offerta, creando un surplus di gas sul mercato e portando ad una diminuzione dei prezzi.

Questo è certamente un sviluppo positivo per gli utenti, poiché si prevede che porterà a bollette energetiche meno onerose rispetto allo scorso anno. Tuttavia, l’entusiasmo per questa riduzione potrebbe essere di breve durata, soprattutto considerando gli altri fattori che influenzeranno le bollette nei prossimi mesi.

Il Mercato Libero del Gas: Bollette in Aumento?

A soli pochi giorni dall’inizio ufficiale del mercato libero del gas in Italia, è quasi certo che le bollette non seguiranno il trend al ribasso dei prezzi della materia prima. La scorsa settimana, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annunciato una previsione di calo del 6,7% per l’ultima bolletta emessa nel mercato tutelato. Tuttavia, il presidente dell’Arera, Carlo Rienzi, ha avvertito che le prospettive per il 2024 non sono rosee.

Due fattori principali contribuiranno all’aumento delle bollette: il ritorno delle aliquote IVA al 22%, a partire da gennaio, e l’addio al mercato tutelato. Queste misure sollevano preoccupazioni significative, date le fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali e il rischio di speculazioni e pratiche scorrette durante questa delicata transizione verso il mercato libero.

L’Impatto dell’IVA sulle Bollette

Secondo i calcoli dell’Associazione Consumatori (Assoutenti), l’aumento dell’IVA potrebbe comportare un aumento di circa 250 euro all’anno per nucleo familiare. Questo aumento è significativo e avrà un impatto diretto sulle spese delle famiglie italiane. Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, ha evidenziato che questo incremento è legato all’aumento delle aliquote IVA, che passeranno dal 5% al 22%.

Tuttavia, i calcoli dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc) indicano che l’impatto potrebbe essere ancora maggiore. Considerando il prezzo del gas a inizio gennaio e il mancato rinnovo dell’abbassamento dell’IVA, si stima che le famiglie dovranno affrontare una spesa aggiuntiva di 168 euro all’anno, che aumenterà a 213 euro se si includono anche gli oneri di sistema ripristinati. Per una famiglia media sotto il regime tutelato, il previsto calo del 6,7% delle bollette rappresenta un risparmio di 98 euro l’anno. Tuttavia, con l’incremento dell’IVA e degli oneri, la spesa totale per l’energia per le famiglie italiane potrebbe passare da 1467 a 1369 euro, quando si considera anche il costo dell’elettricità. Questo si tradurrebbe in una spesa energetica totale di 2050 euro l’anno, rappresentando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

Le Prospettive Future

I consumatori italiani inizieranno a vedere l’effettivo impatto di queste variazioni nei primi giorni di febbraio, quando riceveranno le prime bollette dell’energia con l’IVA al 22%. In sintesi, secondo le prime stime, la cifra totale potrebbe subire un incremento compreso tra il 9 e il 10%, a parità di costo del metano. Gli italiani saranno chiamati a fare i conti con una spesa energetica più elevata, nonostante la momentanea discesa dei prezzi del gas. Resta da vedere come affronteranno questa nuova realtà e come si adatteranno alle sfide finanziarie che essa comporta.