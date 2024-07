Il valore Insurtech 2.0 salirà a 200 Miliardi secondo INSIGHT REPORT di KLECHA & CO.

Insurtech 2.0: L’evoluzione del settore assicurativo

Il settore Insurtech è in piena evoluzione, attraversando una fase di transizione significativa. Con un valore stimato che crescerà dai €40 miliardi nel 2023 a €200 miliardi entro il 2030, l’Insurtech 2.0 si presenta come una delle aree più promettenti e dinamiche del panorama tecnologico europeo. Questo sviluppo è alimentato da una serie di innovazioni tecnologiche e dalla crescente integrazione con le compagnie assicurative tradizionali. Il presente articolo esplorerà i trend emergenti e le proiezioni di crescita per questo settore, analizzando in particolare l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa, l’espansione delle soluzioni di assicurazione cyber e le opportunità offerte dalla collaborazione con i player tradizionali.

L’Impennata dell’Intelligenza Artificiale nell’Insurtech

L’intelligenza artificiale (AI) ha iniziato a lasciare un’impronta indelebile nel settore assicurativo ben prima della nascita dell’Insurtech 2.0. Tuttavia, l’AI generativa sta portando questa trasformazione a un livello superiore, offrendo possibilità di automazione e ottimizzazione che erano impensabili fino a pochi anni fa.

McKinsey stima che quasi la metà delle attività nel settore assicurativo ha un alto potenziale di automazione grazie all’AI, rendendolo il secondo settore più impattato dopo quello bancario. La capacità dell’AI di modellare il rischio, prevedere i dati, gestire i sinistri e ottimizzare le operazioni di contact center sta rivoluzionando il modo in cui le compagnie assicurative operano.

Nel primo trimestre del 2024, il 28% delle operazioni globali e un terzo dei finanziamenti del venture capital (VC) nell’Insurtech si sono concentrati su società che sviluppano soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Questo trend è destinato a crescere, con l’AI generativa che potrebbe aggiungere un valore annuo globale di $11 trilioni al settore assicurativo. Tale crescita non solo migliorerà l’efficienza operativa delle compagnie, ma aprirà anche nuove opportunità di mercato, specialmente in aree come la gestione dei rischi climatici e la prevenzione delle frodi.

Cyber Insurance: Una Nuova Frontiera per l’Insurtech

Un altro settore che sta emergendo con forza è quello delle assicurazioni cyber. Con l’aumento dei rischi informatici, la domanda di soluzioni assicurative specifiche per la protezione contro gli attacchi cibernetici è in rapida crescita.

Si prevede che il valore del mercato globale delle assicurazioni cyber crescerà dai $17 miliardi del 2023 a oltre $120 miliardi entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 24,1%.

Le compagnie di assicurazione cyber stanno beneficiando non solo della crescente consapevolezza dei rischi informatici, ma anche delle avanzate tecnologie di AI generativa che permettono di sviluppare modelli predittivi più accurati e strategie di mitigazione dei rischi più efficaci.

Questo settore rappresenta una delle principali aree di investimento per il venture capital, con un forte aumento dei volumi di finanziamento dal 2020.

La crescita delle assicurazioni cyber è anche sostenuta dalla necessità di proteggere le piccole e medie imprese (PMI), che sono spesso i bersagli principali degli attacchi informatici ma che, paradossalmente, sono anche le meno coperte da polizze assicurative specifiche.

La Collaborazione con i Player Tradizionali: Un Modello di Crescita Sostenibile

L’Insurtech 2.0 si distingue dalla sua prima iterazione non solo per le avanzate tecnologie che introduce, ma anche per il suo approccio collaborativo con le compagnie assicurative tradizionali. Questa collaborazione è essenziale per affrontare le complessità del mercato assicurativo moderno e per sfruttare le opportunità di crescita su larga scala.

Gli operatori emergenti dell’Insurtech non mirano più a competere direttamente con le compagnie tradizionali, ma piuttosto a integrarsi con esse, offrendo soluzioni che migliorano l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente.

Il settore assicurativo globale, con un valore attuale di $9 trilioni, rappresenta un enorme bacino di opportunità per l’Insurtech 2.0. L’integrazione delle API (Application Programming Interface) tra le compagnie assicurative e le terze parti è un esempio concreto di come la collaborazione possa portare a una maggiore condivisione dei dati e a una migliorata collaborazione lungo l’intera catena del valore.

Questa sinergia non solo rende il settore più resiliente, ma lo prepara anche a gestire i nuovi rischi emergenti, come quelli legati al cambiamento climatico e agli attacchi cyber.

La progressiva maturazione dell’Insurtech 2.0 comporterà inevitabilmente un processo di consolidamento del settore. Dal 2022 ad oggi, sono state realizzate circa 80 operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore, con 16 di queste avvenute solo nel primo semestre del 2024.

Questo consolidamento è guidato non solo dalle operazioni tra i player del settore, ma anche dall’interesse crescente del private equity e delle compagnie assicurative tradizionali, che vedono nell’Insurtech 2.0 un’opportunità per acquisire tecnologie all’avanguardia e migliorare la propria competitività.

L’Insurtech 2.0 rappresenta un punto di svolta per il settore assicurativo, caratterizzato da una crescita esponenziale e da un’evoluzione tecnologica senza precedenti. L’adozione dell’intelligenza artificiale generativa, l’espansione delle soluzioni di assicurazione cyber e la crescente collaborazione con i player tradizionali sono solo alcuni dei trend che definiranno il futuro di questo settore.

Con un valore stimato di €200 miliardi entro il 2030, l’Insurtech 2.0 non solo rivoluzionerà il modo in cui le assicurazioni operano, ma creerà anche nuove opportunità di mercato, rendendo il settore più resiliente e pronto ad affrontare le sfide del futuro.