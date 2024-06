Il Piano di Sostenibilità di CA Auto Bank 2024-2026: con Drivalia Innovazione, Ambiente e Persone

Il Gruppo CA Auto Bank ha recentemente presentato il suo Piano di Sostenibilità per il triennio 2024-2026, delineando una strategia ambiziosa volta a integrare i principi di sostenibilità in tutte le sue attività. Questo piano rappresenta un importante tassello nel percorso della banca verso la realizzazione di una mobilità sostenibile e responsabile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi a livello globale. Attraverso quattro pilastri principali – Mobilità Sostenibile, Innovazione e Digitalizzazione, Ambiente e Persone – il Gruppo si impegna a trasformare le sfide ambientali e sociali in opportunità di crescita virtuosa. In questo articolo, esamineremo in dettaglio gli obiettivi e le iniziative chiave del Piano di Sostenibilità di CA Auto Bank, mettendo in luce come l’azienda intenda raggiungere un equilibrio tra redditività e impatto positivo su comunità e ambiente.

Mobilità Sostenibile: Un Impegno verso il Futuro

CA Auto Bank ha posto la mobilità sostenibile al centro della sua strategia per il triennio 2024-2026, con l’obiettivo di rendere i veicoli elettrici e ibridi sempre più accessibili e diffusi. Entro il 2026, oltre il 55% dei finanziamenti erogati dalla banca sarà destinato a veicoli elettrici e ibridi, mentre il 35% del nuovo finanziato sarà composto da veicoli elettrici.

Parallelamente, la flotta di Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo, vedrà una crescita significativa della quota di nuove auto a zero e basse emissioni, che costituiranno il 35% della flotta. Inoltre, il numero di stazioni di ricarica proprietarie in Europa aumenterà del 45% rispetto al 2023, raggiungendo i 2.500 punti di ricarica.

Il Gruppo mira a creare una cultura aziendale responsabile, rafforzando i requisiti ESG (Environmental, Social, and Governance) richiesti ai propri fornitori. Questo impegno si traduce in una catena di fornitura più sostenibile e in una maggiore consapevolezza ambientale tra tutti gli stakeholder coinvolti.

Innovazione e Digitalizzazione: Potenziare la Tecnologia per la Sostenibilità

Il secondo pilastro del Piano di Sostenibilità di CA Auto Bank si concentra sull’innovazione e la digitalizzazione. La banca riconosce che questi elementi sono essenziali per migliorare sia i processi interni che la fruizione dei servizi offerti ai clienti.

Tra gli obiettivi chiave da raggiungere entro il 2026, vi è l’utilizzo della firma digitale per il 95% dei nuovi contratti, riducendo così l’uso della carta e migliorando l’efficienza operativa. Inoltre, CA Auto Bank intende aumentare del 75% le partnership con start-up che condividono lo stesso impegno verso la mobilità sostenibile e una crescita responsabile.

L’adozione di tecnologie innovative permetterà al Gruppo di offrire soluzioni finanziarie più flessibili e personalizzate, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso la sostenibilità. La digitalizzazione dei processi contribuirà inoltre a ridurre l’impatto ambientale, grazie a una gestione più efficiente delle risorse.

Ambiente: Riduzione dell’Impatto Ambientale

CA Auto Bank si impegna a ridurre significativamente la propria impronta di carbonio, come dimostra il terzo pilastro del Piano di Sostenibilità. Tra gli obiettivi ambientali fissati per il 2026 vi è il raddoppio della riduzione delle emissioni di CO2, che dovranno diminuire del 16% rispetto al 2022. Inoltre, la banca intende impiegare una flotta aziendale composta per più del 50% da veicoli full electric, una quota che supera il 90% includendo le auto ibride plug-in.

Questi traguardi sono parte di una strategia più ampia volta a promuovere comportamenti responsabili e sostenibili tra tutti i dipendenti e i partner del Gruppo. L’impegno verso l’ambiente si riflette anche nella gestione delle risorse naturali e nella riduzione degli sprechi, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile.

Persone: Benessere e Inclusività

Il benessere delle persone è il fulcro del quarto pilastro del Piano di Sostenibilità di CA Auto Bank. La banca riconosce l’importanza di favorire un corretto equilibrio tra lavoro e vita privata per i propri dipendenti. A partire dal 2025, verrà introdotto un congedo retribuito di 28 giorni per il secondo genitore, un’iniziativa volta a promuovere la parità di genere e il benessere familiare.

Inoltre, le ore dedicate alla formazione dei dipendenti saranno quasi raddoppiate, con l’obiettivo di sviluppare competenze e talenti in un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante.

CA Auto Bank punta anche a raggiungere la quasi parità in termini di rappresentanza di genere, portando al 48% la quota rosa tra i dipendenti. Questo impegno verso l’inclusività e la diversità è essenziale per creare un ambiente di lavoro che valorizzi ogni individuo e promuova il rispetto reciproco.

Il Piano di Sostenibilità 2024-2026

Il Piano di Sostenibilità 2024-2026 di CA Auto Bank rappresenta un impegno concreto verso un futuro più sostenibile e responsabile. Attraverso i suoi quattro pilastri strategici, il Gruppo mira a integrare i principi ESG in tutte le sue attività, creando valore per tutti gli stakeholder e contribuendo positivamente alla società e all’ambiente.

Le iniziative delineate nel piano non solo promuovono la mobilità sostenibile, ma rafforzano anche l’innovazione, la responsabilità ambientale e il benessere delle persone.

In un contesto globale in cui la sostenibilità è diventata una priorità imprescindibile, CA Auto Bank si pone come leader nel settore della mobilità responsabile, dimostrando che è possibile coniugare redditività e sostenibilità. Il percorso tracciato dal Piano di Sostenibilità 2024-2026 è ambizioso, ma rappresenta una straordinaria opportunità per trasformare le sfide del presente in occasioni di crescita virtuosa e di impatto positivo duraturo.