Il fallimento definitivo di Libra genera Whatsapp Pay: Zuck cerca di recuperare la faccia

Nonostante un ritardo nel lancio di WhatsApp Pay in India a causa di problemi di conformità dei dati, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha dichiarato che la funzionalità di pagamento basata su UPI peer-to-peer sarà implementata in diversi paesi nei prossimi sei mesi.

Problemi e normative sulla conformità dei dati hanno tenuto in sospeso il lancio di WhatsApp Pay per un po ‘di tempo, nonostante un test di successo del servizio di pagamenti con un milione di utenti nel paese nel 2018.

“Abbiamo ottenuto l’approvazione per testarlo con un milione di persone in India nel 2018. E quando così tante persone hanno continuato a usarlo settimana dopo settimana, sapevamo che sarebbe stato grande quando saremmo stati in grado di lanciare”, ha detto Zuckerberg durante i guadagni dell’azienda chiamano giovedì.

“Sono davvero entusiasta di questo, e mi aspetto che questo inizi a diffondersi in diversi paesi e per noi fare molti progressi qui nei prossimi sei mesi”, ha aggiunto.

Oltre a WhatsApp Payments, la società sta lavorando a diversi altri sforzi per aiutare a facilitare più commercio dal Marketplace di Facebook a Instagram Shopping e il suo lavoro su Facebook Pay o la valuta digitale Libra .

“Stiamo adottando una serie di approcci diversi qui, che vanno dalle persone che acquistano e vendono direttamente alle aziende che creano vetrine, alle persone che interagiscono direttamente con le imprese attraverso la messaggistica e una serie di cose sui pagamenti che vanno dall’esistente – utilizzando quelli esistenti sistemi nazionali come l’ UCI dell’India nella creazione di nuovi sistemi globali “, ha affermato l’ amministratore delegato di Facebook , salutando nuovamente il sistema UPI.

Il servizio WhatsApp Pay basato su UPI peer-to-peer raggiungerà oltre 400 milioni di utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), per favorire l’inclusione digitale nel Paese.

“Avere successo nelle piccole imprese non è solo la chiave per creare un’ampia crescita economica in cui tutti possano sostenere se stessi, ma è anche importante mantenere comunità sane poiché le piccole imprese sono spesso un luogo in cui le persone si incontrano”, ha affermato Zuckerberg.

Il governo indiano e la Reserve Bank of India (RBI) hanno espresso preoccupazione per alcune funzionalità di WhatsApp nel rispetto delle normative.

“Sui pagamenti, siamo concentrati in luoghi diversi con prodotti diversi. Per cose come Instagram e anche molto di ciò che stiamo facendo su Facebook, sono molti più paesi sviluppati. Per WhatsApp, sono i più grandi paesi su WhatsApp. Quindi paesi come India e Messico e Brasile e Indonesia costituiranno gran parte della comunità su WhatsApp “, ha spiegato.

Sulle elezioni, Zuckerberg ha affermato di essere molto concentrato sull’integrità elettorale.

“Siamo rimasti indietro nel 2016, ma dopo aver lavorato per proteggere le elezioni in paesi di tutto il mondo dall’UE – negli ultimi anni negli Stati Uniti, in India, in Messico e negli Stati Uniti, riteniamo che i nostri sistemi siano ora più avanzati di qualsiasi altro altre società “, ha detto agli analisti.

“Ci sarà ancora un dibattito su quali tipi di discorsi politici dovrebbero essere consentiti, soprattutto quando le elezioni del 2020 si surriscaldano. Ma con qualsiasi misura oggettiva, i nostri sforzi sull’integrità elettorale hanno fatto molti progressi”, ha osservato.

Zuckerberg ha dichiarato che gli utenti attivi giornalieri hanno raggiunto 1,7 miliardi, in crescita del 9% rispetto allo scorso anno, guidati dalla crescita in India, Indonesia e Filippine.

“Le DAU rappresentavano circa il 66 percento dei 2,5 miliardi di utenti attivi mensili a dicembre. Le MAU sono cresciute del 178 milioni o dell’8 percento rispetto allo scorso anno. Prevediamo di continuare a divulgare le metriche della comunità solo su Facebook fino alla fine del 2020”, ha aggiunto.