Il coronavirus OBBLIGA la Cina a ritardare il lancio della valuta digitale ufficiale

Le valute digitali delle banche centrali sono la nuova mania dello spazio crittografico, sempre più ricerche sono state condotte al loro interno da diverse banche centrali di tutto il mondo, ma con la diffusione del coronavirus in tutto il mondo, la ricerca in Cina è stata ritardata.

Il coronavirus ha avuto un impatto notevole sul settore delle criptovalute e sul resto del mondo. Non puoi accendere la TV la sera senza sentirne parlare. In effetti, in Cina, diverse conferenze legate alle criptovalute sono state ritardate a causa dello scoppio del virus.

È emerso all’inizio di questa settimana il 25 febbraio che l’impatto dei coronavirus ha visto battute d’arresto significative in tutto il mondo, con una fonte vicina alla questione che dice:

“L’epidemia di coronavirus ha portato a rinviare la ripresa del lavoro nelle istituzioni governative, tra cui la Banca popolare cinese. I responsabili politici e il personale di ricerca coinvolti nel progetto DCEP [Digital Currency Electronic Payment] non fanno eccezione, che grava sul processo di sviluppo. “

Shentu Qingchun, CEO di BankLedger, con sede nella blockchain, ha dichiarato che la banca centrale avrebbe dovuto annunciare un annuncio significativo nel primo trimestre di quest’anno.

Tuttavia, dati gli eventi in corso in tutto il mondo, le probabilità che questo annuncio venga fatto, stanno lentamente scivolando via.

Un ricercatore basato su blockchain, Cao Yin ha affermato di aspettarsi che il lancio di una valuta digitale centrale avvenga ancora nel 2020.

Ha anche aggiunto che la Cina si sta preparando per il lancio da molto tempo con la tabella di marcia già in corso posto.

Sarà interessante vedere come si svolge questa situazione.