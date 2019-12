Questa settimana è stato annunciato che HSBC sta fornendo conti bancari a persone senza indirizzo fisso nel Regno Unito.

Questa settimana HSBC ha annunciato di aver collaborato con Shelter e Crisis per offrire ai senzatetto un conto bancario di base senza i normali requisiti bancari.

Per creare un account standard, i clienti normalmente richiedono un documento di identità con foto e la prova dell'indirizzo per procedere alla creazione dell'account, tuttavia HSBC ha fatto eccezioni per coloro che non hanno indirizzi permanenti al fine di supportarli nella ricerca di stabilità e supporto.

Al momento ci sono oltre 320.000 senzatetto nel solo Regno Unito, secondo Shelter, e attraverso la sua partnership con HSBC, sia Shelter che Crisis possono fungere da punti di indirizzo per queste persone, dando loro accesso a salari, benefici e prestiti.

Jon Sparkes, amministratore delegato di Crisis, ha dichiarato: “Può essere quasi impossibile ottenere un conto bancario senza un indirizzo fisso e senza ID, che spesso può essere difficile da mantenere sicuro e costoso da sostituire in caso di smarrimento o furto.

“Un conto bancario può essere un veicolo per aiutare a sollevare un senzatetto, fornendo un modo per ricevere pagamenti, come uno stipendio o benefici. Siamo lieti di vedere HSBC UK che semplifica l'ottenimento di un conto bancario senza un indirizzo fisso e speriamo che ciò incoraggi tutte le altre banche a seguire l'esempio “.

Polly Neate, amministratore delegato di Shelter, ha dichiarato: “È abbastanza difficile se sei un senzatetto, vivi quotidianamente per le strade al freddo gelido o intrappolato con i tuoi figli in un ostello ostile, ma non avere un conto in banca può rendere la vita ancora più dura.

“Ecco perché Shelter è lieto di collaborare con HSBC UK a questo servizio rivoluzionario. Avere un conto in banca non solo consente ai senzatetto di ricevere salari e richiedere prestazioni, ma può anche creare un senso di indipendenza tanto necessario. “