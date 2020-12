Guida al conto deposito: come funziona e come scegliere quello giusto

Con la grande offerta di prodotti finanziari su cui investire che si trova in giro è facile confondersi. Se non si è preparati ed aggiornati sugli andamenti del mercato e si vuole tentare la strada dell’acquisto di azioni o obbligazioni, inoltre, si può anche rischiare di incappare in investimenti incauti e perdere quanto faticosamente risparmiato. Possiamo allora affidarci a quello che propone il conto deposito, semplice da aprire e gestire.

A differenza di altre soluzioni, in questo caso il nostro denaro è sempre sotto i nostri occhi e non dipende da fattori esterni. Basta saper selezionare il conto che fa per noi per apprezzare tutti i vantaggi di questo tipo di investimento. Vediamo allora come funziona un conto deposito e come scegliere quello giusto.

Come scegliere il deposito più adatto alle nostre esigenze

Per prima cosa, si ha un conto deposito nel momento in cui depositiamo una determinata somma di denaro per un periodo prestabilito di tempo e si divide in due tipi:

– Deposito libero: possiamo optare per aprire un conto libero per una cifra consigliata di almeno 1000 Euro. Anche se presenta dei tassi di interesse più bassi e quindi meno convenienti dell’alternativa vincolante, il più grande vantaggio di questa tipologia di conto, è dato dalla possibilità di prelevare quanto si desidera in qualsiasi momento.

– Deposito vincolato: questo tipo si differenzia in modo sostanziale dal precedente per via del vincolo che può durare dai 3 mesi ai 5 anni: in questo caso gli importi vincolati non possono essere restituiti, se non in alcuni casi, con delle penali. Nel conto deposito vincolato è però possibile lasciare una quota dei nostri risparmi libera da vincoli: In questo caso il denaro presente sulla giacenza libera del conto potrà essere ripreso in qualunque momento.

Uno dei vantaggi del conto deposito a tempo è il tasso fisso sugli interessi: questo ci permetterà di far fruttare molto di più i nostri risparmi. Per questo motivo, se si pensa quindi di poter bloccare una somma di denaro per un po’ di tempo, questa è sicuramente l’opzione più indicata da valutare.

Perché conviene depositare

Dopo aver esaminato brevemente la differenza tra i conti possiamo notare che entrambi beneficiano di alcuni vantaggi. Il primo risiede nella sicurezza offerta dal fatto che godono della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), l’Istituzione costituita al fine di garantire i depositanti delle banche italiane per importi fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascun correntista.

Altro punto di rilievo è il costo zero riservato ad apertura, chiusura e gestione. Alcuni istituti bancari mettono a disposizione anche liquidazioni periodiche e coprono l’imposta da bollo per la durata del vincolo.

Sono inoltre conti molto flessibili poiché lasciano completa scelta di importi e tempi da poter depositare, fermo restando che ad un vincolo di tempo e soldi maggiore corrisponde un maggiore ricavo.

Come aprire un conto deposito online

Un altro vantaggio di questi conti riguarda la semplicità con cui è possibile accedere ad un deposito. Occorre prima di tutto essere cittadini italiani ed avere un conto corrente da associare al deposito, che può essere anche di una banca diversa da quella che si sceglie per quest’ultimo.

Poi sarà necessario fare una rapida ricerca in Internet sui siti delle banche per calcolare con esattezza i tassi di interesse di ognuna tramite dei simulatori di calcolo in cui inserire quanto e per quanto vogliamo depositare e, dopo pochi secondi, otterremo una risposta.

Per approfittare di ulteriori agevolazioni economiche, si consiglia di aprire il conto deposito direttamente online, tutte le operazioni risulteranno sicure e veloci ed i benefici sul portafoglio saranno subito evidenti.