Franco Svizzero quotazione in rialzo incredibile su Dollaro ed Euro: ecco perchè succede

USD/EUR/CHF: Perché il Franco Svizzero è in Forte Ascesa

Nel panorama finanziario del 2023, il Franco Svizzero si è affermato come una delle valute più forti, attirando gli investitori grazie al suo status di rifugio sicuro. Venerdì, il tasso di cambio USD/CHF è crollato a un minimo di 0,8405, segnando il livello più basso dal 2011. Questa discesa è stata rispecchiata anche nei tassi di cambio GBP/CHF ed EUR/CHF.

Il Franco Svizzero come Rifugio Sicuro

Il concetto di de-dolarizzazione è diventato centrale nei mercati finanziari globali quest’anno. Ha ottenuto una notevole attenzione in Sudafrica alcuni mesi fa, quando i membri dei BRICS si sono riuniti. Questa settimana, questa visione è stata rafforzata dal fatto che Russia e Iran hanno siglato un accordo per scambiare utilizzando le loro valute locali invece del dollaro statunitense.

In un articolo precedente che ho scritto alcuni mesi fa, ho evidenziato che staccarsi dal dominio del dollaro sarebbe stata una sfida ardua. C’era anche uno scetticismo significativo tra i membri dei BRICS come Cina e India. Inoltre, il dollaro è stato una parte integrante dell’economia globale per decenni.

Invece di creare una nuova valuta BRICS, ho suggerito di rivolgersi al Franco Svizzero come alternativa al dollaro. In primo luogo, è una valuta stabile, e la Svizzera di solito mantiene una posizione neutrale su numerose questioni globali.

Il tasso di cambio USD/CHF è in aumento poiché gli investitori hanno abbracciato il suo ruolo di rifugio sicuro in un contesto di crescenti rischi globali. Tensioni geopolitiche persistono nel Medio Oriente, dove l’insurrezione Houthi minaccia le navi nella regione. Il conflitto tra Israele e Hamas continua a intensificarsi. Inoltre, le tensioni persistono tra i paesi occidentali e la Cina, la seconda economia mondiale. La guerra in Ucraina continua a imperversare, e sono previsti ulteriori rischi geopolitici. Anche il cambio USD/CHF è sceso mentre gli investitori hanno applaudito la posizione aggressiva della Banca Nazionale Svizzera (BNS). La banca ha deciso di implementare diverse rialzi dei tassi, abbandonando la sua storica posizione accomodante.

Più recentemente, la Federal Reserve ha adottato un tono relativamente accomodante, con i funzionari che prevedono almeno tre tagli dei tassi nel 2024. Il mercato delle scommesse arriva fino a sei tagli dei tassi nell’anno. Questa prospettiva ha spinto l’indice del dollaro USA a $100, al di sotto del picco di inizio anno di oltre $107. Passando al grafico settimanale, notiamo che il tasso di cambio da USD a CHF ha subito un forte crollo negli ultimi mesi. Più recentemente, la coppia è scesa al di sotto del supporto chiave a 0,8760, il suo livello più basso da gennaio 2021. Ha anche trasformato il supporto a 0,8552 (minimo di luglio 2023) in un livello di resistenza.

La coppia rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane, mentre l’Indice di Forza Relativa (RSI) è entrato in territorio ipervenduto. Pertanto, è probabile che la coppia continui a scendere mentre i venditori puntano al supporto chiave a 0,8325.

L’Ascesa del Franco Svizzero

Il Ruolo del Franco Svizzero come Rifugio Sicuro

Il Franco Svizzero ha storicamente agito come un rifugio sicuro per gli investitori durante periodi di incertezza economica e tensioni geopolitiche. La sua stabilità è alimentata dalla posizione neutrale della Svizzera nelle questioni globali e dalla solidità della sua economia. Gli investitori vedono il Franco Svizzero come una valuta affidabile e un porto sicuro per i loro capitali.

Geopolitica e Tensioni Globali

Le tensioni geopolitiche in diverse parti del mondo hanno contribuito in modo significativo all’ascesa del Franco Svizzero. Le continue ostilità nel Medio Oriente, tra cui il conflitto in corso tra Israele e Hamas e le minacce degli Houthi alle navi nella regione, hanno aumentato i timori di instabilità e incertezza. Inoltre, le tensioni tra le principali potenze globali, come gli Stati Uniti e la Cina, hanno alimentato l’ansia degli investitori.

Politica Monetaria Differenziata

Un altro fattore chiave è la politica monetaria differenziata tra la Banca Nazionale Svizzera (BNS) e la Federal Reserve degli Stati Uniti. Mentre la BNS ha adottato un tono aggressivo, aumentando i tassi di interesse per combattere l’inflazione, la Federal Reserve ha optato per una politica più accomodante con previsioni di tagli dei tassi. Questa divergenza ha spinto gli investitori a cercare rendimenti più alti nel Franco Svizzero.

Analisi Tecnica dell’USD/CHF

Guardando l’analisi tecnica dell’USD/CHF, possiamo osservare alcune tendenze chiave. La coppia è scesa al di sotto di importanti livelli di supporto, indicando una pressione ribassista significativa. La rottura del supporto a 0,8760 e la sua trasformazione in resistenza sono segnali di un potenziale declino ulteriore.

Inoltre, il fatto che la coppia sia al di sotto delle medie mobili esponenziali a 50 e 25 settimane suggerisce una tendenza ribassista persistente. L’Indice di Forza Relativa (RSI) è entrato in territorio ipervenduto, indicando una situazione di ipervenduto estremo.

Tendenze Future

Alla luce di questi fattori, è probabile che il Franco Svizzero continui a guadagnare forza nei confronti del dollaro USA nelle prossime settimane. Gli investitori potrebbero continuare a cercare sicurezza nel Franco Svizzero mentre le tensioni geopolitiche e le divergenze nelle politiche monetarie globali persistono.

In conclusione, il Franco Svizzero è emerso come una valuta di rifugio sicuro, trainato da tensioni globali e politiche monetarie differenziate. Gli investitori dovrebbero continuare a monitorare da vicino questa coppia di valute, poiché potrebbe offrire opportunità interessanti nel contesto economico attuale.