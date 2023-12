Fintech e Cybersecurity nel 2024 ecco i punti fondamentali da tenere sempre presenti

Nel mondo in rapida evoluzione della finanza e della tecnologia, il 2024 si profila come un anno cruciale per il settore fintech. Con l’accelerazione della digitalizzazione, emergono nuove sfide e opportunità. Questo articolo esplora le principali tendenze che plasmeranno il settore fintech e le banche nel 2024, basandosi su un ampio roundtable con esperti del settore.

Enfasi sulla Cybersecurity nel 2024 Una delle tendenze dominanti nel 2024 sarà l’enfasi crescente sulla cybersecurity. L’aumento dei pagamenti digitali e l’integrazione rapida di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI) porta a un rischio elevato di frode. La necessità di strategie robuste di mitigazione contro le minacce persistenti avanzate (APT) è diventata più urgente che mai. Si prevede che la cybersecurity prenderà il centro della scena, spingendo verso la creazione di framework cooperativi globali per ridurre i rischi e garantire un paesaggio finanziario trasparente e affidabile.

Adozione delle Tecnologie Digitali da Parte delle Banche Le banche affrontano una pressione crescente per adottare tecnologie digitali per soddisfare le preferenze dei consumatori e il panorama competitivo in evoluzione. I clienti cercano esperienze mobili e online senza soluzione di continuità, mentre i nuovi disruptor fintech guadagnano terreno con offerte digital-first. La digitalizzazione richiede un maggiore focus sulla cybersecurity, poiché espone le banche a nuovi rischi informatici se non gestite strategicamente. Bilanciare sicurezza ed esperienza sarà fondamentale mentre le banche rimodellano le loro operazioni.

Blockchain e Criptovalute nel 2024 Il 2024 vedrà anche un focus sullo sviluppo della tecnologia blockchain e sui mercati delle criptovalute. Sebbene i mercati delle criptovalute si trovino in un punto critico a seguito del collasso di importanti aziende del settore, l’outlook di crescita per la tecnologia blockchain rimane positivo. Le istituzioni finanziarie sono attivamente coinvolte in progetti pilota per migliorare l’infrastruttura per le valute digitali delle banche centrali (CBDC) e per rafforzare l’interoperabilità della blockchain. Questi sviluppi presentano un potenziale significativo di utilità, con un aumento dei programmi pilota previsti per il 2024.





L’Impatto dell’IA e del Machine Learning L’intelligenza artificiale e il machine learning continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel settore finanziario. L’IA è attualmente impiegata per analizzare grandi quantità di dati, rendendola uno strumento prezioso per la rilevazione delle frodi e i servizi di robo-advisory di prima generazione. Nel 2024, ci si aspetta che queste applicazioni vengano raffinate e avanzate ulteriormente, con un focus sul miglioramento dell’esperienza del cliente attraverso agenti di servizio clienti assistiti dall’IA con capacità avanzate. L’IA verrà anche utilizzata per monitorare la conformità e la protezione dei dati in tempo reale.

Open Banking e Innovazione nel 2024 L’open banking raggiungerà nuovi livelli di interconnessione nel 2024, con soluzioni e insight da istituzioni finanziarie tradizionali, fintech e imprese che convergono più agevolmente. La diffusione diffusa delle API sta livellando il campo di gioco, promuovendo maggiore innovazione, nuovi flussi di entrate e concorrenza robusta. Per i consumatori, il flusso fluido di dati tra queste entità si traduce in opportunità ampliate e maggiore controllo sul loro benessere finanziario. Tuttavia, la conformità e la salvaguardia dei diritti dei clienti emergeranno come preoccupazioni fondamentali, con sfide legali e operative significative per i fornitori multinazionali.

Crescita dei Pagamenti Mobili e Soluzioni Senza Contanti I pagamenti mobili continueranno la loro espansione nel 2024. La crescita complessiva dei portafogli digitali, dei pagamenti contactless e delle transazioni da conto a conto (A2A) saranno i principali motori di questa tendenza. Inoltre, l’adozione di sistemi di tokenizzazione migliorerà la sicurezza e l’esperienza utente, sostituendo le informazioni sensibili con un valore surrogato. Nonostante queste innovazioni, i pagamenti mobili non sostituiranno completamente il contante nel 2024, ma aumenteranno le opzioni di pagamento disponibili per i consumatori.

Welltech e Benessere Finanziario Il 2024 vedrà un’enfasi crescente sul welltech, incentrato sul benessere finanziario complessivo, con un forte accento sulla convergenza tra inclusione finanziaria e benessere finanziario. Gli investitori al dettaglio, in particolare, trarranno vantaggio dalla crescita dei servizi di robo-advisory, che consentiranno loro di investire e far crescere il proprio patrimonio. Le app di portafogli digitali e di pagamento offriranno un’ampia gamma di servizi di investimento, aumentando la partecipazione e l’accesso ai mercati finanziari.

Gestione Finanziaria Personale (PFM) e Innovazione FinTech Le app di gestione finanziaria personale (PFM) stanno diventando una parte importante della strategia delle banche per approfondire le relazioni con i clienti. Le banche stanno andando oltre la semplice fornitura di una vista consolidata dei conti, carte di credito e prestiti, sfruttando l’IA per fornire approfondimenti intelligenti e consigli di investimento personalizzati. Inoltre, le fintech stanno svolgendo un ruolo cruciale in questo ecosistema, offrendo servizi PFM innovativi e riducendo l’attrito attraverso l’open banking.

Conclusioni e Prospettive Future Il 2024 rappresenterà un anno di significativa evoluzione nel settore fintech e bancario. Mentre l’industria si adatta a queste tendenze emergenti, si aspetta una crescita costante e un’innovazione continua. Le banche e le fintech dovranno affrontare sfide come la cybersecurity, l’evoluzione normativa e l’integrazione di nuove tecnologie, ma anche enormi opportunità per migliorare il benessere finanziario e l’esperienza del cliente.

Pagamenti Globali in Tempo Reale e Innovazioni Bancarie Nel 2024, ci aspettiamo di vedere un impulso ancora maggiore verso i pagamenti globali in tempo reale. Questa tendenza sta spingendo le banche tradizionali a collaborare con le fintech per rimanere al passo con le esigenze dei loro clienti aziendali. Le riforme in atto, come la Direttiva sui Servizi di Pagamento 3 (PSD3) dell’UE e la Nuova Architettura dei Pagamenti (NPA) nel Regno Unito, sono esempi di come regolatori e policymaker stiano alimentando la riforma fintech. Questi sviluppi sono fondamentali per costruire un settore che cresce con fiducia.

IA Spiegabile e Sicurezza dei Dati Una tematica emergente nel 2024 sarà l'”IA spiegabile”, che diventerà un’area chiave di interesse nel settore finanziario. Decisioni cruciali, come la valutazione del credito e l’approvazione dei prestiti, verranno sempre più delegate agli assistenti IA. Tuttavia, è fondamentale per clienti e fornitori comprendere i processi decisionali dell’IA e non affidarsi ciecamente ad essa. L’adozione di sistemi di identità auto-sovrani (SSI) in risposta alle preoccupazioni generali sulla privacy e autonomia dei dati finanziari sarà un altro sviluppo notevole. Progetti pilota come il Portafoglio di Identità Digitale Europeo (EUDI) rivoluzioneranno il modo in cui le persone accedono ai servizi e convalidano il loro status finanziario in nuovi paesi.

Strategie di Innovazione Bancaria per il 2024 Le banche si stanno concentrando su diversi processi chiave per innovare e attrarre clienti. Migliorare il processo di apertura di conti e onboarding dei clienti è una priorità per qualsiasi banca che implementa l’open banking. La mossa verso l’emissione di carte digitali rappresenta un cambiamento chiave. Le banche leader offrono ora l’approvvigionamento immediato di carte digitali tramite le app di mobile banking dei clienti, consentendo transazioni immediate. Innovazioni come la tokenizzazione e l’autenticazione biometrica aiutano a mitigare i rischi di sicurezza.

L’UE come Leader nell’Open Banking L’UE sta guidando il percorso per l’open banking, con i suoi regolatori che stanno attivamente modellando i framework e le politiche di governo. La recente introduzione delle proposte per PSD3 e PSR rappresenta un aggiornamento alla PSD2, mirato a migliorare la competitività dell’open banking tra gli altri obiettivi. Anche negli Stati Uniti, la CFPB sta lavorando su una nuova regola sui diritti dei dati personali, intesa a conferire ai consumatori il diritto di controllare i loro dati finanziari personali, con la regolamentazione prevista per entrare in vigore nel 2024.





Il Futuro delle Banche come Partner di Lifestyle La graduale transizione verso l’open data permetterà alle banche di trasformarsi sempre più in partner di lifestyle, inserendosi in percorsi non finanziari dei clienti e offrendo molto più che prodotti e servizi finanziari di base.

Crescita Sostenuta dei Pagamenti Mobili I pagamenti mobili continueranno a crescere in modo significativo nel 2024. L’esplosione dei portafogli mobili, dei pagamenti contactless e delle transazioni A2A sarà fondamentale per questa crescita. La tokenizzazione fornirà sicurezza avanzata, sostituendo le informazioni sensibili con un valore surrogato e garantendo un’esperienza di pagamento sicura e fluida.

Welltech e l’Empowerment degli Investitori al Dettaglio Il welltech si concentrerà sul benessere finanziario globale, con un’enfasi particolare sull’inclusione finanziaria. Il potere viene concesso alla gente, e la partecipazione sta aumentando di conseguenza. Le app di portafogli digitali e di pagamento stanno offrendo una gamma più ampia di servizi di investimento, attirando investitori al dettaglio nei mercati emergenti.

Il 2024 sarà un anno di grandi cambiamenti e innovazioni nel settore fintech e bancario. Mentre il settore naviga attraverso le sfide emergenti, la tecnologia e l’innovazione continueranno a essere i principali motori di crescita e miglioramento dell’esperienza del cliente. Con la continua evoluzione del panorama fintech, le banche e le aziende fintech hanno l’opportunità di plasmare un futuro finanziario più inclusivo e sicuro per tutti.