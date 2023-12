Finalmente cala l’inflazione in Italia: ecco le nuove stime istat

Inflazione in Italia: Nuove Stime Istat Indicano Calo a Novembre

Ridimensionamento dell’Inflazione: Dati Istat Mostrano Tendenza al Ribasso L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha rivelato una significativa revisione delle stime sull’inflazione italiana per il mese di novembre. Con un incremento annuo del 0,7%, l’inflazione si porta vicino ai livelli di febbraio 2021 (+0,6%). Questa riduzione riflette principalmente l’andamento favorevole dei prezzi dei beni energetici, che hanno registrato un deciso calo.

Dettagli sulla Dinamica dei Prezzi: Energetici e Alimentari Un fattore chiave nel rallentamento dell’inflazione è stato il calo dei prezzi nel settore energetico, accanto a una nuova decelerazione dei prezzi degli alimentari. In particolare, la componente lavorata degli alimentari ha mostrato un rallentamento, esercitando un effetto frenante sulla crescita annua dei prezzi del “carrello della spesa”.

Inflazione di Fondo: Un Indicatore Rivelatore L’inflazione di fondo, che esclude gli elementi più volatili come i beni energetici e gli alimentari freschi, si è attestata a novembre al 3,6%, segnando un calo dal 4,2% del mese precedente. Questo dato fornisce una visione più chiara delle tendenze inflazionistiche sottostanti nell’economia italiana.

Analisi Settoriale: Beni e Servizi La dinamica tendenziale dei prezzi mostra un trend negativo per i beni (-1,4%), mentre i servizi mantengono una crescita, sebbene rallentata (dal 4,1% al 3,7%). Questo porta a un ampliamento del differenziale inflazionistico tra beni e servizi.





Prospettive Future: Che Direzione Prenderà l’Inflazione? Guardando al futuro, è essenziale monitorare come l’inflazione si evolverà nei prossimi mesi. Le dinamiche dei prezzi energetici e alimentari continueranno a giocare un ruolo chiave, insieme all’andamento dell’economia globale e delle politiche monetarie.

