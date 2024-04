Fatturazione elettronica e compliance: tutto ciò che c’è da sapere con A-Cube

La compliance è una delle sfide più importanti per la tua azienda, soprattutto se si parla di fatturazione elettronica. La conformità alle norme vigenti è fondamentale: non rispettarla ti espone a costi e rischi che possono aumentare in maniera considerevole. Per dormire sonni tranquilli, non devi far altro che scegliere una soluzione efficace e affidabile, capace di adeguarsi in maniera flessibile ai requisiti sempre più variabili.

A-Cube è il partner perfetto per i tuoi processi aziendali e per la tua attività, perché ti offre una serie di soluzioni che sono capaci di digitalizzare le procedure amministrative e finanziarie in modo sicuro, veloce e automatizzato.

Cos’è la compliance?

Ti stai chiedendo qual è il legame tra compliance e fatturazione elettronica? Per comprenderlo è necessario partire dalla base, e capire perché la compliance (in italiano tradotta in “conformità”) è così importante per le aziende. Le normative vigenti, soprattutto a livello comunitario, sono sempre più complesse e richiedono modalità di governance capaci di adattarsi in maniera veloce e puntuale a tali standard. La compliance è lo strumento che permette di attuare le best practice necessarie per aiutare le attività ad adeguarsi alla legislazione, ma soprattutto, a prevenire eventuali incertezze derivanti dal mancato rispetto o applicazione delle normative di settore.

La compliance quindi, protegge le imprese dalle incognite e dai rischi di carattere legale, ma anche da quelli reputazionali. È innegabile che la credibilità di un’azienda,agli occhi del consumatore, passi anche attraverso la sua conformità. Se le attività di una società sono in linea con quanto previsto, i clienti si sentiranno più sicuri nell’utilizzare i prodotti o i servizi. La compliance, in pratica, equivale a un sigillo di qualità e a una garanzia di standard elevati.

Compliance aziendale e fatturazione elettronica

Nel campo della fatturazione elettronica, essere compliant vuol dire agire in conformità con quelle norme che definiscono il modo in cui l’e-invoicing deve essere fornito dalle aziende di un determinato Paese. Ogni Stato ha le sue regole che riguardano l’autenticità, l’integrità del contenuto, la leggibilità e l’archiviazione dei documenti.

La conformità legale, infatti, viaggia di pari passo con quella fiscale: mentre la prima ti dice come le fatture elettroniche devono essere elaborate nel tuo Paese, la seconda riguarda il rispetto delle leggi e dei regolamenti fiscali. Il problema è che norme legali e fiscali cambiano con il tempo, e variano in base alla nazione in cui si trova l’attività.

La compliance, dunque, tocca anche l’aspetto finanziario delle aziende. Vediamo come.

Open Banking: sfrutta i tuoi dati finanziari!

Ti sei mai chiesto a chi appartengono i dati finanziari della tua azienda?

Oggi partiamo dal presupposto che non solo i dati finanziari appartengono ai legittimi proprietari, ma le aziende devono utilizzarli nel modo più trasparente e compliant possibile. L’Open Banking è un servizio innovativo che permette di utilizzare le informazioni finanziarie, e di condividerle tramite API con terze parti fidate, come gli istituti finanziari.

L’implementazione dell’Open Banking agevola l’accesso in tempo reale alle informazioni relative a saldi contabili, transazioni e fatture elettroniche. È un servizio che le aziende attente all’innovazione e alla data compliance trovano molto funzionale, ma come si fa a scegliere quello giusto?

Ti diamo un suggerimento: controlla che l’API Open Banking integri la fatturazione elettronica. Questo è il segreto per una conformità aziendale implementata da strumenti sicuri e soprattutto flessibili, proprio come la soluzione di A-Cube.

Compliance aziendale: i vantaggi di A-Cube

Adattarsi alle normative vigenti non è una scelta ma un obbligo, e A-Cube con le sue API è il partner ideale per assicurare alla tua impresa la massima conformità, soprattutto in materia di fatturazione elettronica, un campo in cui le disposizioni relative all’archiviazione e alla ricezione dei documenti sono in costante trasformazione. Le soluzioni che A-Cube propone sono verticali: questo vuol dire che ogni prodotto non solo è specifico, ma si adatta in tempi brevi alle variazioni della normativa vigente.

Nello specifico, la manutenzione e la gestione della compliance “secondo” A-Cube permettono di abbattere i costi di IT, rispetto a un costo medio in house che raggiunge circa i 200mila Euro all’anno. Ma il servizio di A-Cube è anche semplice, perché si integra alla perfezione con qualsiasi piattaforma utilizzata dalle aziende, e soprattutto è in costante adattamento perché i prodotti A-Cube sono caratterizzati da una compliance sempre aggiornata, che non necessita dell’apporto delle realtà che si servono delle sue API. Il risultato è che l’impresa ha la piena aderenza alla legislazione vigente in materia di fatturazione elettronica.