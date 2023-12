Famiglie italiane grandi risparmiatrici: ma è veramente una mossa furba?

Aumento del Risparmio Familiare in Italia: Un Fenomeno in Contrasto con l’Inflazione

In un contesto economico caratterizzato da crescente inflazione, un recente studio condotto da Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi rivela una tendenza sorprendente: la percentuale di famiglie italiane che riesce a risparmiare sta aumentando. Nonostante le sfide economiche, la quota di famiglie risparmiatrici si attesta al 54,7% nel 2023, superando il 53,5% dell’anno precedente.

L’Indagine su Risparmio e Scelte Finanziarie

Questa indagine fornisce un quadro dettagliato sul comportamento di risparmio delle famiglie italiane. L’incremento del tasso di risparmio suggerisce una resilienza notevole delle famiglie italiane di fronte alle avversità economiche. Le cause di tale fenomeno possono essere molteplici, incluso un maggiore controllo delle spese o una maggiore consapevolezza finanziaria.

Diversificazione e Preferenze degli Investimenti





Un aspetto fondamentale emerso dallo studio è la diversificazione degli investimenti finanziari. Le obbligazioni, in particolare, hanno guadagnato popolarità, rappresentando il 28% dei portafogli degli investitori che le detengono. Al contrario, la Borsa sembra rimanere un territorio meno esplorato dai piccoli risparmiatori. Questa tendenza riflette una preferenza per investimenti ritenuti più sicuri in un periodo di incertezza economica.

Motivazioni del Risparmio e Preferenza per gli Investimenti Immobiliari

Tra le principali motivazioni del risparmio, spiccano l’acquisto di una casa (30%) e le spese per i figli (16%). Tuttavia, solo il 5% risparmia in risposta all’aumento dei prezzi. L’investimento immobiliare, in particolare nell’acquisto della prima casa, continua a essere considerato un rifugio sicuro, con una stima del valore immobiliare italiano che si aggira intorno ai 4.000 miliardi di euro.

La Prudenza come Filosofia di Investimento

Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, sottolinea la confermata prudenza delle famiglie italiane, dove la sicurezza è da sempre l’obiettivo primario degli investimenti. Questa tendenza all’investimento cauto si riflette nella composizione dei portafogli e nelle scelte di risparmio.

