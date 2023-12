Cop28 non promette bene per il pianeta ed inizia la Corsa contro il Tempo per trovare un “Accordo Storico”

A Dubai, i lavori della Cop28, iniziati il 30 novembre, si avvicinano alla deadline del 12 dicembre. L’atmosfera è carica di aspettative per la concreta possibilità di raggiungere un “patto” che potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta contro il cambiamento climatico. I ministri e delegati si trovano di fronte a un compito monumentale: trovare un’intesa per rispettare l’obiettivo dell’accordo di Parigi del 2015 di limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius, preferibilmente a 1,5 gradi, rispetto ai livelli preindustriali.

Le Divergenze su Fonti Fossili: Il Nucleo del Dibattito

Nonostante l’urgenza, alcuni paesi chiave mostrano resistenza. Arabia Saudita e Iraq, due dei principali esportatori di petrolio e membri dell’Opec, si sono espressi contro l’eliminazione dei combustibili fossili, un tema cruciale della conferenza. La loro opposizione riflette una spaccatura più ampia tra le nazioni, con alcuni stati insulari piccoli e vulnerabili che rischiano di scomparire a causa degli effetti del riscaldamento globale, e le potenze petrolifere che cercano di proteggere i propri interessi economici.

Il Presidente della Cop28 e la Sua Visione





Sultan Al Jaber, presidente della Cop28 e figura centrale nel settore energetico degli Emirati Arabi Uniti, sia nel campo petrolifero che in quello delle energie rinnovabili, ha sottolineato l’importanza di raggiungere un “accordo storico”. Il suo messaggio è chiaro: il fallimento non è un’opzione. La tensione si intensifica mentre la deadline si avvicina, con le delegazioni che lavorano febbrilmente per trovare un terreno comune.

Le Sfide dei Paesi Ricchi e Poveri

I Paesi ricchi, con economie meno dipendenti dai combustibili fossili, come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Germania e Canada, hanno la responsabilità immediata di iniziare la transizione. Secondo i termini proposti, dovrebbero eliminare gradualmente l’estrazione di combustibili fossili entro il 2031. In contrasto, i Paesi più poveri, pesantemente dipendenti dai ricavi dei combustibili fossili, hanno una scadenza estesa al 2050.

Le Proposte della Civil Society Equity Review

Un rapporto della Civil Society Equity Review presentato alla Cop28 ha offerto un piano per eliminare in modo equo l’estrazione di carbone, petrolio e gas. Il documento sottolinea che le scadenze proposte sono più stringenti di quanto i governi stiano attualmente pianificando. La ricerca mette in luce la necessità di un sostegno internazionale significativo, stimando che i Paesi ricchi dovranno fornire centinaia di miliardi di dollari all’anno per sostenere la transizione nei Paesi più poveri e dipendenti dai combustibili fossili.

Conclusione: Un Momento Cruciale per il Futuro del Pianeta

Mentre la Cop28 si avvia verso la sua conclusione, il mondo attende con ansia di vedere se i leader globali saranno in grado di superare le loro divergenze e unirsi per un obiettivo comune. La posta in gioco è alta: si tratta non solo del futuro dell’accordo di Parigi, ma del futuro del nostro pianeta. L’evento di Dubai potrebbe diventare un momento storico nella lotta contro il cambiamento climatico, o un’altra occasione mancata di fronte alle sfide globali.

Le Dinamiche e le Sfide della Cop28

Mentre la Cop28 si avvicina al termine, il dibattito si intensifica, esponendo le complesse dinamiche e sfide che caratterizzano i negoziati sui cambiamenti climatici. La conferenza rappresenta un crocevia cruciale per la comunità internazionale e le sue decisioni avranno un impatto significativo sul futuro del nostro pianeta.

Il Divario tra Paesi Ricchi e in Via di Sviluppo

Uno degli aspetti più critici dei negoziati riguarda il divario tra i paesi ricchi e quelli in via di sviluppo. I paesi sviluppati, responsabili della maggior parte delle emissioni storiche, sono sotto pressione per assumersi la maggior parte del carico nella riduzione delle emissioni e nel fornire sostegno finanziario e tecnologico ai paesi più poveri. Questi ultimi, che affrontano le sfide più immediate e gravi legate ai cambiamenti climatici, richiedono un aiuto concreto per attuare politiche di adattamento e mitigazione.

Le Aspettative dal Vertice di Dubai

Gli occhi del mondo sono puntati su Dubai, dove i leader globali hanno l’opportunità di dimostrare un impegno reale verso la riduzione delle emissioni e lo sviluppo sostenibile. La comunità internazionale si aspetta decisioni audaci e un piano d’azione concreto per affrontare la crisi climatica con l’urgenza che merita.

L’Importanza di un Accordo Equo

Un accordo di successo alla Cop28 dovrebbe non solo stabilire obiettivi ambiziosi, ma anche garantire che siano equi e realizzabili. È fondamentale che l’accordo tenga conto delle diverse capacità e responsabilità di ciascun paese, fornendo un percorso chiaro per tutti gli attori coinvolti.





Il Ruolo Cruciale della Tecnologia e dell’Innovazione

La tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo cruciale nei negoziati della Cop28. Il passaggio a fonti di energia rinnovabile, l’efficienza energetica e le tecnologie di cattura del carbonio sono al centro delle discussioni. Gli investimenti in queste aree sono vitali per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e per sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Un Momento Decisivo per l’Azione Climatica

La Cop28 si sta rivelando un momento decisivo per l’azione climatica globale. Le decisioni prese a Dubai avranno ripercussioni durature e potrebbero definire il corso della lotta contro il cambiamento climatico per i prossimi anni. La speranza è che i leader mondiali possano superare le divisioni e unirsi per un futuro più sostenibile e resiliente.