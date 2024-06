Doorway annuncia le novità su impatto, Dematerializzazione delle QuoteDoorway e Advisory

L’annuncio di Doorway sui nuovi servizi di advisory, il rilascio della relazione d’impatto 2023 e l’avvio della dematerializzazione delle quote delle startup rappresentano un’importante evoluzione nel panorama degli investimenti di venture capital. Queste iniziative evidenziano l’impegno di Doorway nell’offrire supporto strategico alle startup e PMI, con un focus particolare su sostenibilità e impatto sociale. L’articolo esplora dettagliatamente queste novità, analizzando come Doorway stia plasmando il futuro del venture capital attraverso innovazioni tecnologiche e una forte attenzione ai criteri ESG.

Doorway Advisory: Un Nuovo Supporto per Startup e Scaleup

Doorway ha recentemente lanciato il servizio Doorway Advisory, un programma progettato per offrire supporto strategico a startup e scaleup nella raccolta di capitali necessari per crescere e consolidarsi sul mercato. Questo servizio rappresenta un’innovazione significativa nel panorama degli investimenti di venture capital, offrendo un sostegno strutturato in tutte le fasi di sviluppo delle aziende. La nuova iniziativa si articola in quattro opzioni principali: pitch advisory, financial advisory, fundraising & legal advisory e sustainability advisory.

Il pitch advisory aiuta le startup nella creazione di presentazioni efficaci per attrarre investitori e partner strategici. La financial advisory, invece, offre supporto nella redazione e revisione del piano finanziario e nella valutazione della startup, identificando il valore attuale e le prospettive di crescita. Il fundraising & legal advisory facilita le relazioni con i principali attori del venture capital e offre consulenza nella redazione e stipula dei contratti di investimento, introducendo anche la novità della dematerializzazione delle quote delle S.r.l. tramite la collaborazione con Euronext Securities.

Infine, il sustainability advisory supporta le startup su tematiche ESG, nella preparazione del report annuale ESG e nella trasformazione in Società Benefit, offrendo questi servizi non solo alle startup ma anche alle corporate. Queste opzioni di consulenza mirano a rafforzare la capacità delle imprese di navigare con successo nel complesso ecosistema del venture capital, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’impatto sociale.

Relazione d’Impatto 2023: Il Contributo di Doorway all’Economia

Il Consiglio di Amministrazione di Doorway ha recentemente approvato la Relazione d’Impatto 2023, che certifica il contributo significativo della società alla crescita del sistema economico. Questa relazione evidenzia come Doorway abbia favorito la nascita e la crescita di imprese innovative capaci di portare effetti positivi nella società, promuovendo un modello di business che integra obiettivi di profitto e beneficio comune.

Negli ultimi cinque anni, Doorway ha effettuato investimenti per oltre 28 milioni di euro in 39 aziende innovative, con una particolare enfasi su settori come IA, healthtech, lifescience e fintech. Più della metà di queste aziende hanno un impatto significativo in termini sociali o ambientali, dimostrando l’impegno di Doorway nel sostenere progetti che combinano innovazione e sostenibilità.

Tra le startup nel portafoglio di Doorway figurano aziende di rilievo come Contents, Hlpy, ACBC, Qaplà, Smartpricing ed Eggtronic. Lo scorso marzo, il Fondo Rilancio Startup di CDP Venture Capital, insieme a Francesco Caio e altri importanti investitori, ha deciso di entrare nel capitale della società, confermando la fiducia e l’interesse del mercato nei confronti del modello di business di Doorway.

Il team di Doorway, composto da 18 persone con una maggioranza femminile (66%) e un’età media di 29 anni, opera dalle sedi di Bologna, Milano e Bruxelles. Questo giovane e dinamico gruppo di professionisti incarna lo spirito innovativo e inclusivo della società, contribuendo attivamente al suo successo e alla realizzazione della sua missione di impatto positivo.

Dematerializzazione delle Quote: Un Passo Avanti per l’Innovazione

Doorway ha introdotto un’importante novità nel settore del venture capital: la dematerializzazione delle quote delle startup. Questo processo, realizzato in collaborazione con Euronext Securities, permette alle startup di gestire le proprie quote in formato digitale, semplificando le operazioni di investimento e rendendo più efficienti le transazioni.

La dematerializzazione delle quote rappresenta un passo avanti significativo per l’innovazione finanziaria, riducendo la necessità di documentazione cartacea e aumentando la trasparenza e la sicurezza delle operazioni. Questo cambiamento facilita anche l’accesso agli investimenti da parte di un pubblico più ampio, offrendo maggiore flessibilità e rapidità nelle transazioni.

In un contesto sempre più digitale, la possibilità di acquisire quote dematerializzate risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, rendendo gli investimenti in startup più accessibili e sicuri. Questa innovazione riflette l’impegno di Doorway nel fornire soluzioni avanzate e al passo con i tempi, mantenendo al contempo un forte focus su sostenibilità e impatto sociale.

La dematerializzazione delle quote non è solo un passo avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche un elemento chiave per migliorare l’efficienza operativa delle startup e attrarre nuovi investitori. In questo modo, Doorway continua a sostenere la crescita e il successo delle imprese innovative, contribuendo a creare un ecosistema più dinamico e inclusivo.

Doorway Società Benefit: Un Modello di Business Innovativo

Doorway si distingue nel panorama degli investimenti di venture capital non solo per la sua capacità di sostenere startup e scaleup, ma anche per il suo modello di business unico come Società Benefit. Questa forma giuridica, adottata fin dalla sua nascita, permette a Doorway di affiancare agli obiettivi di profitto quelli di creazione di valore e beneficio comune, promuovendo un approccio sostenibile e responsabile agli investimenti.

La missione di Doorway è chiara: raccogliere e investire capitali per sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative e sostenibili, capaci di portare effetti positivi nella società. Questo impegno si riflette non solo nelle scelte di investimento, ma anche nelle pratiche aziendali e nella cultura organizzativa della società.

Antonella Grassigli, co-fondatrice e CEO di Doorway, sottolinea l’importanza di parlare di sostenibilità e impatto anche per startup e PMI. Secondo Grassigli, è fondamentale che le aziende, fin dalle prime fasi della loro vita, considerino un percorso di sostenibilità e trovino in Doorway un partner affidabile e competente per realizzare questo obiettivo. Questo approccio non solo contribuisce a creare un valore duraturo per le imprese, ma rafforza anche la reputazione di Doorway come leader nel settore degli investimenti responsabili.

L’adesione ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance) è un elemento centrale della strategia di Doorway, che seleziona le startup e scaleup da sostenere in base al loro impatto sociale e ambientale. Questo impegno per la sostenibilità si riflette anche nella Relazione d’Impatto 2023, che documenta i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri della società.

Il Futuro di Doorway: Innovazione e Sostenibilità

Guardando al futuro, Doorway si pone l’obiettivo di continuare a innovare e sostenere la crescita delle imprese con un approccio sempre più integrato e sostenibile. Le nuove iniziative, come il servizio di advisory e la dematerializzazione delle quote, rappresentano passi importanti in questa direzione, offrendo soluzioni avanzate e rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’attenzione ai criteri ESG e la promozione di un modello di business responsabile rimangono al centro della strategia di Doorway, che intende rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore degli investimenti di venture capital. Questo impegno si traduce in un supporto concreto alle startup e PMI, aiutandole a crescere e a creare valore in modo sostenibile e responsabile.

In un contesto economico sempre più complesso e dinamico, Doorway continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare innovazione e sostenibilità, offrendo un supporto strategico e qualificato alle imprese. La società si propone come un partner affidabile per le startup che vogliono crescere e consolidarsi sul mercato, fornendo le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.

Doorway rappresenta un esempio virtuoso di come il venture capital possa contribuire a creare un impatto positivo nella società, promuovendo lo sviluppo di imprese innovative e sostenibili. Il suo modello di business, basato su principi di responsabilità e trasparenza, offre una visione lungimirante e ispiratrice per il futuro degli investimenti.

Doorway sta plasmando il futuro del venture capital attraverso innovazioni tecnologiche e un forte focus su sostenibilità e impatto sociale. Con il lancio di Doorway Advisory, l’approvazione della Relazione d’Impatto 2023 e l’introduzione della dematerializzazione delle quote, la società continua a distinguersi per il suo approccio integrato e responsabile agli investimenti. Queste iniziative rappresentano un’importante evoluzione nel panorama degli investimenti, offrendo soluzioni avanzate e sostenibili per supportare la crescita delle startup e PMI. Doorway si conferma così come un partner affidabile e competente per le imprese che vogliono crescere e creare valore in modo sostenibile e responsabile.