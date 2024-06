Crollo clamoroso delle vendite al dettaglio la gente ha sempre più paura di inflazione e guerra e quindi spende meno soldi

In flessione i beni alimentari, crescono solo le vendite online, in calo soprattutto la grande distribuzione per colpa della inflazione galoppante ed i timori di una terza guerra mondiale. Ad aprile le vendite al dettaglio registrano una variazione congiunturale negativa sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,1% e -0,3%). Lo rileva l’Istat diffondendo le stime sul commercio al dettaglio. Su base tendenziale, le vendite al dettaglio diminuiscono dell’1,9% in valore e del 3,3% in volume. “Ad aprile 2024, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio registrano una lieve diminuzione. Le vendite dei beni alimentari sono in calo mentre quelle dei beni non alimentari mostrano un aumento contenuto”, spiega l’Istat nel suo commento.

“A livello tendenziale si registra una variazione negativa sia in valore sia in volume, determinata dalla flessione delle vendite di beni alimentari, che anche questo mese risentono in misura significativa della differente collocazione della Pasqua, che nell’anno in corso è caduta a fine marzo mentre nel 2023 ha avuto luogo ad aprile”. “Tra le forme distributive sono in crescita solo le vendite online, mentre si registra un calo per tutti gli altri canali di vendita, in particolare la grande distribuzione e, all’interno di questa, gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare”. Guardando i numeri, su base mensile, le vendite dei beni alimentari sono in calo (-0,7% in valore e -0,9% in volume) mentre quelle dei beni non alimentari sono in aumento (+0,3% in valore +0,2% in volume).

Stesso andamento su base tendenziale: le vendite dei beni alimentari calano del 4,9% in valore e del 7,3% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari aumentano in valore (+0,6%) e non subiscono variazioni in volume. Nel trimestre febbraio – aprile 2024, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio sono in calo in valore (-0,2%) e in volume (-0,4%).

Le vendite dei beni alimentari calano sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,4% e -0,8%) mentre le vendite dei beni non alimentari, invariate in valore, subiscono una lieve flessione in volume (-0,1%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i Prodotti farmaceutici (+3,7%), mentre registrano il calo più consistente Foto, ottica e pellicole, supporti magnetici e strumenti musicali (-2,0%).

Rispetto ad aprile 2023, il valore delle vendite al dettaglio è in diminuzione per la grande distribuzione (-3,8%), le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-0,8%) mentre è in aumento per il commercio elettronico (+7,4%).

Un’analisi della flessione: Cause e conseguenze

Il mercato del commercio al dettaglio in Italia sta attraversando un periodo di significativa contrazione, come evidenziato dalle recenti statistiche rilasciate dall’Istat. Le cifre parlano chiaro: ad aprile 2024, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si è verificato un calo complessivo delle vendite al dettaglio del 3,3% in volume e dell’1,9% in valore.

Questa diminuzione ha colpito principalmente il settore dei beni alimentari, che ha visto una contrazione del 4,9% in valore e del 7,3% in volume. Tra le cause principali di questa flessione vi è la differente collocazione temporale della Pasqua. Nel 2023, la festività è caduta nel mese di aprile, influenzando positivamente le vendite di quel periodo.

Nel 2024, invece, la Pasqua è stata celebrata a fine marzo, privando aprile di quel picco di consumi tipico del periodo festivo.

Un’altra ragione che ha contribuito a questa diminuzione è la persistente inflazione che ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie italiane. L’aumento dei prezzi ha costretto molti consumatori a ridurre le spese non essenziali, concentrandosi principalmente sui beni di prima necessità. Tuttavia, anche in questo settore si è osservata una contrazione delle vendite, segno di una generale difficoltà economica che sta colpendo le famiglie.

Nel panorama della distribuzione, si nota una particolare sofferenza della grande distribuzione. Le vendite in questo canale sono diminuite del 3,8%, un dato che riflette non solo la riduzione della spesa alimentare, ma anche la crescente concorrenza delle vendite online.

Infatti, l’unico segmento in crescita è proprio quello del commercio elettronico, che ha registrato un incremento del 7,4%. Questo dato evidenzia un cambiamento nelle abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso l’acquisto online per la comodità e la possibilità di confrontare facilmente i prezzi.

Cambierà qualcosa?

Analizzando le diverse categorie di prodotti non alimentari, emerge un quadro eterogeneo. Ad esempio, i prodotti farmaceutici hanno visto un incremento del 3,7%, segno di una crescente attenzione alla salute e al benessere. Al contrario, il settore dell’elettronica di consumo, come foto, ottica e pellicole, supporti magnetici e strumenti musicali, ha registrato un calo del 2,0%. Questo dato potrebbe essere interpretato come una conseguenza del rallentamento della domanda di beni durevoli e tecnologici, in un contesto di incertezza economica.

Per comprendere appieno le dinamiche di mercato, è utile considerare anche il dato trimestrale. Nel periodo febbraio-aprile 2024, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,2% in valore e dello 0,4% in volume rispetto al trimestre precedente. Anche in questo caso, il settore alimentare è stato il più colpito, con una diminuzione dello 0,4% in valore e dello 0,8% in volume. Le vendite di beni non alimentari sono rimaste sostanzialmente invariate in valore, ma hanno subito una lieve flessione in volume (-0,1%).

Guardando al futuro, le prospettive per il settore del commercio al dettaglio appaiono complesse. L’incertezza economica globale, combinata con le dinamiche locali, potrebbe continuare a influenzare negativamente le vendite. Tuttavia, alcuni segnali di speranza vengono dal commercio elettronico, che potrebbe continuare a crescere e rappresentare una valvola di sfogo per molte imprese del settore. Inoltre, settori specifici come quello farmaceutico potrebbero beneficiare di un’attenzione crescente alla salute.

Strategie per affrontare la crisi: Innovazione e adattamento

In un contesto così sfidante, le imprese del commercio al dettaglio devono adottare strategie innovative per affrontare la crisi e rilanciare le vendite. Un approccio potrebbe essere quello di potenziare la presenza online, investendo in piattaforme di e-commerce e migliorando l’esperienza utente. Questo permetterebbe di intercettare la crescente domanda di acquisti online e competere con i grandi player del settore.

Un’altra strategia potrebbe essere quella di diversificare l’offerta, puntando su prodotti che rispondano alle nuove esigenze dei consumatori. Ad esempio, incrementare la gamma di prodotti bio e salutistici potrebbe attrarre una fetta di mercato sempre più attenta al benessere e alla sostenibilità. Inoltre, le aziende potrebbero beneficiare di iniziative volte a fidelizzare i clienti, come programmi di loyalty e promozioni mirate.

Le piccole e medie imprese, in particolare, potrebbero trovare vantaggio nell’adozione di tecnologie innovative per la gestione delle scorte e l’ottimizzazione dei processi logistici. L’uso di strumenti di analisi dei dati potrebbe permettere di comprendere meglio le abitudini di acquisto dei clienti e anticipare le tendenze di mercato. In questo modo, sarebbe possibile adattare tempestivamente l’offerta e migliorare la gestione del magazzino, riducendo i costi e migliorando la redditività.

Infine, un aspetto cruciale è rappresentato dalla formazione e dall’aggiornamento del personale. Investire nelle competenze dei dipendenti può migliorare l’efficienza operativa e la qualità del servizio offerto ai clienti. In un mercato in continua evoluzione, la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Il calo delle vendite al dettaglio registrato ad aprile 2024 rappresenta una sfida significativa per il settore, ma offre anche l’opportunità di innovare e migliorare. Le imprese che sapranno cogliere queste sfide e trasformarle in occasioni di crescita avranno la possibilità di emergere più forti e competitive in un mercato sempre più dinamico e complesso.