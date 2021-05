Cos’è Ethereum? Prezzo, Modalità di Acquisto, vs Bitcoin, Ultime Notizie e Altro Ancora

Ti stai chiedendo cosa sia Ethereum? Ecco tutto ciò che devi sapere sulla criptovaluta numero 2 al mondo.

Potresti aver sentito parlare molto di Ethereum, una forma di criptovaluta in circolazione dal 2015 ed è stata creata come alternativa a Bitcoin. Ecco cosa devi sapere in poche parole.

Innanzitutto, Ethereum non è in realtà il nome della criptovaluta. Piuttosto, è il nome di una blockchain specifica, un registro elettronico distribuito decentralizzato che tiene traccia di tutte le transazioni in modo pubblico, nonché il nome di un linguaggio di programmazione da eseguire e sviluppare su quella blockchain.

Ether, noto anche con il simbolo ticker ETH, è il “token” di criptovaluta derivato dalla blockchain di Ethereum. È solo una delle centinaia di possibili applicazioni per la blockchain di Ethereum, che viene utilizzata anche per verificare le NFT, contratti commerciali e altri strumenti finanziari.

Cos’è Ether e In Cosa Differisce Da Ethereum?

Poiché presumiamo che la maggior parte dei lettori sia qui per imparare come arricchirsi usando le criptovalute, Ether è ciò su cui si concentrerà questo pezzo.

Ether è la seconda più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin, rendendola una delle migliori criptovalute per valore. Secondo Investopedia, le due sono le uniche criptovalute s cui puoi fare trading sul Chicago Mercantile Exchange. Al momento della stesura di questo articolo il 10 maggio 2021, un token Ether valeva circa 4.150 di dollari.

Ether non è solo un token di criptovaluta che può essere acquistato e venduto, ma è anche il modo in cui paghi per le transazioni e per eseguire applicazioni sulla rete blockchain di Ethereum. Il prezzo di una transazione in Ether si chiama “gas”. Maggiore è la potenza di calcolo utilizzata da una transazione Ethereum, maggiore è il prezzo del “gas”.

In questo momento, i token Ether vengono “estratti” come Bitcoin, attraverso il “lavoro” svolto dai computer che risolvono problemi matematici. Ma gli operatori di Ethereum stanno lavorando per spostare l’intero processo su un modello “proof of stake” invece che su un modello “proof of work”. (No, non capiamo nemmeno come funzionerà.)

Quel cambiamento, che si chiamerà Ethereum 2.0, dovrebbe essere fatto entro il 2024 e puoi già tracciare i suoi futuri token di criptovaluta, ETH2, su Coinbase.

A differenza di Bitcoin, che ha un limite massimo di 21 milioni di token possibili (da non raggiungere per più di un secolo), la fornitura di token Ether è a tempo indeterminato. Ciò crea meno crisi di approvvigionamento; Mentre i token ETH costano molto meno del Bitcoin, sono più facili da estrarre. Nuovi blocchi sulla blockchain di Ethereum vengono creati più volte al minuto, rispetto a più volte ogni ora con la blockchain di Bitcoin.

C’è anche un token di criptovaluta correlato, Ethereum Classic (ETC). È derivato da Ethereum Classic, un “fork” dell’originale blockchain di Ethereum che è stato creato nel 2016 dopo che 50 milioni di dollari in Ether sono stati rubati da una piattaforma di contratti intelligenti basata su Ethereum.

Gli operatori di Ethereum hanno scelto di “invertire” il furto e cancellarlo dal registro blockchain; gli operatori di Ethereum Classic hanno riconosciuto il furto e hanno proseguito. Basta non confondere ETH ed ETC; quest’ultimo valeva circa 119 USD per token al momento della stesura di questo documento.

Come posso acquistare i token Ethereum ed Ether?

Per acquistare token Ether, puoi andare a uno scambio di criptovaluta come bitqt, Binance, Bitfinex, Coinbase o Gemini, tra gli altri. (Il sito web di Ethereum ha alcuni suggerimenti.) Dovrai creare un account, che include la verifica della tua identità (un processo che potrebbe richiedere un paio di giorni), sullo scambio che scegli.

Quindi aggiungi denaro reale – dollari, sterline, euro, ecc. – all’account, che crea una riserva da cui puoi attingere per acquistare token di criptovaluta. Se possiedi già alcune criptovalute, puoi aggiungere anche quelle. Una volta completato il processo, puoi acquistare Ether o altri token di criptovaluta e guardare le tue partecipazioni crescere o ridursi, a seconda dei casi.

Dopo aver accumulato abbastanza Ether per essere soddisfatto, puoi ritirarlo in un conto di risparmio di criptovaluta gestito da una terza parte, o in un “portafoglio” di criptovaluta che mantieni sul tuo computer o in un dispositivo hardware specializzato. In alternativa, puoi incassare le tue partecipazioni in Ether vendendole per dollari USA, altre valute sostenute a livello nazionale o altre criptovalute.