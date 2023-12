Cosa rimane del Superbonus nel 2024? Non ci sono ottime notizie, ecco cosa cambia e quali agevolazioni rimangono

L’Impatto del Nuovo Superbonus al 70%

Il Calo del Superbonus Il Superbonus, una misura economica di grande rilevanza, subirà una riduzione significativa nel 2024. La sua percentuale scenderà al 70%, un cambiamento rilevante rispetto al precedente 110%. Questo calo segna una fase nuova per il settore edilizio e per i proprietari di immobili, specialmente per i condomini, ai quali saranno ora riservati gli aiuti.

Focus sui Condomini e il Cratere Sismico Una particolarità del nuovo regime è l’esclusiva concentrazione sui condomini, trascurando le proprietà individuali. Inoltre, il vecchio regime del 110% continuerà a esistere ma solo nelle zone del cratere sismico, una scelta che mira a concentrare le risorse in aree più vulnerabili.

Ecobonus per Condomini L’Ecobonus, parte integrante del pacchetto di agevolazioni, coprirà ora il 70% delle spese per l’isolamento termico delle parti comuni dei condomini. Con un limite di 40mila euro, questa misura è destinata a promuovere la sostenibilità energetica a livello condominiale.

Continuità e Cambiamenti nelle Agevolazioni

Detrazioni per Serramenti e Infissi Le detrazioni al 50% per la sostituzione di serramenti e infissi, così come per altre migliorie energetiche, resteranno in vigore. Questo sostiene la continua evoluzione del settore verso una maggiore efficienza energetica e sostenibilità.

Sismabonus e Sicurezza Antisismica Il Sismabonus, incentrato sulla sicurezza antisismica, verrà esteso. Con detrazioni che possono arrivare fino al 80%, questa misura mira a incentivare interventi strutturali significativi per ridurre il rischio sismico.

Bonus per Aree Verdi e Giardini Il bonus del 36% per le spese di sistemazione di aree verdi e giardini viene mantenuto, sottolineando l’importanza di spazi verdi urbani per il benessere e l’ambiente.

Prospettive Future e Altre Agevolazioni

Bonus per l’Abbatimento delle Barriere Architettoniche L’attenzione verso l’accessibilità viene rafforzata con la proroga del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questo bonus, al 75%, dimostra un impegno continuo verso l’inclusività e l’accessibilità nelle abitazioni.

Cambiamenti nel Bonus Mobili Il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici subisce una modifica, con una riduzione del tetto massimo di spesa. Questo riflette una riorganizzazione delle priorità nel quadro delle agevolazioni fiscali.





Conclusioni e Riflessioni Il panorama delle agevolazioni nel 2024 mostra una serie di continuità e cambiamenti. Se da un lato alcune misure vengono ridotte o ristrutturate, dall’altro si mantiene un forte incentivo verso la sostenibilità, la sicurezza e l’efficienza energetica. Questi cambiamenti rappresentano una fase nuova per il settore edilizio e per i cittadini, in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e sociale.