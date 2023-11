Cosa è successo durante la settima edizione del Fintech Abu Dhabi Finance and Technology

Panoramica dell’Evento e Temi Chiave

Fintech Abu Dhabi, giunto alla sua settima edizione, ha rappresentato un punto di incontro significativo per leader e visionari del settore tecnologico finanziario da tutto il mondo.

Questo evento, presentato da Abu Dhabi Global Market (ADGM), ha rafforzato la posizione di Abu Dhabi come hub di innovazione e tecnologia. Un tema centrale dell’evento è stata la “Convergenza di Finanza e Tecnologia”, riflettendo l’importanza crescente dell’integrazione tra questi due settori.

Le discussioni iniziali si sono concentrate sulla criminalità finanziaria e sul ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) nell’economia di Abu Dhabi.

Partecipanti di spicco nel campo dell’AI si sono riuniti per discutere l’impegno precoce della città in questo settore. Inoltre, si è discusso della maturità dell’industria delle criptovalute, con il Dr. Alexander Lipton di ADIA che ha fornito intuizioni su come i social media stanno ridisegnando il panorama bancario globale.

Innovazione e Regolamentazione nel Settore Fintech

Un focus speciale è stato posto sull’innovazione e la regolamentazione nel settore fintech. Durante l’evento, ADGM ha annunciato iniziative per ridefinire le pratiche regolamentari.

In particolare, la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) ha delineato la sua strategia di “Regolazione come Servizio” attraverso il suo Digital Lab. Questa strategia mira a co-creare soluzioni innovative per la licenza e la supervisione delle aziende.

L’FSRA ha anche annunciato una collaborazione con la National University di Singapore per sviluppare uno strumento di valutazione alimentato dall’AI per i fornitori di servizi di asset virtuali che cercano licenze in ADGM.

In aggiunta, l’FSRA ha sollecitato feedback su un documento di discussione relativo alla gestione del rischio IT per migliorare la resilienza operativa delle aziende. È stato anche presentato un progetto di collaborazione con Coinbase Asset Management e Neoply per favorire l’innovazione nella Finanza Decentralizzata (DeFi), con un documento di consultazione su DeFi previsto per il 2024.

Il successo della settima edizione di Fintech Abu Dhabi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il futuro del settore fintech, non solo plasmandone il paesaggio attuale, ma anche aprendo la strada a infinite possibilità per il settore finanziario del futuro​​.