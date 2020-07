COME REGISTRARE IL CODICE LEI IN DUE MINUTI

Benvenuto in questo mio nuovo articolo, oggi ti spiegherò passo passo come registrare il codice LEI in soli due minuti.

LEI è l’acronimo di Legal Entity Identifier, questo codice è costituito da ben 20 caratteri che possono essere lettere o numeri. È un codice obbligatorio per ogni persona giuridica e serve ad identificare le due parti durante una transazione finanziaria.

Il codice LEI è un codice personale: una volta che è stato assegnato a una persona giuridica non potrà mai più essere assegnato a un’altra entità legale. Per ogni persona può essere emesso uno e un solo codice LEI.

È inoltre bene ricordare che questo codice non sostituisce in alcun modo gli altri codici previsti dal registro nazionale delle imprese, quali: numero di Partita IVA, Codice Fiscale, ecc ecc…

Prima di poter registrare il codice LEI, è necessario comprare un codice LEI. Questi codici possono essere acquistati dagli operatori LEI legalmente autorizzati e vengono messi in circolazione dalle LOU, acronimo di tre parole inglesi che possiamo tradurre come: Unità Operative Locali.

È inoltre possibile usufruire della assistenza degli agenti di registrazione ufficiali e non ufficiali per effettuare i vari passaggi della richiesta di un codice LEI.

Attualmente esistono ben 34 organizzazioni, in tutto il mondo, che possono emettere codici LEI. Qui puoi trovare la lista e i recapiti di tutte le 34 organizzazioni appena menzionate: https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations .

Come ti ho già detto il codice LEI ha un costo che varia secondo diversi fattori. Oggi in Italia il prezzo di un codice LEI si aggira intorno ai 60 – 70 euro.

Nel costo del codice LEI sono compresi: sia il costo della registrazione iniziale per un periodo che viene concordato al momento dell’acquisto, sia la sopratassa imposta dalla GLEIL (Global Legal Entity Identifier Foundation). Attualmente questa sovrattassa è di 11 USD (dollari americani) che corrispondono a circa 10 euro. Inoltre bisogna aggiungere il costo dell’IVA.

Quando andrai ad acquistare il codice LEI ti verrà mostrato un costo dell’IVA pari allo 0%, ma un costo dell’IVA allo 0% è applicabile solo in casi molto specifici, quindi dovrai assicurarti di rientrare in quei casi.

Qui sotto ti riporto i costi del codice LEI e i costi del suo rinnovo.

Prezzi LEI (nuova richiesta LEI e tassa di registrazione) Costo del rinnovo LEI 1 anno – 59€ (59 € / ANNI) 1 anno – 59€ (59 € / ANNI) 3 anni – 150€ (50 € / ANNI) 3 anni – 150€ (50 € / ANNI) 5 anni – 225€ (45 € / ANNI) 5 anni – 225€ (45 € / ANNI)

L’unico paese al modo in cui il codice LEI è completamente gratuito è la Cina.

Una volta che avrai acquistato un codice LEI potrai finalmente registrarlo. Il codice e quindi la sua registrazione dovrà essere richiesta tramite l’apposito modulo. Qui puoi trovare il modulo di registrazione del codice LEI: https://www.registrolei.it/richiesta-codice-lei/ .

Il LEI Register ti propone un modulo di registrazione del codice LEI semplice e intuitivo, per compilare questo modulo non sarà necessario che tu registra un account.

Ci sono due modi per compilare il modulo sopra indicato: il primo modo è quello di stampare il modulo, compilarlo manualmente con penna blu o nera, scannarizzarlo e spedirlo a chi di dovere; il secondo modo, che come potrai vedere da te è molto più comodo e veloce, consiste nella compilazione automatica del modulo: in pratica i dati della tua azienda verranno presi automaticamente dal database del Registro imprese (https://lei-italy.infocamere.it/leii/Home.action ). In quest’ultimo caso potresti essere successivamente contattato per fornire una firma scritta.

Dopo che hai compilato il modulo dovrai procedere al pagamento: puoi pagare con carta di credito o con conto Paypal.

Dopo aver effettuato il pagamento i tuoi dati saranno inviati per la convalida e tu riceverai il tuo codice LEI via e-mail.

Qualora ti accorgessi che i dati che hai inserito sono errati o che la persona giuridica non può in alcun modo riconosciuta tramite i database pubblici, verrai contattato per verificare le informazioni che hai fornito.