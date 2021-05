Come fare investimenti sani quando tutti gli altri sono pazzi

Quando le nonne e i conducenti di Uber si vantano di trarre profitto da Bitcoin e SPAC, non farti risucchiare dal clamore. Ecco come assicurarti che i tuoi investimenti siano basati sulla realtà.

Alcuni di questi novizi nel campo degli investimenti stanno effettivamente guadagnando un sacco di soldi dalle loro decisioni imprudenti. Il loro successo iniziale e le loro prestazioni strabilianti possono portare molti a soccombere all’errore di guardare solo il risultato e non come ci si è arrivati.

La più grande preoccupazione è il fatto di essere ciechi di fronte al fatto che manca uno degli elementi più importanti per investire con successo, vale a dire avere un processo ragionevole in atto.

Quando una decisione si basa sul risultato di eventi precedenti, indipendentemente da come si sono sviluppati gli eventi passati si possono fare degli errori. Molti investitori inesperti possono concludere che la qualità del risultato – ovvero rendimenti elevati, come per esempio investimenti su bitcoinup.io/it/ – conferma che hanno un talento per scegliere investimenti vincenti. In molti casi, questo non potrebbe essere più lontano dalla verità.

Nel breve termine, si possono ottenere grandi ritorni semplicemente essendo fortunati. Al contrario, si possono avere cattivi rendimenti a breve termine con un buon processo che ti consentirà comunque di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Affrontare una crisi con prestazioni mediocri non significa necessariamente che la tua strategia sia inefficace.

Poiché i mercati continuano a negoziare vicino ai massimi storici e poiché il comportamento di investimento speculativo è più diffuso tra le masse, è importante fare un passo indietro per valutare il proprio processo per prendere decisioni di investimento.

Le considerazioni seguenti possono servire come un buon riferimento per determinare se hai una strategia prudente in atto o se stai assumendo troppi rischi all’interno del tuo portafoglio.

Ecco alcuni consigli.

Puoi spiegare i tuoi investimenti a un bambino?

L’altro giorno ho spiegato la differenza tra azioni e obbligazioni a mia figlia di 5 anni usando un’analogia con il chiosco di limonate che intende aprire quest’estate. Le ho detto che per far crescere la sua attività potrebbe aver bisogno di prendere in prestito denaro o assumere partner per infondere capitale al suo chiosco di limonate.

Mi ha detto che non voleva partner né che pagasse soldi a nessuno. Sebbene ciò possa limitare il suo potenziale di crescita, ora ha una conoscenza di base delle distinzioni tra azioni e obbligazioni. Ho avuto più difficoltà a spiegare le NFT a un adulto, principalmente perché non capisco appieno come funzionano o la tesi di investimento dietro di esse.

Uno dei più grandi errori che le persone commettono quando investono è correre in opportunità che non comprendono. Se i loro amici e colleghi lo stanno facendo, allora deve avere senso, giusto? Sbagliato! Prenditi il ​​tuo tempo per capire come funziona l’investimento e come puoi aspettarti di fare soldi.

Charlie Munger, il partner di Warren Buffett a Berkshire Hathaway, è famoso per avere un approccio di investimento con tre scatole: “In”, “Out” e “Too Hard”. La sua scatola “Too Hard” è la più grande. Se altri investitori dicessero più spesso “Non capisco” e passassero a un’altra opportunità, minimizzerebbero i loro errori di investimento e sarebbero più inclini a mantenere investimenti ragionevoli durante i cicli di mercato approssimativi.

Conclusione

In altre parole, è facile trovare storie di persone che sono diventati milionari o hanno avuto fortuna con in Bitcoin o altre criptovalute. Ma la verita’ e’ che i risultati sono differenti per ogni persona ed e’ molto rischioso cercare di avventurarsi nel campo degli investimenti senza averne una conoscenza approfondita. E’ importante capire la terminologia e sapere quali possono essere le conseguenze delle proprie azioni.