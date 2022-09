CLELIA TOSI NOMINATA NUOVO HEAD OF FINTECH DISTRICT

La manager porterà avanti la gestione della community con l’obiettivo di consolidarne ulteriormente la crescita, rafforzarne la presenza a livello internazionale, favorire lo sviluppo di nuove iniziative di sistema e di Open Innovation a beneficio di tutto il settore

Fintech District conta oggi 240 aziende fintech, 14 clienti corporate e ha rapporti con più di 10 HUB internazionali

Clelia Tosi, 37 anni, è stata nominata nuovo Head of Fintech District, la community internazionale di riferimento per l’ecosistema del fintech in Italia.

Con l’obiettivo di consolidare ulteriormente lo sviluppo, rafforzarne la presenza a livello internazionale, favorire lo sviluppo di nuove iniziative di sistema e di Open Innovation a beneficio di tutto il settore, Clelia prende il posto di Alessandro Longoni, che ha guidato il Fintech District dal 2017.

La nuova responsabile continuerà il percorso fatto fino a oggi che ha portato la community a contare 240 aziende del settore fintech, di cui 10 unicorni, a lavorare con più di 30 corporate e a instaurare rapporti con più di 10 HUB internazionali.

In Fintech District dal 2019, prima con il ruolo di Business Development Manager e poi quello di Head of Partnerships and Growth, Clelia è laureata in Management per l’impresa; in precedenza ha lavorato per oltre 10 anni nel mondo della consulenza e della ricerca per i Financial Services.

Clelia Tosi, Head of Fintech District:“Credo fermamente nell’Open Innovation come strada per una vera trasformazione del settore finanziario e per la crescita del sistema Paese.

Sono entusiasta e onorata di questa nuova sfida che ci vedrà impegnati a dare nuova concretezza e valore a quanto siamo riusciti a realizzare fino ad oggi, intraprendendo nuove strade di sviluppo anche grazie al supporto di player del settore, primo fra tutto l’ecosistema Fabrick di cui siamo parte”.