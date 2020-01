Le aziende riconoscono che un programma di fidelizzazione è uno strumento importante; per alcune aziende, genera fino al 20% degli utili. Inoltre, i clienti adorano raccogliere punti fedeltà e ottenere premi.

Nel Regno Unito la maggioranza della popolazione (77%) è membro di un programma di fidelizzazione. Quasi la metà di loro crede che il programma li incoraggi a essere fedeli al marchio.

Sfortunatamente, l’industria ha ristagnato e un gran numero di programmi simili fa sì che i clienti si annoino.

Nonostante l’enorme partecipazione e l’aumento dei membri, uno svantaggio degli attuali punti fedeltà è il tempo necessario per raggiungere la soglia di riscatto, con valori troppo bassi per essere entusiasmanti.

Inoltre, gli attuali metodi di scambio dei punti fedeltà sono molto limitati e costosi. Pertanto, vi è una scarsa opportunità per un cliente di mettere in comune i propri punti per un rimborso di valore superiore.

Di conseguenza, oltre $ 360 miliardi di punti restano non riscattati in tutto il mondo, £ 6 miliardi solo nel Regno Unito.

Cosa vogliono i clienti

Ciò che i clienti cercano sono esperienze personalizzate, facili e senza problemi. Vogliono sentirsi veramente ricompensati per la loro lealtà e godere del potere di scelta e flessibilità.

La buona notizia per il settore della fidelizzazione è che vi è ampio spazio per l’innovazione e la concorrenza e l’opportunità di aumentare e migliorare l’interazione con i clienti.

I clienti vogliono gestire tutte le loro carte fedeltà in un unico posto, visualizzare le offerte disponibili, i buoni e le carte regalo e scambiare e riunire punti per un rimborso di valore superiore; per qualcosa che vogliono davvero, qualcosa che sembra una vera ricompensa per la loro lealtà.

Diventa digitale

Per facilitare questa lealtà, i programmi devono diventare completamente digitali. La maggior parte delle piccole e indipendenti aziende utilizza carte di carta e francobolli, ma i clienti tendono a perdere le carte fisiche o dimenticare di averne una.

Inoltre, le carte fedeltà cartacee non generano alcuna conoscenza del cliente: quali prodotti preferiscono o quanto saranno ricettivi verso le varie offerte. Tuttavia, un programma di fidelizzazione digitale e / o un’app di fidelizzazione possono farlo.

Coinvolgere nuovamente i clienti

Un potenziale modo per coinvolgere nuovamente i clienti attraverso programmi di fidelizzazione consiste nel fornire flessibilità e maggiori opzioni di riscatto consentendo lo scambio di punti tra i programmi.

Ad esempio, un piccolo caffè indipendente a Shoreditch consente di scambiare i suoi punti fedeltà raccolti dall’acquisto del caffè con Airmiles, una giornata in spa o con i soldi per lo shopping al supermercato.

Consentendo uno scambio, questo caffè aumenta il valore percepito dei loro punti fedeltà. Questo particolare caffè sarà più attraente di un caffè che consente ai clienti di riscattare solo punti internamente.

Tuttavia, lo scambio di punti fedeltà è stato, finora, dispendioso in termini di tempo e denaro, il che significa che i clienti devono sacrificare molto del valore dei loro punti.

Blockchain

Ma con progressi come la tecnologia blockchain, questo cambierà.

Blockchain consente la creazione di una rete sicura di programmi fedeltà, facilitando lo scambio di punti istantaneo e senza sforzo.

Ad esempio, soluzioni come LoyalT utilizzano la tecnologia blockchain per integrare in modo conveniente qualsiasi azienda, di qualsiasi dimensione, da qualsiasi settore in un’unica rete di scambio di punti fedeltà.

Queste soluzioni consentono alle aziende di estendere più valore ai propri clienti con una struttura di scambio di punti fedeltà in tempo reale mentre commercializzano la propria attività ai clienti oltre i propri membri del programma.

La nostra caffetteria Shoreditch può essenzialmente offrire Airmiles o punti di un’altra attività semplicemente aprendosi a uno scambio.

In cambio dell’offerta di uno scambio di punti, le aziende trarranno vantaggio da approfondimenti sulle abitudini di acquisto dei clienti, aiutandoli a generare un maggiore coinvolgimento dei clienti attraverso un marketing di precisione.

Soprattutto le PMI possono trarre vantaggio dall’essere parte di una soluzione di scambio di punti fedeltà.

Non solo possono accedere a un enorme pool di dati dei clienti per aiutare a gestire il marketing di precisione, ma possono anche impostare rapidamente e facilmente, facilitando gli scambi di punti con enormi aziende globali ad un costo molto competitivo.

Le piccole imprese, come la nostra caffetteria, possono creare un programma di fidelizzazione digitale e iniziare quasi immediatamente a offrire punti fedeltà su ogni acquisto e aprire lo scambio ad alcuni dei programmi di fidelizzazione altamente desiderabili.

La bellezza di una rete di fidelizzazione in esecuzione su blockchain è che le aziende possiedono e controllano i dati dei propri clienti, riducendo al minimo i problemi di privacy. Blockchain è altamente sicuro e i dati sono crittografati. Inoltre, i contratti digitali avanzati mantengono le informazioni sicure e private. Poiché la blockchain crea automaticamente un libro mastro inalterabile e mantiene incredibilmente sicuri i portafogli punti.

Piccole imprese

Con le grandi aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per trasformare i programmi di fidelizzazione, le piccole imprese devono ripensare i propri approcci ai clienti premianti.

L’integrazione di programmi diversi tra marchi in un’unica rete di fidelizzazione consolidata fornirà dati aggregati e una panoramica della spesa e delle preferenze dei clienti.

Il quid pro quo per i clienti è una scelta di dove spendere i loro punti e scambiare punti per soddisfare un valore di rimborso più elevato.

Questa trasformazione significa che le piccole imprese possono offrire più valore ai propri clienti organizzando uno scambio, rendendo il processo più semplice per i clienti e aiutando a creare interessanti offerte personalizzate.