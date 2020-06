Nike regala Cryptovaluta Plutus in cashback sui propri acquisti.

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRINCIPALI DELL'ARTICOLO 1) Guadagna Pluton 2) Sblocca vantaggi Ora, come membro Plutus, potresti guadagnare un massimo del 9% di cash back (4% di serie) su articoli Nike selezionati e 3% di crypto back (PLU), ottenendo così un totale del 12% di guadagni!. ▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

Nike è il più grande fornitore e produttore al mondo di scarpe da ginnastica, abbigliamento e altre attrezzature sportive! La società ha realizzato prodotti innovativi per diversi decenni come la gamma Air Max, Jordans e innumerevoli altri; il marchio è ampiamente riconosciuto come una parte iconica della storia della moda.

Pluton Rewards è il programma fedeltà che ti restituisce il 3% di criptovaluta su ogni singolo acquisto effettuato con la tua carta Visa blu elettrico. Questa è una caratteristica standard della Plutus Card e viene fornita con tutti gli account Premium / Pro senza alcun picchettamento richiesto. Dalla sua uscita a marzo, i membri di Plutus hanno accumulato risparmi per un valore di migliaia di sterline / euro in un arco di tempo molto breve.

All’inizio di questo mese, abbiamo rivelato con orgoglio l’arrivo della tua prossima grande funzione di risparmio di denaro, Plutus Perks. Questo ti offre un ulteriore rimborso in contanti oltre al tuo cripto-back del 3% presso selezionati rivenditori online; il che significa che puoi guadagnare premi a doppio tuffo!

1) Guadagna Pluton

Pluton Rewards è progettato per premiare i nostri utenti più fedeli e attivi. Ogni volta che un utente spende con la sua Plutus Card (sia online che in negozio), guadagnerà il 3% di criptovaluta sotto forma di Pluton (PLU). Pluton offre numerosi vantaggi e utilità per il suo titolare:

Scambia nel saldo aggiuntivo della carta

nel saldo aggiuntivo della carta Riscatta per i servizi Premium

per i servizi Premium Trasferimento ad amici e parenti

ad amici e parenti Puntata per sbloccare i vantaggi di Plutus (vedi sotto)

2) Sblocca vantaggi

Trattenendo il tuo Pluton guadagnato, che è visibile nella scheda “Pluton” del tuo account, sbloccherai le offerte di rimborso presso i rivenditori selezionati. Abbiamo stabilito numerose relazioni con marchi multinazionali popolari per offrirti i migliori risparmi possibili!

Per rimanere fedeli alla cultura decentralizzata della criptovaluta, le versioni future ti permetteranno di coinvolgere il Pluton in qualsiasi portafoglio di tua scelta anziché all’interno della scheda ” Pluton “.

Più Pluton acquisisci, più marchi sbloccherai e potrai guadagnare denaro. Una delle prime importanti aggiunte ai tuoi vantaggi disponibili è Nike! Ciò accompagnerà le partnership precedentemente annunciate con Airbnb e Skyscanner che sono temporaneamente sospese a causa delle restrizioni di viaggio relative a Covid-19.

La nostra ultima funzionalità, Plutus Perks, non solo ti fa risparmiare denaro, ma ti aiuta a guadagnare denaro!

La funzione è disponibile per tutti i nostri membri Premium e Pro. Per guadagnare criptovalute e premi in denaro, i nostri membri devono semplicemente:

Visita la scheda Pluton del tuo account. Sfoglia i marchi disponibili su cui puoi guadagnare denaro. Seleziona un marchio e acquista attraverso il loro sito Web come di consueto. Paga con la tua Plutus Card. Goditi i guadagni!

Il nostro livello Pro più costoso ha un prezzo di £ 7,99 e potresti guadagnare questo importo indietro e molto di più da un singolo acquisto su Nike! Qualsiasi spesa alimentare, viaggio, bolletta pagata dopo questo punto potrebbe essere considerata un ulteriore risparmio che ti metterà in positivo, rendendo l’account Plutus una scelta logica per qualsiasi risparmiatore intelligente.

Questo mese presenteremo un altro sito di e-commerce immensamente popolare all’elenco di Plutus Perks, un’azienda che vanta 197 milioni di visitatori mensili e una gamma sorprendente di prodotti tra cui scegliere, da cui apprezzerai sicuramente i soldi! Unisciti alla nostra Discord per essere il primo a scoprirlo.

Se non hai già creato un account Plutus o sei ancora abbonato allo Starter, dai un’occhiata ai nostri piani disponibili e inizia a guadagnare generosi premi! Recupererai i costi e molto altro in pochissimo tempo e potrai goderti un’app finanziaria davvero all’avanguardia che ti consente di gestire due mondi finanziari in uno. Iscriviti qui

Abbiamo anche un’offerta introduttiva che ti consente di riscattare un singolo PLU per un mese intero di Plutus Premium senza alcun impegno nei termini di pagamento. Vuoi aggiornare con PLU ma non hai monete? Va bene, unisciti alla nostra Discord e metti le mani su alcuni per iniziare.