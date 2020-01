La scorsa settimana all’annuale Consumer Electronics Show (CES) la squadra di calcio italiana ACF Fiorentina ha annunciato una collaborazione con la società blockchain Genuino .

La partnership è quella di autenticare le maglie usurate dei giocatori del club, che verranno messe all’asta da fan, tifosi e collezionisti.

ACF Fiorentina, anche soprannominata La Viola (The Purple One), è una squadra di calcio italiana di Serie A. Al momento in cui scrivo, è al 14 ° posto nella prima stagione del campionato italiano del 2019-20.

Lavorando con Genuino, i Violas certificano le maglie ufficiali del club utilizzando la tecnologia blockchain. Ciò si ottiene inserendo un chip dedicato, probabilmente un tag NFC, alle maglie del giocatore che saranno collegate alla blockchain.

Il duo ha provato per la prima volta il sistema durante la partita dell’FC Internazionale del mese scorso, disputata il 15 dicembre, e l’AS Roma ha giocato il 20 dicembre.

“La soluzione di Genuino, che offre un prodotto e un servizio estremamente innovativo, consentirà di tracciare i momenti chiave della vita della maglia, creando una copia digitale della maglia fisica, per consentirci di certificare e autenticare la stessa, ma anche di aiutarci a combattere la contraffazione e coinvolgere i nostri sostenitori attraverso prodotti e attivazioni innovative, in tutto il mondo “, ha affermato Giuseppe Barone, Direttore Generale, ACF Fiorentina.

Sebbene diverse altre società calcistiche europee stiano sperimentando oggetti da collezione blockchain come l’ Atletico Madrid , il Bayern Monaco , il Real Madrid , l’ Arsenal e il Borussia Dortmund , quelli sono per oggetti da collezione digitali.

Al contrario, questo riguarda più la tracciabilità del prodotto fisico, per impedire alle persone di dichiarare erroneamente che un giocatore professionista indossava una maglia autenticando l’oggetto.

L’obiettivo era fornire un sistema di classificazione affidabile ai selezionatori e fornire un servizio anticontraffazione ai proprietari di oggetti da collezione.

Tornando a Genuino, la startup è stata fondata nel 2018 negli Stati Uniti e ha partecipato al programma acceleratore del Pulse Lab di New York. La ditta in seguito spostò il negozio in Italia da dove provengono i fondatori.

La società fornisce soluzioni di filiera end-to-end basate sulla tecnologia di contabilità distribuita (DLT) e si rivolge a diversi settori per combattere la contraffazione.

L’applicazione Fiorentina è stata eseguita sul testnet pubblico Ethereum. Ma l’azienda afferma che è blockchain agnostico e ha anche precedentemente utilizzato il protocollo blockchain aziendale Multichain.

L’anno scorso, la società francese di beni di lusso LVMH ha lanciato la rete blockchain AURA per consentire ai consumatori di tracciare la storia e l’autenticità dei beni di lusso. La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con ConsenSys e Microsoft.

Nel frattempo, la società di provenienza blockchain Everledger sta usando il DNA tagging per prevenire la contraffazione di prodotti di lusso.