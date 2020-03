la criptovaluta per chi produce contenuti online è LKSCOIN

LKSCOIN (LKS) annuncia una nuova criptovaluta creata appositamente per chi produce contenuti e li pubblica online.

LKSCoin consentirà in futuro di tracciare i contenuti all’interno dei social network ed in generale quelli pubblicati dagli utenti sul web. Si tratta quindi di un metodo di pagamento veloce per i contenuti digitali pubblicati sui social network.

Il mercato dei contenuti digitali sta crescendo sempre di più e ad un ritmo molto sostenuto grazie soprattutto alla crescente domanda di un numero sempre maggiore di utenti dei social network.

Tuttavia, a beneficiarne paradossalmente non sono i produttori, ma soprattutto le piattaforme su cui vengono pubblicati.

Inoltre, è ancora molto difficile proteggere il copyright dei contenuti digitali prodotti dagli utenti.

Per questi motivi la fondazione LKS ha voluto mettere a disposizione dei produttori di contenuti uno strumento che possa aiutarli a far sì che siano loro i beneficiari di questa crescita e di ciò che producono, e non le piattaforme sulle quali pubblicano.

Questa soluzione è per l’appunto costituita dalla criptovaluta LKSCoin, pensata specificatamente per essere una moneta per i contenuti, e ad appositi token non fungibili (NFT) che risolveranno il problema del copyright definendo chiaramente la paternità delle varie opere.

Il token LKS ha come obiettivo quello di avere un vero e proprio impatto sociale, visto che sono diverse centinaia milioni gli utenti che producono contenuti online, e che oggi non guadagnano nulla dai contenuti che producono, e non possono proteggerne la paternità in alcun modo.

Inoltre, è integrabile all’interno delle piattaforme dei social network, o analoghe, per consentire di remunerare i propri utenti.

Il primo ad integrarlo è stato il social network Cam.TV, con più di 300.000 utenti nel quale LKSCoin è già stato testato per oltre un anno.

Ad oggi, Cam.TV registra mediamente più di 20.000 transazioni giornaliere di LKS derivanti dai likes (che in Cam.TV sono donazioni) e dalla compravendita di servizi e prodotti digitali all’interno del social da parte degli utenti.

Cam.TV è un social network appositamente creato per generare un sistema economico adatto alla valorizzazione dei talenti degli utenti, che possono monetizzare i loro contenuti grazie a LKSCoin.

Tra l’altro, iscrivendosi a Cam.tv si potranno avere degli sconti per quanto riguarda la ICO, nel momento in cui questa inizierà a fine marzo 2020.