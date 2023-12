Borse europee ferme si guarda alla FED: ecco perchè l’europa ha paura degli USA

Borsa Europea: Occhi Puntati sulla Fed e Movimenti Cauti

Un Mercato in Attesa di Svolte Le borse europee mostrano segnali di cautela mentre il mondo finanziario attende con interesse le prossime mosse della Federal Reserve (Fed) statunitense. Contrariamente alle attese iniziali, gli analisti suggeriscono che i tagli dei tassi da parte della Fed potrebbero non essere così aggressivi.

Dinamiche Valutarie e Indici Nel contesto valutario, l’euro guadagna terreno sul dollaro, attestandosi a 1,0917. L’indice Stoxx 600 rimane poco mosso, riflettendo una situazione di stallo generale. Tra i listini principali, Parigi (-0,4%) e Francoforte (-0,3%) si muovono in territorio negativo, mentre Londra (+0,4%) e Madrid (+0,1%) mostrano segni positivi.

Settori in Evidenza: Energia e Telecomunicazioni Il settore energetico (+1%) si distingue, nonostante un calo nei prezzi del petrolio (WTI a 70,9 dollari al barile e Brent a 76,1 dollari). Il comparto delle telecomunicazioni (+0,4%) attira attenzione in seguito all’offerta di Iliad a Vodafone per una fusione in Italia. Si prevede un possibile consolidamento del settore.

Banche, Assicurazioni e Settori in Flessione Le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,2%) registrano una leggera crescita. Invece, le utility (-0,3%) mostrano una flessione, con il prezzo del gas in altalena. Nel lusso (-1,3%) e nel settore auto (-1,1%), si osserva una seduta negativa.





Titoli di Stato e Mercato dell’Oro Lo spread tra Btp e Bund scende a 169 punti, con un rendimento del decennale italiano al 3,7%. Il mercato dell’oro, considerato un rifugio in tempi incerti, registra una perdita dell’1% a 2.022 dollari l’oncia.

