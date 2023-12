Borsa Italiana record annuale +28%: ecco come è successo e chi ha guadagnato e chi ha perso.

Il Trionfo di Piazza Affari + 28%: Milano al Vertice dei Mercati Globali

Il Boom di Piazza Affari

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per la Borsa italiana. Il suo principale indice, il Ftse Mib, ha raggiunto il sorprendente livello di 30.351 punti, toccando cifre che non erano state viste dal lontano 2008, durante la crisi di Lehman Brothers. Ma ciò che rende questa performance ancora più straordinaria è il fatto che Milano non ha solo tenuto il passo con gli altri mercati globali, ma lo ha superato in modo deciso.

Mentre Parigi ha registrato un aumento del 16,5% e Francoforte del 20,3%, Milano ha fatto un balzo del 28%, dimostrando la sua leadership in Europa. Ma cosa ha reso possibile questo successo? Diversi fattori convergono in questa eccezionale performance.

Innanzitutto, va sottolineato il ruolo delle banche italiane. Queste istituzioni finanziarie hanno una notevole influenza sulla capitalizzazione di mercato della Borsa italiana, e il 2023 ha visto un notevole rafforzamento del loro valore. Unicredit, in particolare, è emersa come l’azione più scambiata dell’anno, con un controvalore di 74 miliardi di euro. Questo successo è attribuibile in gran parte a una gestione prudente e alla fiducia riposta dal mercato.

Oltre alle prestazioni delle banche, l’Italia ha beneficiato di dati economici positivi, di una politica finanziaria responsabile del governo e di un riscontro favorevole da parte delle agenzie di rating. Il risultato di queste circostanze è stato un notevole miglioramento dello spread, che è sceso a 168 punti, una buona notizia per un paese con un debito pubblico che rappresenta il 140% del suo PIL.

I Titoli Vincenti dell’Anno

Mentre il 2023 è stato un anno di festa sui mercati, alcune azioni italiane si sono distinte per le loro performance straordinarie. Questi titoli riflettono le tendenze globali, compresi gli aumenti dei tassi d’interesse e le turbolenze geopolitiche in corso in Ucraina e Israele.

In primo piano c’è Leonardo, il gigante della difesa italiano, guidato da Roberto Cingolani. Questa azienda ha registrato un notevole aumento dell’85%, confermando la sua posizione di leadership nel settore. Non da meno è stata Unicredit, sotto la guida di Andrea Orcel, che ha impressionato il mercato con profitti record, contribuendo al rialzo del 85%.

Altri titoli italiani che si sono distinti includono Stellantis (+59,4%), Monte dei Paschi di Siena (+58,2%), Bper Banca (+57,7%) e Ferrari (+52,4%). In un anno di crescita generale, sono stati pochi i titoli che hanno registrato performance negative. Tra questi, Diasorin (-28,5%), Fineco (-12,4%) e Tenaris (-3,3%).

La Borsa italiana ha mantenuto una buona vitalità nel corso dell’anno, con un aumento delle società quotate e numerose nuove ammissioni agli scambi. In particolare, sono state registrate 39 nuove ammissioni, di cui 36 Ipo, confermando l’attrattiva del mercato italiano per le nuove società in cerca di finanziamenti.

In conclusione, il 2023 è stato un anno da ricordare per la Borsa italiana e per Milano in particolare. La sua leadership in Europa e le prestazioni straordinarie dei titoli italiani sono il risultato di una combinazione di fattori, dalla solidità delle banche italiane ai dati economici positivi del paese. Questo trionfo conferma il ruolo di Milano come una delle principali piazze finanziarie globali e offre prospettive positive per l’anno a venire.