Bonus in Scadenza il 31 dicembre, attento a non perdere i tuoi soldi: ecco cosa devi controllare.

Bonus in Scadenza il 31 Dicembre: Cosa Cambierà nel 2024?

L’orologio sta per suonare l’ultima campanella del 2023, e con esso, la fine di alcune agevolazioni fiscali e crediti d’imposta. Nel mondo delle agevolazioni finanziarie e degli incentivi statali, il nuovo anno spesso porta nuove regole e condizioni. Tuttavia, il 2024 si annuncia come un periodo di cambiamenti significativi, con alcune agevolazioni che verranno ridimensionate o addirittura eliminate. In questa prima parte dell’articolo, esamineremo alcuni dei bonus in scadenza il 31 dicembre e cosa aspettarci per il prossimo anno.

Bonus Occhiali: La Fine di un’Agevolazione Vista

Cominciamo con il bonus occhiali, un incentivo che ha aiutato molte famiglie italiane a coprire le spese per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. Questo contributo di 50 euro, destinato ai nuclei familiari con un Isee fino a 10.000 euro, sarà disponibile solo fino al 31 dicembre 2023. È importante notare che il 5 maggio alle ore 12:00 sarà l’ultimo giorno per richiedere il “bonus vista”. I beneficiari hanno avuto la possibilità di utilizzare questo incentivo sia come voucher da utilizzare presso gli esercizi commerciali autorizzati, sia come rimborso per acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 4 maggio 2023. La piattaforma online gestita dal Ministero della Salute rimarrà attiva fino alla fine del 2023 e i finanziamenti saranno erogati in base all’ordine di ricezione delle domande, con una richiesta ammessa per ogni membro del nucleo familiare.

Bonus Acqua Potabile: Un Addio Imminente

Un altro incentivo destinato a scadere il 31 dicembre 2023 è il bonus acqua potabile. Questo credito d’imposta del 50% è stato concepito per sostenere le spese relative all’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il consumo domestico d’acqua. È importante notare che non è previsto un rinnovo per il 2024, quindi chi ha intenzione di usufruire di questo vantaggio deve affrettarsi. Le spese sostenute nel 2023 devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio del 2024 tramite il servizio web disponibile sul sito dell’agenzia. Questo incentivo può raggiungere fino a mille euro per gli immobili residenziali e cinquemila euro per immobili commerciali, istituzionali e aziendali.

Bonus IVA Case Green: Un Altro Addio al 2024

Il bonus IVA case green, che ha consentito una detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili di nuova costruzione appartenenti alle classi energetiche A e B, giungerà alla fine del suo ciclo a fine anno. Questo credito d’imposta deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi per gli immobili acquistati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Dunque, se state considerando l’acquisto di un immobile con criteri di efficienza energetica, il 2023 è l’anno in cui dovete agire per beneficiare di questa agevolazione.

Bonus Mutuo Giovani Under 36: Le Esenzioni si Chiudono

Nel 2024, si chiuderanno le esenzioni previste per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Questo comprende imposte di registro, ipotecarie, catastali, il credito d’imposta IVA e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui. Tuttavia, il bonus mutuo giovani, un mutuo agevolato per chi ha meno di 36 anni e un Isee familiare inferiore ai 40.000 euro, verrà prorogato fino al 31 dicembre 2024. Quindi, se siete giovani in cerca della vostra prima casa, questa agevolazione rappresenta ancora una buona opportunità.

Nel prossimo paragrafo di questo articolo, esploreremo ulteriormente le agevolazioni previste per il 2024 e le modifiche apportate alle esistenti. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva il futuro in termini di incentivi finanziari.

Bonus 2024: Cosa Aspettarsi e Cosa Cambierà

Superbonus: Dal 90% al 70%

Una delle agevolazioni confermate per il 2024 è il Superbonus. Tuttavia, ci sarà una significativa riduzione rispetto al 2023. Mentre quest’anno, l’agevolazione per i lavori di efficientamento energetico è stata del 90%, nel 2024 si attesterà al 70%. È importante notare che fino alla fine del 2023, potranno usufruire del 110% solo le abitazioni unifamiliari e i condomini con lavori avviati nel 2022. Quindi, se avete progetti di ristrutturazione energetica in mente, potrebbe essere il momento giusto per metterli in pratica per massimizzare i vantaggi.

Bonus Trasporti: Una Svolta Importante

Il bonus trasporti subirà anch’esso una riduzione significativa nel 2024. Il contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici sarà riservato solo ai possessori della card sociale “Dedicata a te” con un Isee fino a 15.000 euro, anziché 20.000 euro come l’anno precedente. Questo cambiamento potrebbe influenzare le scelte di mobilità di molte persone e rendere necessario rivalutare le opzioni di trasporto.

Bonus Asilo Nido: Maggiori Benefici per le Famiglie

Un punto luminoso tra le agevolazioni del 2024 è il bonus asilo nido. A partire dall’anno nuovo, le famiglie con un minore sotto i 10 anni e un Isee fino a 40.000 euro riceveranno 2.100 euro aggiuntivi, portando il beneficio massimo a 3.600 euro, rispetto agli attuali 3.000 euro. Questo rappresenta un importante sostegno per i genitori che lavorano e hanno bisogno di assistenza per l’infanzia.

Bonus Cultura: Nuove Opportunità per i Giovani

Il bonus cultura, che offre 500 euro a chi compie 18 anni, subirà alcune modifiche. Saranno introdotte la “Carta cultura” e la “Carta del Merito”, entrambe del valore di 500 euro e cumulative. La “Carta cultura” sarà disponibile solo per chi ha un Isee inferiore a 35.000 euro, mentre la “Carta del Merito” sarà assegnata a coloro che ottengono il massimo punteggio di 100 all’esame di maturità. Queste carte forniranno nuove opportunità per giovani talentuosi e meritevoli.

Bonus Psicologo: Un Sostegno alla Salute Mentale

Infine, il bonus psicologo, un contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, vedrà un raddoppio nel 2024. Questo rappresenta un importante passo avanti nel sostegno alla salute mentale, fornendo alle persone maggiore accesso a servizi di consulenza psicologica.

In conclusione, il 2024 porterà importanti cambiamenti nel panorama degli incentivi finanziari in Italia. Alcune agevolazioni verranno ridimensionate, mentre altre offriranno maggiori benefici. È fondamentale rimanere informati e pianificare di conseguenza per trarre il massimo vantaggio dalle opportunità disponibili nel prossimo anno.