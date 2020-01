BFC Blue Financial Communication fatturato in crescita a + 48,8%

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION (BFCmedia) APPROVA IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 E ANALIZZA I DATI PRELIMINARI DEL BILANCIO 2019. FORTE CRESCITA DEL GRUPPO CON RICAVI CONSOLIDATI A 8,14 MILIONI DI EURO

IN CRESCITA DEL +48,8 % RISPETTO AL 2018. IL PROSSIMO CDA PRESENTERA’ IL NUOVO PIANO STRATEGICO DI CRESCITA QUINQUENNALE

Il Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION Spa (BFCmedia) (BLUE:IM), digital e media company quotata al mercato AIM della Borsa di Milano, ha approvato il calendario finanziario del 2020 e analizzato i dati preconsuntivi di Bilancio Consolidato del 2019 che vede una forte crescita di tutti gli indicatori ricavi, EBITDA e utile netto.

BFCmedia rende noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2020:

23 marzo 2020 – Consiglio di Amministrazione

Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

22 aprile 2020 (I conv.) e 23 aprile 2019 (II conv.) – Assemblea Ordinaria degli azionisti

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019

22 settembre 2020 – Consiglio di Amministrazione

Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020

Per quanto riguarda i dati preconsuntivi di Bilancio Consolidato del 2019, in particolare, i ricavi consolidati hanno raggiunto 8,14 milioni di euro contro 5,47 milioni di euro del 2018, con una crescita del +48,8% generata da oltre 400 clienti attivi gestiti dalla rete interna dei consulenti.

Tale crescita è da attribuire al crescente successo delle iniziative editoriali legate al brand FORBES (magazine, web, eventi e produzioni video), al consolidamento di Bluerating e al lancio di nuove iniziative come BFCspace, BFCeducation e la produzione BFCvideo in onda sul canale BFC al numero 511 di SKY.

Tali risultati sono in linea con il piano quinquennale che verrà aggiornato in occasione del prossimo CDA della società, nel quale si approverà il progetto di Bilancio per il 2019 e si porranno le basi per la crescita futura del Gruppo, attualmente impegnato nel lancio di importanti progetti.

Nel frattempo, sono stati allestiti nuovi uffici che saranno operativi dalla prima settimana di febbraio per supportare la prevista crescita delle iniziative legate al progetto di BFCmedia.

