Azioni su cui puntare nel 2024: secondo Vontobel nel 2024 meglio sanità, beni di consumo e tecnologia: ma occhio a questi tre rischi

Il Panorama Statunitense e le Elezioni del 2024 Il 2024 si preannuncia come un anno significativo per gli Stati Uniti, con le elezioni presidenziali che tradizionalmente introducono un periodo di alta volatilità nei mercati. La resilienza dei consumi americani, nonostante la pressione esercitata dall’incertezza geopolitica e dalle fluttuazioni degli utili aziendali, ha mantenuto l’economia in uno stato di equilibrio precauzionale. Tuttavia, Vontobel avverte che l’anno elettorale potrebbe intensificare questa volatilità, con possibili impatti sui mercati finanziari.

Europa: tra Strette Monetarie e Incertezze Geopolitiche L’Europa si trova di fronte a sfide diverse. Gli effetti della politica monetaria restrittiva adottata negli ultimi anni iniziano a manifestarsi, con una possibile riduzione della spesa pubblica e un rallentamento della crescita economica. In aggiunta, la regione continua a navigare in un contesto geopolitico incerto, soprattutto per quanto riguarda la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Questo scenario potrebbe ostacolare ulteriormente la crescita del PIL europeo nel 2024.

Le Sfide Economiche Globali del 2024 Vontobel identifica tre rischi chiave che potrebbero plasmare il panorama economico globale nel 2024. Il primo è il rallentamento economico, potenziato dagli effetti postumi della politica monetaria della Fed. In secondo luogo, vi è il rischio che i consumi americani subiscano una pressione crescente, costringendo le aziende a cercare nuovi motori di crescita degli utili. Infine, le tensioni geopolitiche continueranno a rappresentare un elemento di incertezza per gli investitori, con potenziali ripercussioni negative sul sentiment di mercato.

Opportunità di Investimento nel Settore Sanitario, dei Beni di Consumo e Tecnologico Nonostante lo scenario sfidante, Vontobel vede delle opportunità nel settore della sanità e dei beni di consumo, due aree che secondo gli analisti offrono tassi di crescita visibili e persistenti. Inoltre, il settore tecnologico, dopo un anno dominato dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, continua a offrire interessanti prospettive di investimento. Tuttavia, è fondamentale concentrarsi su quelle aziende dove l’applicazione dell’IA porta a risultati tangibili e prevedibili.





Conclusioni e Strategie di Investimento In conclusione, Vontobel suggerisce che gli investitori non dovrebbero necessariamente rifugiarsi nel reddito fisso. Le aziende di alta qualità, sostenibili, che offrono una certa protezione contro l’inflazione e una crescita prevedibile degli utili, potrebbero rivelarsi un’opzione più attrattiva. In un contesto economico globale incerto, la selezione attenta e strategica di investimenti diventa ancora più cruciale.

Azioni, per Vontobel nel 2024: Settori da Preferire e Rischi da Monitorare

Rallentamento Economico e Consumi sotto Pressione L’economia globale nel 2024 si trova di fronte al rischio di un rallentamento prolungato. Nonostante i consumi statunitensi abbiano mostrato una certa resilienza, la pressione continua e un’eventuale flessione potrebbe impattare negativamente sulle performance aziendali. Vontobel sottolinea l’importanza per le aziende di identificare nuove aree di crescita per mantenere la competitività e la redditività.





Tensioni Geopolitiche e Impatto sui Mercati Le tensioni geopolitiche rimarranno un fattore chiave nel 2024. Anche se i mercati hanno dimostrato una certa resilienza nel 2023, l’incertezza e le preoccupazioni potrebbero influenzare negativamente gli investitori. Vontobel avverte che gli eventi geopolitici potrebbero avere ripercussioni imprevedibili sul mercato azionario e sugli investimenti a livello globale.

Settori Sanitario e dei Beni di Consumo: Una Scommessa Sicura? Secondo Vontobel, il settore sanitario e quello dei beni di consumo sono due aree che presentano opportunità di crescita anche in un contesto di maggiore incertezza. Questi settori sono stati sottovalutati dal mercato ma offrono tassi di crescita visibili e persistenti.

Il Settore Tecnologico e l’Intelligenza Artificiale Il settore tecnologico, in particolare quello legato all’intelligenza artificiale, rimane un’area di interesse per gli investitori. Tuttavia, è essenziale focalizzarsi su aziende che possono mostrare risultati concreti e misurabili derivanti dall’uso dell’IA.

Strategie di Investimento in un Contesto di Incertezza Infine, Vontobel consiglia di valutare opzioni di investimento alternative al reddito fisso. Le aziende sostenibili di alta qualità, che offrono una crescita prevedibile degli utili e protezione contro l’inflazione, possono offrire opportunità interessanti in un periodo di incertezza economica.