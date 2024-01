Arrivano i SUPERBONUS DEL 2024: ECCO L’ELENCO fai attenzione a non perdere i tuoi soldi.

Il 2024 è arrivato con una serie di incentivi che stanno catturando l’attenzione di chiunque sia coinvolto nel settore edilizio e delle rinnovabili in Italia. I Superbonus, in particolare, hanno subito alcune modifiche significative, e in questo articolo, esploreremo i dettagli di queste agevolazioni, dal Superbonus edilizio al bonus mobili, passando per il sostegno agli asili nido.

Il Superbonus Edilizio al 70%

Una delle principali novità del 2024 riguarda il Superbonus edilizio, che scende dal 110% al 70% nel corso dell’anno, per poi ridursi al 65% nel 2025, l’ultimo anno in cui sarà possibile usufruire di questa agevolazione. Tuttavia, è importante notare che le restrizioni sugli interventi ammissibili sono diventate più stringenti.

Bonus Mobili con Tetto Massimo a 5.000 Euro

Nel 2024, il bonus mobili ha subito una significativa modifica. Il tetto massimo di spesa detraibile è stato ridotto da 8.000 euro, come previsto nel 2023, a 5.000 euro. Questo rappresenta una significativa riduzione e ha un impatto diretto sulle famiglie che intendono rinnovare il proprio arredamento.

Sostegno per gli Asili Nido

Un aspetto rilevante della manovra 2024 riguarda il potenziamento del supporto agli asili nido. Questa iniziativa mira ad aiutare le famiglie con bambini di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche. L’incremento del buono per il pagamento delle rette relative agli asili nido, pubblici e privati, è destinato ai nuclei familiari con almeno un altro figlio di età inferiore a dieci anni e un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’incremento varia in base al valore dell’ISEE, con un massimo di 3.600 euro annui per i nuclei familiari aventi ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro. Questo rappresenta un passo significativo per alleviare il costo delle cure per i bambini con esigenze speciali.

Ecobonus al 50% per Serramenti e Caldaie

Nel 2024, rimane in vigore l’Ecobonus del 50% per la sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari e caldaie a biomassa. Questa agevolazione è estesa anche ai condomini, con uno sgravio del 70% e una spesa massima ammissibile di 40.000 euro per l’isolamento termico delle parti comuni opache con un impatto significativo sull’efficienza energetica. Tuttavia, è importante notare che per beneficiare dell’Ecobonus, il titolo edilizio deve essere stato presentato entro il 16 febbraio 2023.

Sismabonus Prorogato con Mini-Stretta

Il Sismabonus, che copre le spese di messa in sicurezza antisismica, è stato prorogato per tutto il 2024. Le detrazioni possono arrivare al 50% per una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, con un aumento al 70% o 80% quando si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.

Tuttavia, è importante sottolineare che una mini-stretta è stata introdotta, consentendo l’accesso all’agevolazione solo se la richiesta di titolo abitativo per i lavori è stata presentata prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Bonus Irpef per Lavoratori Dipendenti

Il bonus Irpef, discendente del bonus Renzi, è stato rinnovato per il 2024 con alcune piccole variazioni. Questo beneficio è destinato ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro annui e può garantire un importo fino a 1.200 euro all’anno. È un incentivo prezioso per i lavoratori italiani che cercano di alleggerire il loro carico fiscale.

Bonus Colonnine di Ricarica per Veicoli Elettrici

Infine, un altro incentivo degno di nota è il bonus per le colonnine di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica. Questo consiste in un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica, come colonnine o wall box. Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per utenti privati e può arrivare fino a 8.000 euro se installato sulle parti comuni degli edifici condominiali. Un’iniziativa chiave per promuovere la mobilità sostenibile in Italia.

In conclusione, il 2024 si presenta come un anno cruciale per gli incentivi fiscali in Italia, con cambiamenti significativi che influenzeranno le decisioni di investimento e di spesa delle famiglie e delle imprese. È essenziale essere informati e preparati per sfruttare al meglio queste agevolazioni e contribuire alla crescita sostenibile del paese.