Fantasticon Film Fest 2023: Scopri il programma ufficiale dell’evento cinematografico

Programma del Fantasticon Film Fest

Il Fantasticon Film Fest, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà dal 22 al 24 novembre presso l’Auditorium di Fiera Milano Rho, nell’ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2024. Il festival si propone di essere un polo di attrazione per gli appassionati del cinema fantastico, con un palinsesto ricco di eventi e contenuti esclusivi.

La manifestazione avrà inizio il 21 novembre con una proiezione speciale: The Beast, l’ultimo lavoro del maestro Bertrand Bonello, che mette in scena una storia d’amore distopica con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay. Questo evento di apertura sarà accompagnato da un’illuminante conversazione sull’influenza dell’intelligenza artificiale nel campo dell’arte, moderata da Simone Arcagni.

Durante il festival, i partecipanti potranno assistere a diverse proiezioni di film e serie TV, tra cui l’anteprima italiana di Piece By Piece, il 22 novembre, un film innovativo che unisce animazione e musica, celebrando la vita di Pharrell Williams attraverso l’animazione LEGO. L’evento vedrà anche una speciale presentazione di One Piece Film: Red, arricchita dalla presenza di cosplayer e appassionati dell’universo di One Piece.

Il 23 novembre, l’attenzione sarà rivolta al genere horror e fantasy, con eventi che includono una masterclass con i creatori di The Bad Guy e una proiezione di un documentario su John Williams, oltre a contenuti in anteprima di Star Wars: Skeleton Crew.

Il 24 novembre, infine, i riflettori saranno puntati sul mondo degli anime, con un focus particolare su Goldrake U e L’attacco dei Giganti. L’intero programma è stato curato da un comitato artistico di esperti, liderato dal neo-direttore Pedro Armocida, assicurando così un’offerta di alta qualità per tutti i visitatori. L’ingresso al Fantasticon Film Fest è incluso nel biglietto dell’MGWCMX, rendendo l’evento accessibile a tutti gli appassionati. Per ulteriori dettagli e per consultare il programma completo, visitare il sito ufficiale [Milan Games Week](https://www.milangamesweek.it/manifestazione/fantasticon-film-fest.html).

Ospiti e masterclass

Il Fantasticon Film Fest non è solo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema fantastico, ma anche un’importante occasione di incontro con professionisti del settore. Durante i tre giorni di eventi, il festival ospiterà un cast di relatori e protagonisti di grande calibro, contribuendo così a un’atmosfera di confronto e stimolo culturale.

Tra i nomi di spicco, il disegnatore Martin Simmonds, noto per il suo lavoro su Dracula, guiderà un panel sull’eredità degli horror classici della Universal, offrendo una panoramica sulle pellicole che hanno segnato la storia del genere. Inoltre, Simmonds si soffermerà su nuovi progetti in arrivo, come Nosferatu e Wolf Man, previsti al cinema nel prossimo gennaio.

Un altro momento saliente del festival sarà caratterizzato dalla presenza dei creatori della serie The Bad Guy, che presenteranno i primi due episodi della nuova stagione, in arrivo su Prime Video. I registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana parteciperanno a una masterclass che esplorerà il processo creativo dietro la realizzazione della serie, offrendo al pubblico preziosi insight su sceneggiatura e produzione.

Per gli appassionati dell’universo di Star Wars, ci sarà la proiezione del documentario dedicato a John Williams, che vedrà coinvolti esperti del settore nell’analisi del suo impatto duraturo sulla musica da film. Sarà anche presentata in anteprima la serie originale Star Wars: Skeleton Crew, con una sessione dedicata ai contenuti esclusivi che anticipano il debutto previsto per dicembre.

Infine, il festival chiuderà in bellezza con la partecipazione del maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu, che terrà una masterclass incentrata sul suo lavoro in Hunter x Hunter. Questi eventi rappresentano un’importante piattaforma per gli artisti e gli esperti del settore, orientata non solo a condividere conoscenze, ma anche a stimolare nuove idee e prospettive nel mondo del cinema fantastico.

Anteprime e proiezioni speciali

Il Fantasticon Film Fest non si limita a presentare film e serie già noti al grande pubblico, ma offre un’abbondante selezione di **anteprime** e **proiezioni speciali** che sorprendono e incantano ogni tipo di spettatore. Il programma prepara ai partecipanti una serie di eventi imperdibili, garantendo che nessun appassionato di cinema fantastico rimanga deluso.

Inizia il 22 novembre con l’anteprima italiana di Piece By Piece, un’opera che promette di essere un’esperienza magnetica, combinando il mondo della musica con l’animazione LEGO. Il film non solo riporta la vita dell’icona pop Pharrell Williams sul grande schermo, ma ignora anche i confini tradizionali del racconto cinematografico, invitando il pubblico a percorrere un viaggio inedito nello spirito innovativo dell’artista.

Successivamente, durante la stessa giornata, verrà celebrato l’universo di One Piece con la proiezione di One Piece Film: Red. Questo evento non solo attrarrà i fan dell’anime, ma includerà anche la partecipazione di cosplayer, rendendo la visione un’esperienza coinvolgente e interattiva. Il panel dedicato al franchise offrirà spunti interessanti sul fenomeno culturale che ha superato i confini nipponici.

Il 23 novembre sarà dedicato agli amanti del genere horror e fantasy con eventi speciali di grande richiamo. Tra questi, la presentazione dei primi episodi della nuova stagione di The Bad Guy, che sarà seguita da una masterclass condotta dai registi, trasmettendo al pubblico un senso di intimità e coinvolgimento con il processo creativo.

Infine, la domenica 24 novembre brinda al mondo anime con **anteprime** di alta rilevanza. I fan potranno godere del primo episodio di Goldrake U, un attesissimo reboot della serie cult degli anni Settanta, promettendo un perfetto equilibrio tra nostalgia e modernità. Per chiudere in grande stile, ci sarà la proiezione speciale dei primi 20 minuti di L’attacco dei Giganti, che garantisce di mantenere alta l’attenzione e l’emozione fino all’ultimo momento. Ogni evento è concepito per esaltare l’amore per il cinema fantastico, rendendo il Fantasticon Film Fest un vero e proprio punto di riferimento nel panorama culturale italiano.

Sezione competitiva Fantasticorti

Il Fantasticon Film Fest introduce una novità di grande rilevanza con la sezione **Fantasticorti**, dedicata esclusivamente ai cortometraggi di genere. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i cineasti emergenti e per le produzioni indipendenti, offrendo una visibilità straordinaria all’interno di un contesto prestigioso come quello del festival. Ogni mattina, da venerdì a domenica, il pubblico avrà la possibilità di assistere a proiezioni che metteranno in luce lavori selezionati per il loro valore artistico e narrativo.

La giuria, composta da nomi di spicco nel panorama creativo italiano – tra cui la fumettista e scrittrice Paola Barbato, il direttore di HotCorn.com Andrea Morandi e il regista e sceneggiatore Paolo Strippoli – sarà chiamata a valutare i cortometraggi presentati. Saranno premiati i lavori che sapranno esprimere con maggior efficacia l’essenza del genere fantastico e la capacità di sorprendere il pubblico.

Durante questi tre giorni, i partecipanti potranno immergersi in una selezione differenziata di cortometraggi che toccheranno vari aspetti del fantastico, dall’horror e fantasy al fantastico puro, garantendo un’ampia gamma di emozioni e riflessioni. La presenza della giuria offre inoltre l’occasione per il dialogo attivo con i cineasti, creando un ambiente propizio per scambiare idee, esperienze e feedback critici.

La vincitrice o il vincitore di questa competizione avrà la possibilità di ricevere un riconoscimento che potrà aprire nuove porte nel mondo del cinema, contribuendo così al proprio percorso professionale. La sezione **Fantasticorti** sottolinea l’impegno del festival nel promuovere le nuove voci della cinematografia, rendendolo un evento imperdibile per chi desidera esplorare le frontiere dell’arte visiva e il potenziale creativo del linguaggio cinematografico.

Dettagli e informazioni pratiche

Per chi intende partecipare al Fantasticon Film Fest, è fondamentale conoscere alcuni dettagli pratici relativi all’evento. La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium di Fiera Milano Rho, un luogo attrezzato per ospitare eventi di grande rilevanza, dotato di un impianto audio-video di ultima generazione, in grado di offrire un’esperienza visiva e sonora ottimale a tutti i partecipanti.

Il festival avrà luogo dal 22 al 24 novembre , con un’apertura anticipata il 21 novembre per la proiezione di The Beast. Quest’ultimo evento richiede registrazione anticipata, che può essere effettuata sul sito ufficiale del festival all’indirizzo fantasticonfilmfest.it, dove sarà possibile trovare anche ulteriori dettagli sul programma completo.

Per accedere al festival, i visitatori dovranno acquistare un biglietto per la Milan Games Week & Cartoomics, in quanto l’ingresso al Fantasticon Film Fest è incluso nel prezzo. Questo rende l’evento più accessibile, permettendo a un ampio pubblico di godere delle proiezioni e degli eventi in programma.

In termini di logistica, si consiglia agli spettatori di arrivare con anticipo per garantire un buon posto, dato che l’Auditorium può ospitare oltre 900 spettatori e i posti sono limitati. La manifestazione prevede anche la partecipazione di ospiti di rilevanza mondiale, quindi è auspicabile prepararsi a vivere esperienze uniche e interattive.

In fine, per coloro che desiderano approfondire e rimanere aggiornati sugli sviluppi e le novità del festival, è possibile seguire i canali social di Fantasticon Film Fest, i quali offrono aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sui vari eventi in programma.