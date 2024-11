Dacia: scopri la gamma completa di modelli e prezzi per il 2023

Dacia, modelli e prezzi in Italia

Dacia ha consolidato la sua presenza nel mercato europeo, proponendo modelli che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. La gamma Dacia è attualmente composta da veicoli che vanno incontro alle diverse esigenze dei consumatori, dalle compatte alle SUV, fino alle versioni ibride ed elettriche. La Sandero, in particolare, sta emergendo come una delle auto più vendute nel Vecchio Continente, mentre la recente introduzione del Bigster mira a rafforzare la competizione nel segmento dei C-SUV.

Un forte punto di forza di Dacia è la sua offerta diversificata, che include veicoli con motorizzazioni tradizionali, ibride e GPL. Questo approccio non solo soddisfa le aspettative degli automobilisti in termini di efficienza e costi operativi, ma assicura anche una considerevole autonomia per viaggi prolungati. Lo scopo è rendere accessibile la mobilità a tutti, mantenendo al contempo un occhio di riguardo per l’ambiente.

Attualmente, i principali modelli disponibili sul mercato italiano sono la Sandero, il Duster, il Jogger, il Bigster e il Spring. Ogni modello è progettato per rispondere a specifiche necessità, che si tratti di spazio, efficienza energetica o dotazioni tecnologiche. Qui di seguito, si elencano i prezzi base delle varie opzioni:

Dacia Sandero Streetway: a partire da 13.850 euro

Dacia Sandero Stepway: a partire da 16.050 euro

Dacia Duster: a partire da 19.900 euro

Dacia Jogger: a partire da 18.100 euro

Dacia Bigster: prezzo previsto di circa 25.000 euro

Dacia Spring: a partire da 17.900 euro

In un mercato sempre più competitivo, Dacia si distingue per la capacità di combinare praticità e tecnologia, offrendo soluzioni economicamente vantaggiose senza compromessi sulla sicurezza e il comfort. Con questi modelli, l’azienda continua a porsi come un punto di riferimento per chi cerca automobili efficienti e accessibili.

Dacia Sandero: caratteristiche e motorizzazioni

La Dacia Sandero rappresenta una delle proposte più interessanti del marchio, combinando un design accattivante e funzionale con contenuti ricchi. Con una lunghezza di 4.088 mm, larghezza di 1.848 mm e altezza di 1.499 mm, la Sandero offre un abitacolo spazioso e un bagagliaio con capacità di carico di 328 litri, ideale per l’uso quotidiano. Questa vettura è disponibile in due varianti: la Streetway, più orientata all’uso urbano, e la Stepway, con un look da crossover che la rende particolarmente versatile.

La tecnologia non è da meno, con le versioni più accessoriate che dispongono di un sistema infotainment con un display da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La strumentazione, di tipo tradizionale e analogica, conferisce un’atmosfera classica e funzionale all’interno dell’abitacolo.

In termini di motorizzazioni, la gamma si diversifica per soddisfare diverse esigenze. Si parte dal motore SCe 65, non disponibile per la Stepway, caratterizzato da un 3 cilindri di 1 litro con una potenza di 65 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. A seguire, il motore TCe 90, un 3 cilindri turbo sempre di 1 litro, eroga 90 CV ed è disponibile con cambio manuale o CVT. Inoltre, è possibile scegliere la motorizzazione bi-fuel benzina-GPL ECO-G 100, con una potenza di 101 CV e una configurazione che comprende un serbatoio di GPL da 40 litri e uno di benzina da 50 litri, promettendo un’autonomia complessiva che supera i 1.300 km.

Per gli appassionati della Stepway, è disponibile anche il motore TCe 110, un benzina turbo a 3 cilindri da 110 CV. Questi motori offrono una combinazione di efficienza e prestazioni accessibili, rendendo la Sandero una scelta vantaggiosa per chi cerca un veicolo pratico, tecnologico e conveniente sul mercato italiano. In termini di pricing, la Sandero Streetway parte da 13.850 euro, mentre la Stepway è disponibile da 16.050 euro.

Dacia Duster: innovazioni e versioni disponibili

Il Dacia Duster si distingue nel panorama dei SUV compatti grazie a un recente restyling che ha ulteriormente valorizzato le sue caratteristiche. Con dimensioni di 4.343 mm in lunghezza, 1.921 mm in larghezza e 1.616 mm in altezza, questo modello si presenta con un design robusto e una presenza stradale di tutto rispetto. La capacità del bagagliaio, che raggiunge i 594 litri, lo rende particolarmente adatto a famiglie e a chi necessita di ampio spazio per i viaggi.

All’interno, l’abitacolo si caratterizza per un’interfaccia moderna e razionale, priva di fronzoli. La strumentazione digitale, disponibile con uno schermo da 7 pollici, fornisce informazioni chiare al conducente. In aggiunta, il sistema infotainment è dotato di uno schermo da 10,1 pollici, offrendo una navigazione intuitiva e funzioni avanzate di connettività.

La gamma motorizzazioni del Duster è ricca e varia. In primo luogo, è disponibile il modello Duster HYBRID 140, che offre un powertrain full hybrid composto da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri con una potenza di 94 CV, accompagnato da due motori elettrici che contribuiscono a una potenza complessiva di 140 CV. Per chi preferisce i motori tradizionali, il Duster TCe 130 è un benzina turbo di 1,2 litri, disponibile nelle versioni 2WD e 4WD.

Non manca neppure l’alternativa a GPL con il modello ECO-G 100, che offre un’autonomia spinta fino a 1.300 km grazie a una doppia alimentazione. La capacità dei serbatoi, destinati a benzina e GPL, è ottimizzata per un utilizzo prolungato senza necessità di frequenti rifornimenti. Il prezzo del Duster in Italia parte da 19.900 euro, confermandosi una scelta attraente nel segmento dei SUV per chi cerca un equilibrio tra prestazioni, spazio e costo d’acquisto. Con le sue caratteristiche pratiche e le innovazioni tecnologiche, il Duster continua a rappresentare un’opzione valida e competitiva per gli automobilisti italiani.

Dacia Jogger: versatilità e capacità di carico

La Dacia Jogger si posiziona come una soluzione versatile nel panorama delle automobili familiari, combinando funzionalità e spaziosità. Con dimensioni generose, misura 4.547 mm in lunghezza, 1.784 mm in larghezza e 1.632 mm in altezza, il Jogger si distingue sia per il suo design pratico che per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di trasporto. Disponibile in configurazioni da 5 o 7 posti, questo modello è perfetto per le famiglie che necessitano di spazio extra senza compromettere il comfort.

Nella versione a 5 posti, il volume del bagagliaio arriva a 708 litri, un valore che può raggiungere i 1.819 litri con i sedili posteriori ripiegati. Questo lo rende ideale per trasportare bagagli voluminosi o attrezzature per attività all’aperto. Nella configurazione a 7 posti, il bagagliaio offre un volume di 160 litri, che può aumentare a 506 litri con la terza fila di sedili abbattuta. Questa flessibilità lo rende particolarmente attraente per chi cerca un veicolo capace di rispondere a diverse situazioni quotidiane, dal trasporto di bambini e amici a gite e viaggi lunghi.

In termini di tecnologia, la Jogger è equipaggiata con un sistema infotainment che include uno schermo da 8 pollici, compatibile con le interfacce di smartphone come Android Auto e Apple CarPlay. Questa dotazione consente ai passeggeri di rimanere connessi e intrattenuti durante il viaggio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Dacia Jogger offre diverse opzioni per soddisfare le preferenze dei conducenti. La versione più accessibile è dotata di un motore benzina 1.0 turbo a 3 cilindri, capace di erogare 110 CV e 200 Nm di coppia. In alternativa, si può optare per la versione GPL, che combina un motore turbo da 1.0 litri con potenza di 100 CV, assicurando un’ottima autonomia grazie ai due serbatoi. Infine, il modello Hybrid 140, con un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri abbinato a due motori elettrici, raggiunge una potenza complessiva di 140 CV, combinando efficienza e prestazioni.

Con un prezzo di partenza di 18.100 euro, la Dacia Jogger si presenta come una scelta strategica per chi cerca un veicolo spazioso, versatile e ben equipaggiato, mantenendo un occhio di riguardo al budget.

Dacia Bigster: il nuovo SUV e le sue motorizzazioni

Dacia Bigster rappresenta l’ultima novità nel segmento dei SUV, posizionandosi come un’ottima scelta per chi cerca un veicolo spazioso e versatile. Le dimensioni del Bigster sono imponenti, con una lunghezza di 4,57 metri, larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,71 metri. Questa configurazione gli consente di offrire un bagagliaio con una capacità di 667 litri, rendendolo ideale per viaggi e avventure all’aperto.

All’interno dell’abitacolo, Bigster presenta un design moderno e funzionale, con un’attenzione particolare alla tecnologia. A seconda dell’allestimento, il pannello della strumentazione può vantare uno schermo digitale da 7 o 10 pollici, mentre il sistema infotainment è dotato di un display da 10,1 pollici, che garantisce un accesso semplice a tutte le funzionalità integrate.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Bigster offre un’ampia scelta per adattarsi alle diverse esigenze degli automobilisti. La versione Bigster HYBRID 155 rappresenta una delle opzioni più avanzate, implementando un motore benzina 4 cilindri da 1,8 litri abbinato a due motori elettrici, il tutto per una potenza complessiva di 155 CV. Questo sistema è alimentato da una batteria da 1,4 kWh, abbinata a un cambio automatico elettrificato, che ottimizza l’esperienza di guida con una transizione fluida tra la potenza termica ed elettrica.

In aggiunta, la gamma include il modello Bigster TCe 140, caratterizzato da un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri capace di erogare 140 CV, supportato da un sistema mild-hybrid da 48 V, e si avvale di un cambio manuale a 6 rapporti. Chi cerca un’alternativa a GPL troverà interessante il Bigster ECO-G 140, che combina la medesima motorizzazione ma con un’alimentazione bifuel, assicurando fino a 1.450 km di autonomia grazie a una capacità totale di 99 litri (50 litri di benzina e 49 litri di GPL).

Per gli appassionati della trazione integrale, Dacia proporrà anche il Bigster TCe 130 4×4, un modello che non rinuncia a prestazioni vivaci e off-road. Anche se il listino ufficiale non è stato ancora annunciato, ci si aspetta un prezzo d’ingresso intorno ai 25.000 euro, rendendo così il Bigster un’opzione altamente competitiva nel panorama dei SUV. Con la sua combinazione di spazio, tecnologia e opzioni di motorizzazione, Dacia Bigster si posiziona come una scelta strategica per le famiglie e gli avventurieri urbani.

Dacia Spring: l’elettrica e le sue specifiche

Dacia Spring si presenta sul mercato come una proposta innovativa nella gamma delle vetture elettriche, realizzata per rispondere alle esigenze degli automobilisti urbani. Le sue dimensioni compatte, con una lunghezza di 3.701 mm, larghezza di 1.767 mm e altezza di 1.519 mm, la rendono ideale per la circolazione in città, facilitando le manovre e il parcheggio anche negli spazi più angusti. La capacità di carico, pari a 308 litri, rappresenta un ulteriore punto a favore, per chi cerca un’auto che unisca praticità e sostenibilità.

All’interno, la Dacia Spring offre un ambiente funzionale e moderno. In serie è presente una strumentazione digitale da 7 pollici, mentre sugli allestimenti più dotati si può optare per un sistema infotainment con display da 10 pollici, il che consente un facile accesso a funzioni come la navigazione e la connettività smartphone, grazie alla compatibilità con sistemi come Android Auto e Apple CarPlay.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Dacia Spring è disponibile in due varianti di potenza, corrispondenti a 45 CV e 65 CV, entrambe alimentate da una batteria con capacità di 26,8 kWh. Questa batteria è in grado di garantire un’autonomia stimata di circa 225 km secondo il ciclo WLTP, rendendo il modello particolarmente adatto per spostamenti brevi e medi nella vita quotidiana. Inoltre, la ricarica della batteria è versatile: in corrente alternata si può ricaricare fino a 7 kW, mentre in corrente continua, opzionale, permette di arrivare a 30 kW, garantendo così una rapida ripartenza per i conducenti sempre in movimento.

Il prezzo di partenza per la Dacia Spring in Italia è fissato a 17.900 euro, una cifra altamente competitiva che rende questo modello un’opzione attrattiva per chi desidera muoversi in modo eco-sostenibile senza rinunciare alla praticità. Con le sue caratteristiche, la Dacia Spring rappresenta una scelta intelligente per chi punta a una mobilità più verde, soprattutto nel contesto urbano.