Portafoglio di criptovaluta Uniswap – Che cos’è?

Uniswap è una nuova piattaforma di scambio online. Il creatore di questo scambio è Hayden Adams, che è stato ispirato dalle idee di Vitalik Buterin, il fondatore della criptovaluta Ether e di altri sistemi crittografici.

Questa recensione di Uniswap mira a informare i lettori sui vantaggi e gli svantaggi di questa moneta digitale.

Che Cos’è Uniswap?

Uniswap è un exchange decentralizzato, completamente differente. Questo significa che non è gestito da una singola entità né di proprietà di un solo ente. Il modello di trading utilizzato, infatti, è relativamente nuovo e viene detto protocollo di liquidità automatico.

Uniswap venne realizzata nel 2018 sulla blockchain di Ethereum. ETH è la seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, ciò significa che la sua compatibilità con i token ERC-20 e le infrastrutture come MyEtherWallet e MetaMask è massima.

Questa è una forma di scambi decentralizzati, che mira a fornire un servizio più veloce e conveniente. Nel processo tradizionale di scambio di valute si devono attendere diversi giorni e persino mesi. Una volta completate le transazioni, il denaro verrà trasferito sul conto dell’acquirente, mentre il conto del venditore riceverà il pagamento dei token.

D’altra parte, con Uniswap, non devi affrontare questa seccatura. Consente inoltre agli utenti di utilizzare diversi tipi di token, come MetaMask, Myetherium, IOHayers e Ardour. Quando si utilizza MetaMask, l’utente può creare la propria rete privata per le proprie transazioni.

Attraverso questa funzione, possono effettuare transazioni attraverso la loro valuta locale e viceversa.

Un altro vantaggio evidenziato da Uniswap è l’alto tasso di turnover giornaliero. Sebbene questo servizio abbia solo un’esecuzione commerciale di 24 ore, riesce comunque a mantenere un tasso di rotazione giornaliero di oltre il cinquanta percento.

Questo è un aspetto importante per gli scambi decentralizzati. Un fatturato giornaliero più elevato significa che più persone fanno trading ogni giorno, dando loro quindi una maggiore influenza sul mercato. Inoltre, questi trader avranno un’offerta, il che li farà avere un grande impatto sul prezzo di Uniswap Cryptocurrency.

Un altro vantaggio che i venditori hanno è che non hanno bisogno di aspettare settimane o mesi per ricevere il loro pagamento, invece i loro soldi vengono pagati sul loro conto in poche ore.

Per acquisire Uniswap o altre monete digitali e possibile usare piattaforme come Bitcoin Storm. Se si è in dubbio su come funziona si possono leggere le Bitcoin Storm recensioni.

Altri Punti Da Considerare Su Uniswap

Uno svantaggio che alcune persone hanno quando utilizzano Uniswap Exchange è la mancanza di privacy. Gli utenti possono vedere le informazioni di altri utenti come gli indirizzi IP.

Sebbene questo non sia un grosso problema quando si utilizzano altri servizi, gli utenti non avranno questo livello di privacy quando utilizzano uno scambio decentralizzato. Questo è uno dei motivi per cui molti scelgono di rimanere anonimi quando utilizzano questo tipo di criptovaluta.

Con la crescente popolarità di Uniswap Exchange, stanno iniziando a spuntare diversi nuovi scambi decentralizzati. Questa è un’ottima notizia per coloro che sono alla ricerca di un buon modo per effettuare le proprie operazioni di criptovaluta Uniswap.

Attualmente esiste un nuovo scambio decentralizzato, chiamato Metamask, che sta guadagnando popolarità. Con una commissione bassa e un elevato turnover giornaliero, non sorprende che molte persone stiano passando dal loro broker tradizionale a Metamask.

L’unico inconveniente dell’utilizzo di questo tipo di cambio valuta Uniswap è che non è possibile scaricare il software direttamente sul computer. Devi installarlo tramite il browser web di tua scelta, come Firefox o Chrome.

Questo è uno svantaggio minore, tuttavia, la maggior parte dei trader lo ha trovato di scarsa importanza. Man mano che più persone effettuano transazioni utilizzando il portafoglio di criptovaluta Uniswap, più persone realizzeranno i vantaggi dell’utilizzo di un portafoglio Metamask invece di un’intermediazione tradizionale.

È anche importante notare che il software non ha le stesse commissioni che potrebbe avere un broker. Questa è una buona notizia per coloro che hanno appena iniziato nello scambio di criptovalute Uniswap.