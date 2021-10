Proprio come utilizziamo i portafogli fisici per conservare contanti o carte di credito, puoi anche archiviare Bitcoin in un portafoglio digitale specializzato. Il portafoglio può essere online o basato su hardware.

A differenza dei portafogli fisici, i portafogli per l’archiviazione di Bitcoin sono dotati di chiavi pubbliche e private crittografate, uniche per ogni utente.

Hot Wallet

Tuttavia, anche i portafogli digitali possono essere soggetti a vari rischi, a seconda di come gli utenti li gestiscono. Tuttavia, i seguenti sono i metodi di archiviazione Bitcoin più sicuri che dovresti conoscere.

Gli hot wallet sono disponibili online, conservati su computer, tablet e smartphone. I portafogli generano chiavi private per accedere ai tuoi Bitcoin su quei dispositivi.

Uno dei vantaggi di un hot wallet è la praticità poiché gli utenti possono accedervi ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando i loro telefoni e la connessione Internet. Ciò garantisce anche la rapida elaborazione delle transazioni.

Tuttavia, gli hot wallet possono essere vulnerabili alle minacce online come l’hacking se i tuoi dispositivi non hanno una maggiore sicurezza.

Tuttavia, sono principalmente adatti per contenere piccole quantità di Bitcoin. Puoi anche collegare il portafoglio al tuo conto corrente, ma sarebbe meglio se continuassi a spendere soldi solo lì.

Puoi scegliere di conservare Bitcoin in un hot wallet personale o su una piattaforma di scambio. I portafogli forniti da un bitcoin-code.it sono come conti di custodia e gli utenti non detengono le chiavi private dei Bitcoin ivi memorizzati.

Ciò significa che perderesti le tue riserve di Bitcoin se il sistema o la piattaforma subissero un’intrusione.

Pertanto, non tenere grandi quantità di Bitcoin nei portafogli caldi, specialmente quelli di proprietà delle piattaforme di scambio. Invece, trasferisci la maggior parte dei tuoi fondi su un portafoglio personale in celle frigorifere, come spiegato di seguito.

Cold Wallet

Gli esperti di criptovalute affermano che un portafoglio freddo è il modo più sicuro per mantenere le tue disponibilità di Bitcoin.

A differenza di un portafoglio caldo, i portafogli freddi non hanno la connessione a Internet. Ciò li rende meno vulnerabili alle intrusioni che si verificano su Internet.

I portafogli freddi memorizzano gli indirizzi e le chiavi private degli utenti sull’hardware senza alcuna connessione a Internet. Hanno un software specializzato che consente agli utenti di visualizzare i propri portafogli senza esposizione.

La maggior parte degli utenti di portafogli freddi conserva le proprie disponibilità di Bitcoin in portafogli di carta. Il portafoglio genera chiavi pubbliche e private stampate su un pezzo di carta. Si accede ai Bitcoin su quel portafoglio solo se hanno il pezzo di carta.

Puoi plastificare il documento e conservarlo nella tua cassetta di sicurezza in banca o a casa. Il documento non ha un’interfaccia utente corrispondente, il che migliora anche la sicurezza.

Puoi anche creare un portafoglio freddo su un’unità USB per contenere le tue chiavi private. Ciò ha un vantaggio più significativo rispetto agli hot wallet poiché non è suscettibile ai virus o a qualsiasi forma di software.

Un portafoglio hardware è in genere open-source, consentendo alla comunità di controllare la propria sicurezza invece di affidare i propri soldi a un’azienda.

Un portafoglio freddo è il metodo di archiviazione Bitcoin più sicuro consigliato per aziende e individui con partecipazioni Bitcoin più significative. Tuttavia, richiedono una certa conoscenza per essere configurati.

Pertanto, è essenziale per chiunque sia interessato a possedere criptovaluta ricercare l’archiviazione crittografica sicura e i concetti di utilizzo di portafogli sia caldi che freddi.

Se hai una quantità significativa di Bitcoin, sarebbe meglio diversificare lo spazio di archiviazione utilizzando portafogli caldi e freddi.

Ciò ti eviterebbe di subire enormi perdite in casi come il furto di chiavi private o l’hacking. Gli sviluppatori di Bitcoin aumentano continuamente la sicurezza della rete per prevenire le intrusioni.

Pertanto, dovresti anche rimanere aggiornato su tali miglioramenti per determinare il metodo più sicuro per archiviare le tue proprietà Bitcoin.