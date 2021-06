Le Banche Crittografiche Stanno Guadagnando Slancio Rispetto Alle Banche Tradizionali

L’enorme popolarità della cripto-industria è visibile in numeri. Ad esempio, la capitalizzazione di mercato dei bitcoin ha raggiunto più di $ 1 miliardo e si prevede che blockchain raggiungerà $ 23,3 miliardi. Si prevede che la capitalizzazione di mercato generale delle criptovalute raggiungerà i $ 1087,7 miliardi entro il 2026.

A causa di questi numeri molto accattivanti, le criptovalute rimangono in aumento, mentre il sistema bancario tradizionale sta già subendo diversi contraccolpi.

Il sondaggio pubblico ha mostrato che il 79% degli americani ha sentito parlare di criptovaluta e un gran numero di loro sta investendo in esso. Uno dei più grandi mercati coinbase ha verificato più di 56 milioni di utenti.

Per confrontare l’engagement del sito web con la tradizionale società di gestione degli investimenti Fidelity. Secondo le statistiche ufficiali, hanno 35 milioni di account utente. Le banche di criptovaluta stanno superando le banche tradizionali, ma per quanto riguarda le istituzioni tradizionali?

Banche Crittografiche VS Banche Tradizionali

I termini come Blockchain, AI, criptovalute sono quelli di tendenza su quasi tutte le piattaforme in cui si discute del mercato finanziario. Questo è un periodo in cui ci troviamo di fronte a cambiamenti significativi e tali cambiamenti sono guidati soprattutto dal settore delle criptovalute poiché il numero di transazioni aumenta non di anno in anno ma su base giornaliera.

Gli esperti finanziari presumono che il tasso di crescita annuale composto sarà approssimativamente del 12% entro il 2024. Questo è il momento in cui le persone hanno iniziato a mettere in discussione il ruolo o addirittura il futuro della tradizione.

Valute Fiat, mentre usiamo le valute tradizionali già da secoli, l’uso massiccio della criptovaluta lo aiuterà a guadagnare ancora di più il ruolo delle tecnologie nelle nostre vite.

Uno dei principali ostacoli che le banche tradizionali devono affrontare rispetto alle banche crittografiche è che la velocità delle transazioni è molto inferiore rispetto al caso dell’esecuzione di transazioni crittografiche.

Limitazioni Delle Banche Tradizionali

L’uso della criptovaluta rende il processo di transazione e investimento molto diverso da quello a cui siamo abituati negli ultimi decenni. La crisi finanziaria globale verificatasi nel 2008 ha mostrato al mondo intero che il sistema bancario è anche vulnerabile alle sfide economiche.

Quando è diventato chiaro che quelle istituzioni finanziarie non potevano garantire i loro fondi, la domanda di modi alternativi per proteggere i loro fondi è stata notevolmente aumentata. Questo è quando Satoshi Nakamoto ha inventato la prima risorsa virtuale in assoluto, chiamata bitcoin.

Il vantaggio principale è stato quello di rimuovere dal processo il tradizionale sistema di pagamento bancario, noto anche come coinvolgimento di terze parti. Oggi vediamo che la variazione di prezzo in un bitcoin è selvaggia poiché ha raggiunto il massimo storico di $ 64.000. Inoltre si puo’ investire in Bitcoin usando piattaforme digitali come bitcoin compass, per esempio.

Il Ruolo Della Tecnologia Decentralizzata

Gli ostacoli che il sistema bancario tradizionale creava per le persone, erano la sua stessa politica, i regolamenti e, soprattutto, i tassi di interesse che promuovevano i processi insufficienti per i clienti. Il nuovo sistema di pagamento crittografico offriva loro il servizio che nessuna banca era in grado di fornire loro, questo è un approccio incentrato sul cliente e hanno la possibilità di tenere le attività in modo anonimo.

La soluzione al complesso sistema bancario è stato il processo bancario decentralizzato, che è apparso per la prima volta nella testa di Nakamoto. Questo nuovo sistema ha ovviamente i suoi rischi, ma ha anche vantaggi che le persone non possono rifiutarsi di prendere.

Dollaro Digitale

La Federal Reserve ha annunciato che stanno per implementare il dollaro digitale nell’estate del 2021. Ciò non significa che il dollaro digitale sarà una criptovaluta, né sarà decentralizzato, né sarà costruito sulla tecnologia blockchain. Sarà una valuta tradizionale e fiat in una forma digitalizzata.

Il motivo principale per cui il governo ha deciso di creare il dollaro digitale è quello di consentire anche agli americani economicamente poveri di accedere al sistema bancario.

Questo potrebbe anche essere un tentativo per superare la sfida che la cripto-industria ha creato per i sistemi bancari tradizionali. Molte altre grandi società che operano sul mercato finanziario, ad esempio Mastercard e Visa, stanno cercando di collaborare con le banche centrali per creare un approccio orientato al cliente e modificare il sistema vecchio stile.

Banche Delle Criptovalute

Ci sono una miriade di imprese crittografiche, tuttavia, il cripto banking significa il processo di introduzione delle valute digitali nel mercato per essere scambiate o negoziate. Esistono piattaforme crittografiche speciali create che consentono agli utenti registrati di conservare o archiviare risorse virtuali.

Quando diciamo banche crittografiche, intendiamo le app per le piattaforme che vengono create online. Gli utenti, mentre accedono ai propri account, sono in grado di vedere i loro portafogli digitali protetti ed eseguire le transazioni che desiderano, e tutte quelle che avvengono in pochi secondi.

Si ritiene che l’intero sistema bancario crittografico abbia un futuro brillante davanti a sé. Ci sono ancora grandi sfide alla sicurezza che non solo l’industria delle criptovalute, ma anche il sistema blockchain deve superare poiché entrambi hanno una natura superiore.