La Polizia Trova Una Miniera Di Bitcoin Che Usava L’elettricità Rubata

La polizia ha scoperto un’operazione di criptovaluta che utilizzava l’elettricità rubata per estrarre bitcoin nelle Midlands occidentali.

Gli agenti della polizia delle Midlands Occidentali hanno fatto irruzione in un edificio in una zona industriale il 18 maggio aspettandosi di trovare una fattoria di cannabis, ma invece si sono imbattuti nello schema di criptovaluta. Non sono stati effettuati arresti.

Il Mining Di Bitcoin

Gli utenti guadagnano bitcoin e alcune altre criptovalute attraverso il “mining”, un processo in cui i computer risolvono complessi enigmi matematici. Questi puzzle sono diventati di progettazione più difficili man mano che più bitcoin sono stati assegnati agli utenti, il che significa che sono necessari computer più potenti e molta più energia per rendere redditizio il mining.

Tuttavia, può essere redditizio. Un singolo bitcoin valeva $ 36.392 (£ 25.732) venerdì pomeriggio. Era al di sotto del suo massimo storico superiore a $ 64.800, ma circa cinque volte il suo valore all’inizio del 2020.

La polizia delle West Midlands ha detto di essere stata informata della possibile esistenza di una fattoria di cannabis a causa delle segnalazioni di persone che visitano l’unità industriale in ogni momento della giornata. Un drone della polizia sorvolato “ha raccolto una considerevole fonte di calore”, solitamente associata ai riscaldatori usati per aiutare la crescita delle piante di cannabis, ha detto la forza.

Le immagini della mina rilasciate dalla polizia mostravano file di computer collegati insieme a ventilatori collegati a grandi condotti di ventilazione. C’erano circa 100 unità di computer in totale.

Il Mining Di Bitcoin e’ Legale?

L’estrazione di bitcoin e altre criptovalute non è illegale nel Regno Unito. Tuttavia, la polizia ha affermato che l’operazione mineraria è risultata rubare migliaia di sterline di elettricità dalla rete elettrica dopo aver chiesto informazioni a Western Power, l’operatore di rete.

Jennifer Griffin, un sergente di polizia di Sandwell, ha detto che il ritrovamento era “certamente non quello che ci aspettavamo”.

“Aveva tutte le caratteristiche di una configurazione di coltivazione della cannabis e credo che sia solo la seconda miniera di criptovalute che abbiamo incontrato nelle West Midlands”, ha detto.

“Abbiamo sequestrato l’attrezzatura e cercheremo di sequestrarla in modo permanente ai sensi del Proceeds of Crime Act. Nessuno era nell’unità al momento del mandato e non sono stati effettuati arresti, ma faremo indagini con il proprietario dell’unità”.

Gli Usi Delle Criptovalute

Bitcoin e altre criptovalute hanno molti usi legittimi e si stanno rapidamente spostando verso un’adozione più mainstream, in parte a causa di una mania di investimenti alimentata dai prezzi che sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni. Infatti investire in Bitcoin e semplice, basta solo una piattaforma affidabile come immediate bitcoin, per esempio.

Tuttavia, è difficile rintracciare i proprietari di bitcoin se l’identità dei titolari di portafogli digitali non è nota, il che lo rende attraente per la criminalità organizzata.

La sua crescente popolarità ha anche significato un aumento del consumo di energia, inducendo le autorità di alcuni paesi, anche se non nel Regno Unito, a reprimere l’attività mineraria.

Il prezzo del bitcoin è precipitato la scorsa settimana dopo che la Cina ha annunciato una serie di restrizioni al suo utilizzo e Reuters giovedì ha riferito che i regolatori energetici nella provincia cinese di Sichuan hanno pianificato di chiedere alle compagnie elettriche locali informazioni sull’estrazione di criptovaluta.

Anche i regolatori della Mongolia interna cinese, un altro centro minerario a causa dei costi energetici relativamente bassi, hanno promesso azioni per ridurre l’estrazione. In Iran alcuni blackout elettrici sono stati attribuiti alla domanda di energia derivante dall’estrazione di criptovalute.

Il crescente consumo di energia è regolarmente criticato. Le stime più credibili suggeriscono che la rete bitcoin utilizza la stessa quantità di energia di paesi delle dimensioni della Norvegia o dell’Argentina. Questo consumo di energia è associato a significative emissioni di anidride carbonica rilasciate dalle centrali elettriche che bruciano combustibili fossili.