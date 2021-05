Intelligenza Artificiale: La Più Grande Minaccia Di Bitcoin?

Nel settembre 2020, gli sviluppatori di sicurezza che lavorano a stretto contatto con Bitcoin hanno fatto una rivelazione pubblica e scomoda.

Un paio di anni prima, nel 2018, è stato trovato un bug nella blockchain di Bitcoin. Se scoperta da cattivi malfattori, la linea di codice avrebbe potuto far crollare la criptovaluta più famosa del mondo.

Conosciuto come Inflation Bug, avrebbe consentito a un utente malintenzionato di sovraccaricare uno o più nodi blockchain di Bitcoin con un’ondata di transazioni fittizie.

Un anno prima, nel 2017, è accaduto anche qualcosa di strano su Facebook che ha lasciato alcune persone a disagio.

Gli ingegneri che lavoravano a un progetto all’interno della struttura di test approfonditi di Facebook si sono trovati improvvisamente a dover premere il kill switch. La loro nuova adorabile creazione di Intelligenza Artificiale (AI), progettata per comunicare con se stessa al fine di crescere nel comportamento e nella comprensione, ha iniziato a creare un proprio linguaggio.

L’incidente è stato ovviamente minimizzato. Facebook ha dovuto negare che il loro nuovo programma di intelligenza artificiale stesse tentando di nascondere o mascherare il suo linguaggio dai suoi padroni umani.

Il dipartimento delle pubbliche relazioni ha continuato confermando che avevano semplicemente staccato la spina a causa della loro “mancanza di interesse” per l’evento.

Guerra Sull’intelligenza Artificiale

Sebbene l’intelligenza artificiale sia agli stadi iniziali, gli esperti hanno previsto che la futura guerra informatica potrebbe portare alla lotta contro l’IA.

Questo è specificamente: IA “buona” vs IA “cattiva”.

I malvagi virus dell’IA verranno creati, oltre i regni dei firewall e delle capacità creati dall’uomo, al fine di attaccare preziosi obiettivi online. Pertanto, al fine di combattere questa minaccia, gli esseri umani saranno costretti a creare una buona intelligenza artificiale per proteggere gli interessi aziendali e il bene della società. Ancora una volta, oltre la comprensione degli umani.

Ma almeno sappiamo che saranno dalla nostra parte … credo.

Quindi, mentre ci sediamo e guardiamo i terminatori che combattono tra loro, potremmo chiederci nervosamente se Bitcoin potrebbe resistere a un futuro attacco da parte di Skynet stesso. Esploriamo …

Vulnerabilità di Bitcoin

La blockchain di Bitcoin è controllata da nodi che è il genio del design decentralizzato di Bitcoin. Costituiti da una raccolta anonima di computer dislocati in tutto il mondo (che conta 5.000 nodi totali), questi “minatori” vengono premiati per aver registrato e verificato ogni movimento del token Bitcoin sul suo registro blockchain.

Questo sistema di autogoverno o concetto di ‘Proof of Work’ (PoW) è una misura protettiva contro qualsiasi probabile incapacità di un nodo che cerchi di cambiare un record o la ‘verità oggettiva’ all’interno del registro blockchain di Bitcoin, poiché tutti gli altri nodi (il maggioranza) non sarà d’accordo con esso.

Il design di Blockchain, tuttavia, una volta ritenuto non hackerabile a causa della sua natura decentralizzata, è stato sottoposto ad attacchi informatici di successo. Uno di questi attacchi è stato contro la blockchain alla base di Classic Ethereum, un cugino di criptovaluta di Bitcoin. Per cui nell’investire, bisogna sempre affidarsi a piattaforme affidabili come Bitcoin Trader.

L’autore anonimo, trovando un difetto all’interno della blockchain di Classic Ethereum, ha ingannato i nodi facendogli credere di avere un controllo di maggioranza del 51% e ha proceduto a duplicare le transazioni in una tattica chiamata ‘double-spend’ – ecco quando l’attaccante, riscrivendo il libro mastro, ha il potere di fare la stessa transazione crittografica più e più volte dal nulla.

Attenti al Joker

Fortunatamente per molti, una delle migliori difese che Bitcoin conserva è la sua popolarità e l’enorme volume di utilizzo. Ciò rende estremamente più difficile avviare un tentativo di maggioranza del 51%.

Per attaccare, devi prima noleggiare una quantità sufficiente di energia del computer che costa circa $ 250.000 all’ora. Se in qualche modo lo gestisci e prendi il controllo della maggior parte dei nodi di Bitcoin per un periodo di tempo, i vantaggi del tuo attacco dovranno comunque superare il costo.

Ma mentre le preoccupazioni per la sicurezza rimangono concentrate sul potenziale di “attacco del 51%”, la più grande minaccia per Bitcoin potrebbe non provenire da qualcuno (o qualcosa) che sta semplicemente cercando di derubarlo.

Conclusione

Sebbene questa sia un’illustrazione sciocca, il principio che gli esperti temono è lo stesso. L’IA rossa con un determinato obiettivo arbitrario (anche apparentemente innocente all’inizio) potrebbe non fermarsi davanti a nulla, incluso il dominio del mondo, per produrre quante più candele possibile.

Questa è una considerazione significativa per qualsiasi valuta digitale, Bitcoin, criptovaluta o altro che rimane una forma di scambio dipendente per la futura razza umana.

Potrebbe non volerci molto per scoprire se l’IA malvagia potrebbe davvero diventare abbastanza intelligente da colpire i punti più deboli di Bitcoin o trovare bug più sconosciuti, causando interruzioni sufficienti per gli utenti per perdere la fede e abbandonare la fiducia nel suo scambio decentralizzato.

Alcuni di voi potrebbero chiamarla IA “buona”.