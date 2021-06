Il Bitcoin è Precipitato Al Minimo da 4 Mesi Dopo Che i Minatori Di Criptovalute Hanno Interrotto Le Operazioni In Cina

Il bitcoin è sceso sotto i 32.000 $ per la prima volta da gennaio di domenica.

I minatori crittografici in Cina hanno interrotto le operazioni mentre il governo ha continuato la sua repressione crittografica.

Bitcoin è sceso fino al 43% da quando ha raggiunto un record di oltre $ 64.000 ad aprile.

Il Bitcoin è sceso al minimo di quattro mesi di $ 31.390 domenica, secondo i dati di CoinGecko, dopo che i minatori crittografici hanno interrotto le operazioni in Cina. La criptovaluta era stata scambiata l’ultima volta sotto i 32.000 $ nel gennaio di quest’anno.

Il Calo e La Salita Di Bitcoin

Il calo ha segnato un calo del 51,9% dal massimo storico di bitcoin di $ 64.829, che la criptovaluta ha raggiunto ad aprile.

Il Bitcoin ha iniziato a riprendersi lunedì mattina ed è salito del 2,5% a $ 36.604 nelle 24 ore fino alle 4:05 E.T., ma è ancora scambiato del 43,5% in meno rispetto al suo massimo storico.

I principali operatori di mining di criptovalute, tra cui Huobi Mall e BTC.TOP, hanno affermato che avrebbero interrotto e ridimensionato alcuni dei loro servizi e operazioni in Cina, dopo che venerdì si era diffusa la notizia di una continua repressione normativa nel paese.

Il vice premier cinese Liu He e il Consiglio di Stato hanno chiesto limiti al mining di criptovalute e al trading in ritardo venerdì ora locale. Bitcoin è sceso fino all’11% nel corso della giornata.

Huobi Mall, parte dell’exchange di criptovalute Huobi, ha affermato che i suoi servizi di custodia sono stati sospesi, il che significa che ha limitato l’uso dei suoi prodotti e servizi per terze parti e non sono più in grado di utilizzare le capacità di hosting di Huobi Mall.

Inoltre, smetterà di vendere macchine minerarie e servizi di hosting a quelli con sede nella Cina continentale.

Il pool di mining di criptovalute BTC.TOP ha affermato che interromperà le sue attività minerarie con sede in Cina a causa di preoccupazioni normative e si concentrerà invece sul Nord America.

La Cina Si Intromette Nelle Criptovalute

La Cina è attualmente la più grande località mineraria di bitcoin al mondo, rappresentando oltre il 65% delle attività minerarie secondo il Cambridge Center for Alternative Finance.

Il paese ha dichiarato in precedenza che avrebbe preso di mira la crittografia come parte del suo impegno a ridurre le emissioni di carbonio, poiché il processo di estrazione consuma grandi quantità di elettricità: ogni acquisto o vendita aumenta il consumo di energia.

Regolamentazioni più severe sono viste come un approccio per ridurre il relativo dispendio energetico in quanto limitano la quantità di transazioni effettuate.

Bitcoin e le criptovalute più ampiamente sono state influenzate dalle modifiche delle normative, nonché da accese discussioni sui social media e sviluppi aziendali, come la sospensione dei pagamenti di bitcoin da parte di Tesla per preoccupazioni ambientali, nelle ultime settimane.

Lo stesso Bitcoin ha perso il 36,8% nelle ultime due settimane, mentre la seconda più grande criptovaluta etere ha perso oltre il 40% in quel periodo e la moneta bnb di Binance ha perso quasi il 56% secondo i dati di Coingecko.

Conclusione

Il valore di Bitcoin è diminuito drasticamente dopo che diversi operatori di mining di criptovaluta, tra cui Huobi Mall e BTC.TOP, hanno sospeso le loro operazioni cinesi dopo i recenti sforzi di Pechino per reprimere l’estrazione e il commercio di bitcoin, secondo Reuters.

Nel suo primo colpo all’estrazione di valuta virtuale, un comitato del Consiglio di Stato guidato dal vice premier Liu ha annunciato la repressione venerdì.

I minatori crittografici utilizzano apparecchiature informatiche sempre più potenti e appositamente progettate per verificare le transazioni di monete virtuali in un processo che produce valute crittografiche, come bitcoin.