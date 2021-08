Guida per principianti: come comprare azioni nel 2021

Se sei un investitore principiante, allora questo post fa per te.

Ti guiderò attraverso il processo di acquisto di azioni nel 2021 e come assicurarti di investire con saggezza. Darò anche alcune indicazioni su cosa non fare in modo che il tuo investimento non si trasformi in un errore costoso.

Come funziona il mercato azionario?

Un mercato azionario è come un mercato normale in cui si acquistano e si vendono beni. In questo caso, il bene sono le azioni di una società. Ci sono molti mercati diversi in tutto il mondo, alcuni di cui hai sentito parlare sono la Borsa di Londra e la Borsa degli Stati Uniti.

Quando acquisti azioni, stai facendo un investimento in una società. Ciò significa che se l’azienda fa bene, allora anche tu. Ad esempio, se Apple guadagna molti soldi e paga dividendi agli investitori (se li dichiarano), allora pagheranno quei dividendi anche alle persone che hanno investito i loro soldi in azioni Apple.

Potresti voler acquistare titoli azionari che hanno un dividendo elevato. Puoi farlo trovando titoli quando il prezzo è basso o quelli di un settore che pensi varranno di più in futuro.

Cosa fa muovere il prezzo delle azioni di un’azienda? In teoria, il prezzo di un’azione è una misura di quanto vale l’azienda. Dovrebbe aumentare quando l’azienda guadagna di più e vende più prodotti. Ma c’è anche una parte in più che dipende da quanto è popolare tra gli investitori che pensano che salirà e che possono vendere le proprie azioni con profitto?

Come trovare il miglior broker?

Quando acquisti azioni, devi trovare un agente di cambio o una piattaforma per comprare azioni.

Danno alle persone consigli sulle azioni e aiutano le persone con i loro soldi. Ci sono molte differenze tra gli agenti di cambio, ma alcuni potrebbero essere migliori per te rispetto ad altri.

Le principali differenze tra gli agenti di cambio sono:

Regolamenti

Tariffe, commissioni e oneri

Metodi di pagamento

Quante azioni sono disponibili

Il modo più semplice per acquistare azioni è tramite broker online. Quando apri un conto, puoi acquistare azioni tramite il sito Web del broker in pochi minuti. Altre opzioni includono l’utilizzo di un agente di cambio a servizio completo o l’acquisto di azioni direttamente dalla società.

Come investire in azioni?

Può essere difficile capire perché dovresti comprare azioni. Ci sono molte ragioni per cui acquistare azioni è una buona idea. Ecco alcuni dei più comuni:

L’acquisto di azioni è un modo per fare soldi. Non perderai sempre denaro quando investi in azioni. In molti casi, guadagnerai più di quanto metti.

Il rischio di investire in azioni è inferiore rispetto a qualsiasi altro tipo di investimento come l’oro o gli immobili in questi giorni perché possono scendere di valore rapidamente e il governo sostiene il mercato anche per loro

Le azioni sono state generalmente un buon modo per diversificare i tuoi investimenti con guadagni di capitale e dividendi a lungo termine nel tempo, quindi sono un’ottima idea per qualcuno

Case Study: Come acquistare un’azione Apple?

Quest’anno è stato un anno importante per Apple. Le azioni della società sono aumentate di oltre il 35% da inizio anno e sembrano pronte a continuare la loro tendenza al rialzo nel 2019 dopo aver riportato forti guadagni questa settimana. Non solo pensiamo che supererà i suoi colleghi tecnologici, ma Apple è anche posizionata per beneficiare della tecnologia 5G, un’opportunità entusiasmante considerando quanti altri giocatori devono ancora immergersi in quello spazio di mercato.

Apple è l’azienda più preziosa al mondo. Ha un marchio di fiducia con un ampio portafoglio di prodotti ed è stato il leader di mercato nell’innovazione e nei prodotti digitali, aumentando costantemente i pagamenti dei dividendi per gli azionisti lungo il suo viaggio verso il successo.

Con circa 195 miliardi di dollari di riserve di liquidità, Apple può effettuare investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo, nonché acquisizioni di altre società che rafforzeranno il proprio punto d’appoggio a livello globale

Inoltre, Apple è uno dei marchi più potenti al mondo perché ha un’eccellente reputazione grazie a prestazioni di qualità costanti nel tempo da tutto l’anno funzionalità aggiornate su dispositivi popolari come iPhone o orologi di nuova generazione rilasciati da loro ogni anno.

Detengono anche circa il 40% di azioni, il che lo rende estremamente vantaggioso se acquisti azioni Apple.

Pensieri finali

Il mercato azionario può essere un punto di partenza scoraggiante e confuso, ma ci siamo già stati prima. Sappiamo quanto sia difficile imparare le basi come investitore dilettante in questo spazio volatile.

Sia che tu voglia acquistare azioni tramite un broker o che tu abbia domande sul tuo fondo pensione, comprareazioni.it ti mostrerà com’è investire a casa assicurandoti che i tuoi interessi vengano prima di tutto. Inizia a investire in azioni!

Autore: Mariel McAllan