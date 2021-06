Cos’è il trading di criptovalute?

Il trading di criptovalute consiste nel fare trading sui movimenti di prezzo di una criptovaluta attraverso un conto di trading su CFD, o nell’acquisto e vendita della valuta tramite una piattaforma di scambio. I CFD sono derivati che ci consentono di fare trading sui movimenti dei prezzi delle criptovalute senza dover detenere Bitcoin o criptovalute.

Se si pensa che il valore di una criptovaluta aumenterà, ci si andrà a posizionare per l’acquisto, definita anche essere lunghi. Se, invece, si ipotizza che andrà giù, ci si andrà a posizionare in vendita, altrimenti nota come essere breve. Poiché i CFD sono prodotti con leva finanziaria, è sufficiente bloccare una piccola parte del capitale per beneficiare dell’esposizione totale al mercato. Ovviamente, i guadagni e perdite sono calcolati in base alla posizione totale.

La leva finanziaria amplifica, quindi, i guadagni, ma, anche, le perdite. Quando si acquisiscono Bitcoin o criptovalute tramite una piattaforma, si acquista la valuta stessa. Per scambiare valute digitali in questo modo, si dovrà prima aprire un account, quindi bloccare l’intera posizione e infine tenere i chip sul proprio portafoglio fino a quando non si decide di rivenderli.

Non tutte le piattaforme di scambio funzionano allo stesso modo, motivo per cui si dovrà familiarizzare con la tecnologia che usano e imparare come estrarre le informazioni che ci interessano. Ad esempio, alcune di loro richiedono limiti di deposito e i costi operativi del conto a volte possono essere elevati. Bitcoin e criptovalute, sono una eccezionale rappresentazione di una rete decentralizzata. Difatti, i file blockchain sono aperti a tutti e invece di essere archiviati in un unico posto, sono ospitati da milioni di computer contemporaneamente.

Ciò rende la blockchain trasparente e resistente al cambiamento, senza lasciare punti deboli esposti a errori umani o informatici. I blocchi sono collegati crittograficamente usando complesse formule matematiche e informatiche. Qualsiasi tentativo di falsificare i dati provoca un’interruzione della connessione tra i blocchi ed è facilmente identificabile dai computer della rete.

Altro aspetto che contraddistingue Bitcoin e criptovalute, è il cosiddetto mining. Il mining è il processo attraverso il quale vengono verificate le recenti transazioni di criptovaluta, con il risultato di mettere in circolazione nuove unità. Le figure note come minatori elaborano le transazioni in sospeso assicurando che chi effettua ogni tipo di operazione, abbia fondi sufficienti per completare la transazione. I dettagli della transazione vengono confrontati con la cronologia delle transazioni archiviate nella catena di blocchi.

Quando il mittente utilizza la sua chiave privata, dà il suo permesso di effettuare il trasferimento di fondi.Bitcoin System è un più che valente punto di riferimento.

I minatori, dunque, raccolgono transazioni valide in un nuovo blocco e tentano di generare un collegamento crittografico collegandolo al blocco precedente risolvendo un algoritmo complesso. Quando uno di essi riesce a generare questo collegamento, lo invia al resto della rete per la convalida. Le criptovalute e Bitcoin stanno cambiando in linea con l’offerta e la domanda.

Tuttavia, nei mercati decentralizzati, sono spesso meglio protetti dai cambiamenti economici e politici che generalmente colpiscono le valute tradizionali. Oltre all’incertezza che li circonda, vi sono diversi fattori che possono avere un impatto significativo sul prezzo delle valute digitali come, ad esempio, la capitalizzazione di mercato la copertura mediatica e grandi eventi come cambiamenti normativi.

Per gli investitori Bitcoin che hanno preferito scegliere di posizionarsi sul BTC in diretta, senza passare attraverso i derivati di un broker di borsa che fornisce liquidità e che consente all’investitore di vendere i suoi Bitcoin in qualsiasi momento, è fondamentale, quando si vuole uscire dalla propria posizione e cancellare una possibile plusvalenza, sapere come vendere BTC. I Bitcoin, andando a concludere, si possono, anche, andare a vendere su una piattaforma di scambio.